В суд направлено дело в отношении нардепа Тищенко за избиение участника боевых действий в Днепре, - ГБР
ГБР завершило расследование дела против народного депутата Тищенко, который, по предварительному сговору, незаконно лишил свободы участника боевых действий и нанес ему телесные повреждения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Работники Государственного бюро расследований завершили расследование в отношении народного депутата Украины, которого подозревают в незаконном лишении свободы участника боевых действий в Днепре. Обвинительный акт направлен в суд.
Дело Тищенко
20 июня в городе Днепр группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова (Сын), когда тот гулял с ребенком. На кадрах видно, что к этому причастна якобы охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Павлов поспорил.
В скандальном видео из Днепра, на котором охрана нардепа Николая Тищенко напала на бывшего военного и незаконно его удерживала, также фигурировала помощница парламентария Эвелина Андриевская.
Утром 25 июня ГБР сообщило, что нардеп Николай Тищенко был уведомлен о подозрении по факту событий в Днепре 20 июня. В ведомстве рассказали, что депутату сообщено о подозрении по факту незаконного лишения свободы потерпевшего (ч. 2 ст. 146 УК Украины).
Суд избрал меру пресечения Тищенко в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля.
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@IrynaGerashche2
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2 год
ААА! Бойко вийшов з СБУ і заявив, що під радикалами він в жодному разі не мав на увазі Зеленського і слуг, яких в повному обсязі підтримує! Він мав на увазі виключно Порошенка і Європейську Солідарність
Тобто, коаліція слуг і ОПЗЖ і далі працює і вже й не приховує своєї спайки
А ми , так, до кінця будемо захищати від цієї кремлівської свори Армію, Мову і Віру.
якщо зелена свора повірила цьому фсбному виродку і зраднику Украіни 😡
Його спіткає доля Ківи , не інакше !!
так як Зе своїх не здає , а відправить послом в ОАЕ , наприклад 🙁
дЄрмак повертає Залужного рятувати рейтинг Боневтіка!
hromadske
@HromadskeUA
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6 год
Денис Прокопенко стверджує про початок кампанії з дискредитації бійців «Азову». Він прокоментував звинувачення у бік своїх заступників після того, як в них зʼявилися квартири в Києві
Типу це ініціатива якогось дуже доброго мецената. А де його прізвище ? Чи легальні гроші було витрачено. Нічого далі і не відомо, тому ми так живемо, бо продаємось
Квати́ркаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B0#cite_note-%D0%A1%D0%A3%D0%9C-1 [1] - шибка у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D0%BD%D0%BE вікні, вставлена в раму, яку можна відчиняти для провітрювання приміщення.