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РФ хочет захватить плацдарм на правобережье Херсонщины, - Силы обороны Юга

Росіяни хочуть захопити плацдарм на правобережжі Херсонщини

Российские захватчики, вероятно, планируют захватить на одном из островов или на правом берегу Днепра плацдарм для перевода туда огневых средств.

Об этом Радио Свобода рассказал представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ.

Так, оккупанты смогли бы осуществлять обстрелы Херсона, в частности - воинские части, подразделения Сил обороны Украины, расположенные в береговой зоне на правом берегу Днепра.

Поэтому ежедневно на Приднепровском направлении происходит по пять-семь штурмов малыми пехотными группами.

"Подобные штурмы враг сейчас активировал на острове Козацкий, и уже несколько дней подряд он пытается высадиться на острове Большой Потемкин, а до этого он пытался высадиться на юге на острове Забич. А еще перед тем за две недели такие действия он проводил в районе Антоновских мостов. То есть враг ищет, прощупывает нашу оборону: где есть слабые места, пытается определить, где у нас стоят огневые средства, пытается посмотреть, как расположена система обороны, где огневые позиции", - сказал Волошин.

Также читайте: Силы обороны Юга об угрозе наступления врага на Херсон: пока необходимые силы и средства не фиксировали

В то же время назвать это попыткой идти в большой штурм или форсировать Днепр нельзя, подчеркнул спикер.

"Такими группами это не делается. Это делается значительно большими силами, но большие силы при современных средствах разведки скрыть очень трудно. Чтобы переправить бронетехнику, как-то перебросить на другую сторону Днепра, необходимы средства... Построить понтонную переправу - это, как минимум, должен быть мост до километра. Это большое количество этих машин, которые везут понтоны, скрыть их трудно. Штурмовать только одной пехотой на каких-то катерах или моторных лодках, понимаете, это, грубо говоря, несерьезно. Это несколько залпов кассетных боеприпасов - и они кормят рыб", - добавил Волошин.

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Топ комментарии
+13
так як керує сирський -все можливо.
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24.12.2024 12:31
+6
Ну, і? Просто щось Зельоні запідозрили, і все? Далі Зеленскій вчергове почне скиглити у відосиках про бездіяльність Світу?
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24.12.2024 12:38
+5
зоологи є? хто знає, до якої температури води раки ще продовжують харчуватись?
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24.12.2024 12:20
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зоологи є? хто знає, до якої температури води раки ще продовжують харчуватись?
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24.12.2024 12:20 Ответить
Думаю - раки зараз сплять, але коли прокинуться будуть задоволені.
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24.12.2024 12:24 Ответить
зараз такий час, що не можно спать. Якщо сплять, то ******** харчі - все достанеться крабам.
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24.12.2024 12:28 Ответить
Війна всю екологію зіпсувала. Х.З. що ті раки роблять, але навесні буде що жерти...
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24.12.2024 12:31 Ответить
Запрет зараз. Линька в них. Але залежавшийся кацап.. то їм як хамон буде.
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24.12.2024 12:28 Ответить
яка заборона? у них що, піст?
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24.12.2024 12:30 Ответить
https://24tv.ua/agro24/ru/zapret-vylova-rakov-kakoe-nakazanie-predusmotreno-agro-24_n2698267
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24.12.2024 12:38 Ответить
так це ж заборона вилову, а не заборона ракам харчуватись.
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24.12.2024 12:48 Ответить
Коли рак линяє.. він в норі сидить.. не харчуються. А так Ви праві.
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24.12.2024 15:53 Ответить
значить призи відходять сомам.
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24.12.2024 17:44 Ответить
при нинішніх засобах ураження і наявності безпілотних систем налагодити переправу техніки і форсувати Дніпро наразі нереально ні кацапам ні ЗСУ.
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24.12.2024 12:29 Ответить
так як керує сирський -все можливо.
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24.12.2024 12:31 Ответить
Ти диви, які воєни *****! Дніпро всіх потопить. Лапті, навіть не суньтесь!
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24.12.2024 12:32 Ответить
Ну, і? Просто щось Зельоні запідозрили, і все? Далі Зеленскій вчергове почне скиглити у відосиках про бездіяльність Світу?
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24.12.2024 12:38 Ответить
І вони годують риб. А нещодавно було: по Херсону прилітило більше 1000, протягом кількох годин. Контрбатарейна боротьба, ні, не чули. Лише рах уємо. Ківалов хоч мобилизований, до речі?
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24.12.2024 13:02 Ответить
Ось до чого привело звільнення Залужного. Висновок. Війною мають займатись генерали а політики випрошуванням підтримки на заході. Вмішування політиків у воєнні дії призвело що маскалі вже захоплюють правобережну Україну. У Зеленського зіркова хвороба вже пройшла? Думав мабуть що він Наполеон.
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24.12.2024 13:06 Ответить
Кацапи, мабуть, не знають, що Литвин пише Найпотужнішому новий ПланПереміги, інакше тікали б до Таганрога, як мінімум...
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24.12.2024 13:19 Ответить
 
 