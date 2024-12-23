РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9894 посетителя онлайн
Новости Война
1 310 8
обстрел (25772) энергетика (2469) Буславец Ольга (71)

Стабильное энергоснабжение Украины сохранится до конца праздников, если не будет обстрелов, - экс-министр энергетики

Енергопостачання в Україн

Стабильное энергоснабжение в Украине без ограничений, которое наблюдается с прошлой недели, может сохраниться до конца новогодних праздников, при условии отсутствия вражеских обстрелов.

Об этом в фейсбуке сообщила экс-министр энергетики Украины Ольга Буславец, информирует Цензор.НЕТ.

Это стало возможным благодаря повышенной температуре воздуха, что привело к снижению потребления электроэнергии, а также снижению цен на электроэнергию в ЕС, что позволило Украине импортировать электричество по выгодным ценам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Анонсированные взносы в Фонд поддержки энергетики превысили 1 млрд евро, - Минэнерго

"Эти два фактора позволили не использовать ограничения промышленных потребителей и населения. При отсутствии обстрелов энергосистемы такая ситуация сохранится до конца новогодних праздников", - отметила Буславец.

Она добавила, что ситуация может измениться, если температура снизится и импорт электроэнергии не увеличится. Сейчас в Украине работают все девять энергоблоков АЭС, а производство на ТЭС и ТЭЦ находится на максимально возможном уровне.

Буславец также отметила, что цены на электроэнергию в Европе снизились на 43%, что позволяет Украине закупать энергию на более выгодных условиях. Она подчеркнула, что это произошло из-за теплой погоды и увеличения производства возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Напомним, Швеция предоставит Украине 13 резервных генераторов для поддержки энергоснабжения.

Читайте также: Россия с начала года нанесла 12 масштабных ударов по энергетике Украины, использовала около 1100 крылатых и баллистических ракет, - Кислица
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Заткніть вже пельку! Кацапам обов'язково знати цю інформацію! 🤬
показать весь комментарий
23.12.2024 13:15 Ответить
Захід на Різдво ген весь на канікулах і не споживає.
показать весь комментарий
23.12.2024 13:19 Ответить
А після свят дефіцит потужності, складна ситуація в енергосистемі і графіки відключень повернуться з відпустки?
показать весь комментарий
23.12.2024 13:26 Ответить
Ото оті екси так поінформовані
показать весь комментарий
23.12.2024 13:33 Ответить
Потякало б про це б ти менш, недолуге, бо горлянка голками поросте.
показать весь комментарий
23.12.2024 13:59 Ответить
І щоразу коли українські долбо..чиновники кажуть що "не буде відключень якщо не буде нових атак на енергетику", наступного дня відбувається масова атака на ту ж саму енергетику, можливо час стулити пельку? Там же війна, і підарашисти не Першу зиму вже атакують критичну інфрастру, навіщо говорити про те "якщо не буде" коли всі знають що буде?
показать весь комментарий
23.12.2024 14:39 Ответить
Та вони вже сьогодні відключили, але як завжди причини дуже смішні, типу вчора все було норм, а сьогодні різко стало високе споживання 🤣
показать весь комментарий
23.12.2024 15:35 Ответить
"Київ, Київщина, Дніпропетровщина, Донеччина: екстрені відключення

Ось і наслідки пиз...іжу, ворог не спить, як і державні зрадники-навідники! 🤬
показать весь комментарий
23.12.2024 15:41 Ответить
 
 