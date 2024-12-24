В следующем году Украина получит около 30 миллиардов евро от ЕС, - еврокомиссар Кубилюс

Европейский Союз предоставит Украине 30 миллиардов евро в следующем году.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Он также сказал, что в 2025 году в странах ЕС будет произведено около 2 миллионов артиллерийских снарядов.

В ответ на вопрос о том, хватит ли Европе производственных мощностей для увеличения военной помощи Украине, Кубилюс отметил, что лишь 20-25% оружия производится в странах ЕС, а остальное - покупается за рубежом.

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По его словам, увеличение производства оружия в ЕС требует заказов от европейских правительств, которых пока не хватает, а без долгосрочных контрактов с производителями вооружения не стоит ожидать, что Европа будет производить больше оружия и боеприпасов для Украины в последующие годы.

"Деньги из бюджета ЕС не могут быть использованы для закупки оружия для Украины. Существует ряд ограничений по инвестициям в оборонную промышленность за пределами ЕС. Однако для закупки вооружений могут быть использованы деньги из Европейского фонда мира или из замороженных российских активов", - пояснил еврокомиссар.

В то же время он добавил, что в следующем году Украина получит около 30 миллиардов евро от ЕС и сама решит, сколько из этой суммы использовать на оборонные цели. Сейчас ЕС внедряется новый механизм, который позволит интегрировать украинский военно-промышленный комплекс в европейскую оборонную промышленность.

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