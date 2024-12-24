РФ хочет захватить плацдарм на правобережье Херсонщины, - Силы обороны Юга

Российские захватчики, вероятно, планируют захватить на одном из островов или на правом берегу Днепра плацдарм для перевода туда огневых средств.

Об этом Радио Свобода рассказал представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ.

Так, оккупанты смогли бы осуществлять обстрелы Херсона, в частности - воинские части, подразделения Сил обороны Украины, расположенные в береговой зоне на правом берегу Днепра.

Поэтому ежедневно на Приднепровском направлении происходит по пять-семь штурмов малыми пехотными группами.

"Подобные штурмы враг сейчас активировал на острове Козацкий, и уже несколько дней подряд он пытается высадиться на острове Большой Потемкин, а до этого он пытался высадиться на юге на острове Забич. А еще перед тем за две недели такие действия он проводил в районе Антоновских мостов. То есть враг ищет, прощупывает нашу оборону: где есть слабые места, пытается определить, где у нас стоят огневые средства, пытается посмотреть, как расположена система обороны, где огневые позиции", - сказал Волошин.

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В то же время назвать это попыткой идти в большой штурм или форсировать Днепр нельзя, подчеркнул спикер.

"Такими группами это не делается. Это делается значительно большими силами, но большие силы при современных средствах разведки скрыть очень трудно. Чтобы переправить бронетехнику, как-то перебросить на другую сторону Днепра, необходимы средства... Построить понтонную переправу - это, как минимум, должен быть мост до километра. Это большое количество этих машин, которые везут понтоны, скрыть их трудно. Штурмовать только одной пехотой на каких-то катерах или моторных лодках, понимаете, это, грубо говоря, несерьезно. Это несколько залпов кассетных боеприпасов - и они кормят рыб", - добавил Волошин.

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