В суд направлено дело в отношении нардепа Тищенко за избиение участника боевых действий в Днепре, - ГБР

ГБР завершило расследование дела против народного депутата Тищенко, который, по предварительному сговору, незаконно лишил свободы участника боевых действий и нанес ему телесные повреждения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Работники Государственного бюро расследований завершили расследование в отношении народного депутата Украины, которого подозревают в незаконном лишении свободы участника боевых действий в Днепре. Обвинительный акт направлен в суд.

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Дело Тищенко

20 июня в городе Днепр группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова (Сын), когда тот гулял с ребенком. На кадрах видно, что к этому причастна якобы охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Павлов поспорил.

В скандальном видео из Днепра, на котором охрана нардепа Николая Тищенко напала на бывшего военного и незаконно его удерживала, также фигурировала помощница парламентария Эвелина Андриевская.

Утром 25 июня ГБР сообщило, что нардеп Николай Тищенко был уведомлен о подозрении по факту событий в Днепре 20 июня. В ведомстве рассказали, что депутату сообщено о подозрении по факту незаконного лишения свободы потерпевшего (ч. 2 ст. 146 УК Украины).

Суд избрал меру пресечения Тищенко в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля.

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