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Тарифы на электроэнергию (2141) Укрэнерго (640) отключение света (398)

Графики аварийных отключений ввели из-за потери мощностей и необходимости замены оборудования, - "Укрэнерго"

Аварійні графіки відключень невдовзі скасують

Аварийные графики отключений электроэнергии были применены вынужденно.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго", информирует Цензор.НЕТ.

"Причина временного введения ограничений - необходимость неотложной замены поврежденного в результате обстрелов оборудования и потеря отдельных генерирующих мощностей. Как только работы будут завершены - ограничения для бытовых потребителей будет отменено", - говорится в сообщении.

Когда закончат работы

Ориентировочное время завершения работ - до 17:00, отметили в "Укрэнерго".

"Энергетики принимают все необходимые меры для восстановления поврежденных и разрушенных россиянами объектов энергетической инфраструктуры", - подытожили там.

Напомним, 23 декабря 2024 года сообщалось о введении графиков аварийных отключений электроэнергии в Киеве и ряде регионов.

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Топ комментарии
+4
Раптово "втратили потужності" і кинулись "замінювати обладнання" на початку тижня без всяких попереджень? Вірю, я повірив.
Кажіть вже правду - чекали масованих обстрілів щоб виправдати відключення, не дочекались і вигадали нову відмазку.
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23.12.2024 17:36
+3
А шо маджахед наем мовчки і досі.Де захисні споруди?Де доповіді?Альо.Шмигаль?
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23.12.2024 17:13
+3
Тільки сьогодні якась Зелена Коза бліяла, що відключень не буде..
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23.12.2024 17:24
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А шо маджахед наем мовчки і досі.Де захисні споруди?Де доповіді?Альо.Шмигаль?
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23.12.2024 17:13 Ответить
не рухайте Шмигал'я, в нього нежить: шмарки, постійно носом Шмигає!
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23.12.2024 19:26 Ответить
Тільки сьогодні якась Зелена Коза бліяла, що відключень не буде..
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23.12.2024 17:24 Ответить
У війну давати гарантії, може тільки влада. Навіщо зачіпають цю тему, а не своєчасно попереджати населення
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23.12.2024 17:34 Ответить
Раптово "втратили потужності" і кинулись "замінювати обладнання" на початку тижня без всяких попереджень? Вірю, я повірив.
Кажіть вже правду - чекали масованих обстрілів щоб виправдати відключення, не дочекались і вигадали нову відмазку.
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23.12.2024 17:36 Ответить
У Каліфорнії відключення?
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23.12.2024 17:51 Ответить
насправді це настільки тупо з кожної праски кричати, що все працює, все відремонтували, відключень не буде, що далі нікуди, щоб кацапи знову і знову стріляли. пишіть, все погано, графіки відключень і таке інше, але по факту не відключайте.
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23.12.2024 18:20 Ответить
А що, коли немає відключень - це секретна інформація? Кацапи будуть стріляти знову і знову, бо вони проти нас воюють. А те, що ви в щось не вірити - це ваші проблеми: обладнанню на це пофігу. Ну а якщо сталася аварія - то це аварійне відключення. Аварію передбачити не можливо. Обіцяли планових не буде - так по плану і не планували і по плану не вимикали
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23.12.2024 18:31 Ответить
Пуштуністан повинен бути там, де живуть пуштуни, а не в Україні.
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23.12.2024 18:39 Ответить
Уже було влітку, що через аварію відключалися навіть енергоблоки АЕС. За умов навантаження на мережу такі варіанти цілком можливі...
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23.12.2024 18:43 Ответить
 
 