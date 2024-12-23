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Дело Тищенко: нардеп не явился на заседание суда в Днепре

Микола Тищенко не з’явився на засідання суду

В Бабушкинском райсуде Днепра продолжилось заседание по делу нардепа Николая Тищенко. Сам парламентарий на заседание не явился.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Тищенко, а также экс-полицейского Богдана Писаренко, которого, как и нардепа, обвиняют в незаконном лишении свободы человека, согласно постановлению на предыдущем заседании должны были принудительно доставить в зал суда. Однако нардеп не явился.

По словам прокурора, Тищенко сам обещал приехать, а потому принуждения к нему не применяли.

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Дело Тищенко

20 июня в городе Днепр группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова (Сын), когда тот гулял с ребенком. На кадрах видно, что к этому причастна якобы охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Павлов поспорил.

В скандальном видео из Днепра, на котором охрана нардепа Николая Тищенко напала на бывшего военного и незаконно его удерживала, также фигурировала помощница парламентария Эвелина Андриевская.

Утром 25 июня ГБР сообщило, что нардеп Николай Тищенко был уведомлен о подозрении по факту событий в Днепре 20 июня. В ведомстве рассказали, что депутату сообщено о подозрении по факту незаконного лишения свободы потерпевшего (ч. 2 ст. 146 УК Украины).

Суд избрал меру пресечения Тищенко в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля.

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Топ комментарии
+12
Коля котлета,вже мабуть десь за кордоном битки їсть,а ми ведемось на їх поступки,а вони з нас сміються.
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23.12.2024 12:20
+8
Котлєта форсував Тису?
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23.12.2024 12:20
+7
Каклєта уже десь біля Куні-цького , або попоДмитрука
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23.12.2024 12:22
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Коля котлета,вже мабуть десь за кордоном битки їсть,а ми ведемось на їх поступки,а вони з нас сміються.
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23.12.2024 12:20 Ответить
Котлєта форсував Тису?
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23.12.2024 12:20 Ответить
Думаю, не з нашим щастям...
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23.12.2024 12:29 Ответить
Ага , пішки перейшов Тису і ніг не обмочив
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23.12.2024 12:32 Ответить
Да он просто поехал паспорта в Израиле поменять ему там на пластиковый меняют!
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23.12.2024 12:21 Ответить
Каклєта уже десь біля Куні-цького , або попоДмитрука
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23.12.2024 12:22 Ответить
Значить катлєта тютю за бугор, але таке, хоть паржом...
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23.12.2024 12:22 Ответить
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23.12.2024 12:24 Ответить
Катлета правильно сделал что уехал множинных громадинам угрожает смертельная опасность их тоже могут мобилизировать!
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23.12.2024 12:27 Ответить
привє Бабушкінському суду від Колі Котлєти. Або -поцілуйте мене в зад.
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23.12.2024 14:53 Ответить
"Бабушкінський райсуд" - усе, що треба знати про судову систему України.
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23.12.2024 12:27 Ответить
може він переплутав і за звичкою поїхав до мосви
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23.12.2024 12:59 Ответить
Авжеж, це ж ''коля-как-лєта''. То простолюдина можна силою запакувати і відвезти куди завгодно.
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23.12.2024 12:31 Ответить
так воно ж під "домашнім арестом"
як йому приїхати?? Суд про це не знав??
чи то 95 квартал в життя!!??
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23.12.2024 12:32 Ответить
В нього просто немає коштів приїхати до суду - віддайте йому гроші, в нього немає за що жити.
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23.12.2024 12:33 Ответить
де самокат для КАКЛЄТИ
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23.12.2024 12:34 Ответить
Йому немає коли. Він каКлЄти смаже
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23.12.2024 12:43 Ответить
Яке лайно що котлета,шо суд.
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23.12.2024 12:45 Ответить
не мог, повар уволился, коля делал каклеты
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23.12.2024 12:47 Ответить
Так і сказав "ідіть ви ***** з своїм судом"?
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23.12.2024 12:47 Ответить
нардеп Коля Катлєта вже мабудь жере котлети, соррі "мітболи" з альпійської телятини в ресторані Монако
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23.12.2024 13:03 Ответить
А если бы Червинский не явился была бы катастрофа...
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23.12.2024 13:08 Ответить
Коля ушел тихо в лес...
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23.12.2024 14:43 Ответить
А котлета хіба не за бугром? Непорядок. Прикордонникам догана
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23.12.2024 14:45 Ответить
Прикинувся га.доном і подолав Тису?) Хоча прикидатися не потрібно, воно га.доном і є
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23.12.2024 15:17 Ответить
 
 