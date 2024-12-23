Стабильное энергоснабжение Украины сохранится до конца праздников, если не будет обстрелов, - экс-министр энергетики

Стабильное энергоснабжение в Украине без ограничений, которое наблюдается с прошлой недели, может сохраниться до конца новогодних праздников, при условии отсутствия вражеских обстрелов.

Об этом в фейсбуке сообщила экс-министр энергетики Украины Ольга Буславец, информирует Цензор.НЕТ.

Это стало возможным благодаря повышенной температуре воздуха, что привело к снижению потребления электроэнергии, а также снижению цен на электроэнергию в ЕС, что позволило Украине импортировать электричество по выгодным ценам.

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"Эти два фактора позволили не использовать ограничения промышленных потребителей и населения. При отсутствии обстрелов энергосистемы такая ситуация сохранится до конца новогодних праздников", - отметила Буславец.

Она добавила, что ситуация может измениться, если температура снизится и импорт электроэнергии не увеличится. Сейчас в Украине работают все девять энергоблоков АЭС, а производство на ТЭС и ТЭЦ находится на максимально возможном уровне.

Буславец также отметила, что цены на электроэнергию в Европе снизились на 43%, что позволяет Украине закупать энергию на более выгодных условиях. Она подчеркнула, что это произошло из-за теплой погоды и увеличения производства возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Напомним, Швеция предоставит Украине 13 резервных генераторов для поддержки энергоснабжения.

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