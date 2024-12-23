Убийство подростка на фуникулере в Киеве: подозреваемому суд продолжил содержание под стражей

23 декабря в Высшем апелляционном суде состоялось заседание в отношении подозреваемого в убийстве подростка на станции фуникулера в Киеве. Ему продлили меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Еспресо".

Отмечается, что суд удовлетворил решение Шевченковского суда о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в убийстве подростка на фуникулере 7 апреля Андрею Косову.

В то же время суд решил не удовлетворять ходатайство адвокатов подозреваемого о смягчении меры пресечения.

Отец убитого подростка сказал, что согласен с решением суда. В то же время он жалуется, что адвокаты Косова "приходят тогда, когда им нужно. На сегодняшнее заседание они пришли, а на прошлые два нет: на одно из них пришли, а потом ушли, потому что они сильно заняты". По его словам, так они сорвали несколько заседаний, а также опрос свидетелей.

Адвокаты Косова требовали смягчения меры пресечения в виде содержания под стражей и просили заменить ее на домашний арест. Защита утверждает, что у подозреваемого есть больные родители, поэтому он должен быть с ними и заботиться о них.

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По мнению прокурора, причины для смягчения меры пресечения гиперболизированы. По ее словам, мера пресечения в виде содержания под стражей достигает цели.

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: что известно

Вечером 7 апреля на станции столичного фуникулера между мужчиной и компанией молодых людей возник конфликт. Во время инцидента подозреваемый толкнул одного из подростков. Тот головой разбил оконное стекло и получил травмы в виде резаных ран шеи, от которых умер до приезда врачей.

Правоохранителю, причастному к трагедии на станции, объявили подозрение.

Ранее Государственное бюро расследований сообщало об открытии уголовного производства по факту убийства на станции фуникулера в Киеве.

Впоследствии подозрение сотруднику УГО переквалифицировали, ему грозит пожизненное заключение.