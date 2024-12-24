РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10022 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине
905 4
помощь (7424) Евросоюз (16686) Кубилюс Андрюс (33)

В следующем году Украина получит около 30 миллиардов евро от ЕС, - еврокомиссар Кубилюс

Комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс

Европейский Союз предоставит Украине 30 миллиардов евро в следующем году.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Он также сказал, что в 2025 году в странах ЕС будет произведено около 2 миллионов артиллерийских снарядов.

В ответ на вопрос о том, хватит ли Европе производственных мощностей для увеличения военной помощи Украине, Кубилюс отметил, что лишь 20-25% оружия производится в странах ЕС, а остальное - покупается за рубежом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссар по обороне Кубилюс провел первый разговор с Умеровым

По его словам, увеличение производства оружия в ЕС требует заказов от европейских правительств, которых пока не хватает, а без долгосрочных контрактов с производителями вооружения не стоит ожидать, что Европа будет производить больше оружия и боеприпасов для Украины в последующие годы.

"Деньги из бюджета ЕС не могут быть использованы для закупки оружия для Украины. Существует ряд ограничений по инвестициям в оборонную промышленность за пределами ЕС. Однако для закупки вооружений могут быть использованы деньги из Европейского фонда мира или из замороженных российских активов", - пояснил еврокомиссар.

В то же время он добавил, что в следующем году Украина получит около 30 миллиардов евро от ЕС и сама решит, сколько из этой суммы использовать на оборонные цели. Сейчас ЕС внедряется новый механизм, который позволит интегрировать украинский военно-промышленный комплекс в европейскую оборонную промышленность.

Также читайте: Европа должна подготовиться к конфронтации с Россией через 6-8 лет, – еврокомиссар по обороне Кубилюс
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Украина или воры зеленые?
показать весь комментарий
24.12.2024 01:56 Ответить
Тут як у Європі, коли рахують зарплату після податків, а в нас після того, як усе розкрадуть. Ну... приблизно 100 млн дійде до адресата.
показать весь комментарий
24.12.2024 02:47 Ответить
Пилити - неперепилити!
показать весь комментарий
24.12.2024 05:49 Ответить
 
 