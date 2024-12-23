Стабильное энергоснабжение Украины сохранится до конца праздников, если не будет обстрелов, - экс-министр энергетики
Стабильное энергоснабжение в Украине без ограничений, которое наблюдается с прошлой недели, может сохраниться до конца новогодних праздников, при условии отсутствия вражеских обстрелов.
Об этом в фейсбуке сообщила экс-министр энергетики Украины Ольга Буславец, информирует Цензор.НЕТ.
Это стало возможным благодаря повышенной температуре воздуха, что привело к снижению потребления электроэнергии, а также снижению цен на электроэнергию в ЕС, что позволило Украине импортировать электричество по выгодным ценам.
"Эти два фактора позволили не использовать ограничения промышленных потребителей и населения. При отсутствии обстрелов энергосистемы такая ситуация сохранится до конца новогодних праздников", - отметила Буславец.
Она добавила, что ситуация может измениться, если температура снизится и импорт электроэнергии не увеличится. Сейчас в Украине работают все девять энергоблоков АЭС, а производство на ТЭС и ТЭЦ находится на максимально возможном уровне.
Буславец также отметила, что цены на электроэнергию в Европе снизились на 43%, что позволяет Украине закупать энергию на более выгодных условиях. Она подчеркнула, что это произошло из-за теплой погоды и увеличения производства возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Напомним, Швеция предоставит Украине 13 резервных генераторов для поддержки энергоснабжения.
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Ось і наслідки пиз...іжу, ворог не спить, як і державні зрадники-навідники! 🤬