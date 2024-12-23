Графики аварийных отключений ввели из-за потери мощностей и необходимости замены оборудования, - "Укрэнерго"
Аварийные графики отключений электроэнергии были применены вынужденно.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго", информирует Цензор.НЕТ.
"Причина временного введения ограничений - необходимость неотложной замены поврежденного в результате обстрелов оборудования и потеря отдельных генерирующих мощностей. Как только работы будут завершены - ограничения для бытовых потребителей будет отменено", - говорится в сообщении.
Когда закончат работы
Ориентировочное время завершения работ - до 17:00, отметили в "Укрэнерго".
"Энергетики принимают все необходимые меры для восстановления поврежденных и разрушенных россиянами объектов энергетической инфраструктуры", - подытожили там.
Напомним, 23 декабря 2024 года сообщалось о введении графиков аварийных отключений электроэнергии в Киеве и ряде регионов.
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Кажіть вже правду - чекали масованих обстрілів щоб виправдати відключення, не дочекались і вигадали нову відмазку.