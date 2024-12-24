ВСУ пытаются не допустить окружения возле Макаровки на Донетчине, - Силы обороны Юга

Силы обороны Украины пытаются не допустить окружения ВСУ в районе населенного пункта Макаровка вблизи Великой Новоселки в Донецкой области.

Об этом заявил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Сейчас силы обороны Украины проводят стабилизационные мероприятия, пытаются восстановить наши позиции, пытаются не дать окружить наши силы, поэтому сейчас идет активная оборона, идет оборонительная операция. Ее последствия, ее результаты будут известны позже... Мы проводим там стабилизационную операцию, пытаясь не допустить того, чтобы наши войска оказались в окружении или полуокружении, чтобы линия фронта, линия боевого соприкосновения была такая, чтобы мы могли к каждому подразделению, к каждому нашему соединению... иметь с ним связь, иметь с ним логистические пути. Ситуация довольно тяжелая, однако не безнадежная. Хлопцы наши держатся, пытаются остановить врага на этом направлении", - рассказал он.

Напомним, ранее в DeepState сообщали, что российские войска продолжают срезать Времевский выступ в Донецкой области, что угрожает окружению украинских защитников в районе Великой Новоселки.

Впоследствии в ОСГВ "Хортиця" заявили, что информация об окружении подразделений Сил обороны Украины в населенном пункте Макаровка на Времевском направлении, распространяемая медиа, не соответствует действительности.

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