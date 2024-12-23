Дело Тищенко: нардеп не явился на заседание суда в Днепре

В Бабушкинском райсуде Днепра продолжилось заседание по делу нардепа Николая Тищенко. Сам парламентарий на заседание не явился.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Тищенко, а также экс-полицейского Богдана Писаренко, которого, как и нардепа, обвиняют в незаконном лишении свободы человека, согласно постановлению на предыдущем заседании должны были принудительно доставить в зал суда. Однако нардеп не явился.

По словам прокурора, Тищенко сам обещал приехать, а потому принуждения к нему не применяли.

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Дело Тищенко

20 июня в городе Днепр группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова (Сын), когда тот гулял с ребенком. На кадрах видно, что к этому причастна якобы охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Павлов поспорил.

В скандальном видео из Днепра, на котором охрана нардепа Николая Тищенко напала на бывшего военного и незаконно его удерживала, также фигурировала помощница парламентария Эвелина Андриевская.

Утром 25 июня ГБР сообщило, что нардеп Николай Тищенко был уведомлен о подозрении по факту событий в Днепре 20 июня. В ведомстве рассказали, что депутату сообщено о подозрении по факту незаконного лишения свободы потерпевшего (ч. 2 ст. 146 УК Украины).

Суд избрал меру пресечения Тищенко в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля.

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