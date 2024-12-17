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суд (24827) ГБР (2824) Тищенко Николай (331)

В суд направлено дело в отношении нардепа Тищенко за избиение участника боевых действий в Днепре, - ГБР

До суду направлено справу щодо нардепа за побиття учасника бойових дій у Дніпрі

ГБР завершило расследование дела против народного депутата Тищенко, который, по предварительному сговору, незаконно лишил свободы участника боевых действий и нанес ему телесные повреждения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Работники Государственного бюро расследований завершили расследование в отношении народного депутата Украины, которого подозревают в незаконном лишении свободы участника боевых действий в Днепре. Обвинительный акт направлен в суд.

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Дело Тищенко

20 июня в городе Днепр группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова (Сын), когда тот гулял с ребенком. На кадрах видно, что к этому причастна якобы охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Павлов поспорил.

В скандальном видео из Днепра, на котором охрана нардепа Николая Тищенко напала на бывшего военного и незаконно его удерживала, также фигурировала помощница парламентария Эвелина Андриевская.

Утром 25 июня ГБР сообщило, что нардеп Николай Тищенко был уведомлен о подозрении по факту событий в Днепре 20 июня. В ведомстве рассказали, что депутату сообщено о подозрении по факту незаконного лишения свободы потерпевшего (ч. 2 ст. 146 УК Украины).

Суд избрал меру пресечения Тищенко в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля.

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Топ комментарии
+7
Треба було направляти не до суду, а побратимам бійця.
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17.12.2024 14:50
+6
Iryna Gerashchenko
@IrynaGerashche2
·
2 год
ААА! Бойко вийшов з СБУ і заявив, що під радикалами він в жодному разі не мав на увазі Зеленського і слуг, яких в повному обсязі підтримує! Він мав на увазі виключно Порошенка і Європейську Солідарність

Тобто, коаліція слуг і ОПЗЖ і далі працює і вже й не приховує своєї спайки

А ми , так, до кінця будемо захищати від цієї кремлівської свори Армію, Мову і Віру.
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17.12.2024 15:01
+4
Гуманний суд тому під@ру присудить хоча б 5 років? Чи той депутат-покидьок не підсудний і необхідно судити його судом народних присяжних?
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17.12.2024 14:50
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Правила форума Совет форумчан
Треба було направляти не до суду, а побратимам бійця.
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17.12.2024 14:50 Ответить
Гуманний суд тому під@ру присудить хоча б 5 років? Чи той депутат-покидьок не підсудний і необхідно судити його судом народних присяжних?
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17.12.2024 14:50 Ответить
реальний строк він не отроимає, дадуть умовно, або адвокати будуть тягнути час, якщо не замутили якусь фігню, щоб закрити провадження, що типа щось не так зі слідством.
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17.12.2024 16:59 Ответить
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17.12.2024 14:51 Ответить
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17.12.2024 14:53 Ответить
А розкрадання на будівництві Подільського мосту вже розслідували, де котлєта з родичами гроші крав?
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17.12.2024 14:56 Ответить
Невже розстріляють?
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17.12.2024 14:58 Ответить
в буцигарні замість макаронів будуть їсти "котлєту"!
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17.12.2024 15:03 Ответить
Розстріляють... Корками від пляшок "Вдова Кліко"
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17.12.2024 16:16 Ответить
Iryna Gerashchenko
@IrynaGerashche2
·
2 год
ААА! Бойко вийшов з СБУ і заявив, що під радикалами він в жодному разі не мав на увазі Зеленського і слуг, яких в повному обсязі підтримує! Він мав на увазі виключно Порошенка і Європейську Солідарність

Тобто, коаліція слуг і ОПЗЖ і далі працює і вже й не приховує своєї спайки

А ми , так, до кінця будемо захищати від цієї кремлівської свори Армію, Мову і Віру.
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17.12.2024 15:01 Ответить
Це називається пи@дець ,
якщо зелена свора повірила цьому фсбному виродку і зраднику Украіни 😡
Його спіткає доля Ківи , не інакше !!
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17.12.2024 15:06 Ответить
Нічого Коля - котлета не отримує за своі кримінальні дії в Дніпрі ,
так як Зе своїх не здає , а відправить послом в ОАЕ , наприклад 🙁
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17.12.2024 15:02 Ответить
,,,, у Великій Британії!
дЄрмак повертає Залужного рятувати рейтинг Боневтіка!
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17.12.2024 15:06 Ответить
Ще цікаво

hromadske
@HromadskeUA
·
6 год
Денис Прокопенко стверджує про початок кампанії з дискредитації бійців «Азову». Він прокоментував звинувачення у бік своїх заступників після того, як в них зʼявилися квартири в Києві
Типу це ініціатива якогось дуже доброго мецената. А де його прізвище ? Чи легальні гроші було витрачено. Нічого далі і не відомо, тому ми так живемо, бо продаємось
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17.12.2024 15:04 Ответить
Квартирки зами не хілі отримали....
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17.12.2024 15:07 Ответить
Прошу не плутати із:
Квати́ркаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B0#cite_note-%D0%A1%D0%A3%D0%9C-1 [1] - шибка у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D0%BD%D0%BE вікні, вставлена в раму, яку можна відчиняти для провітрювання приміщення.
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17.12.2024 15:09 Ответить
І хто ж його посадить? Адже він яскраве втілення ідеалів слуг зеленського!
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17.12.2024 15:50 Ответить
А що там з двома іншими депутатами Дмитруком і Куницьким?
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17.12.2024 16:04 Ответить
помяли охранника колцентра со слишком высокой крышей.
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18.12.2024 05:47 Ответить
 
 