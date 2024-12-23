Графики аварийных отключений ввели из-за потери мощностей и необходимости замены оборудования, - "Укрэнерго"

Аварийные графики отключений электроэнергии были применены вынужденно.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго", информирует Цензор.НЕТ.

"Причина временного введения ограничений - необходимость неотложной замены поврежденного в результате обстрелов оборудования и потеря отдельных генерирующих мощностей. Как только работы будут завершены - ограничения для бытовых потребителей будет отменено", - говорится в сообщении.

Когда закончат работы

Ориентировочное время завершения работ - до 17:00, отметили в "Укрэнерго".

"Энергетики принимают все необходимые меры для восстановления поврежденных и разрушенных россиянами объектов энергетической инфраструктуры", - подытожили там.

Напомним, 23 декабря 2024 года сообщалось о введении графиков аварийных отключений электроэнергии в Киеве и ряде регионов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США внимательно следят за реформами "Укрэнерго" и "Энергоатома", - замгоссекретаря Паетт