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ВСУ пытаются не допустить окружения возле Макаровки на Донетчине, - Силы обороны Юга

ЗСУ намагаються не дати оточити Сили оборони біля Макарівки

Силы обороны Украины пытаются не допустить окружения ВСУ в районе населенного пункта Макаровка вблизи Великой Новоселки в Донецкой области.

Об этом заявил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Сейчас силы обороны Украины проводят стабилизационные мероприятия, пытаются восстановить наши позиции, пытаются не дать окружить наши силы, поэтому сейчас идет активная оборона, идет оборонительная операция. Ее последствия, ее результаты будут известны позже... Мы проводим там стабилизационную операцию, пытаясь не допустить того, чтобы наши войска оказались в окружении или полуокружении, чтобы линия фронта, линия боевого соприкосновения была такая, чтобы мы могли к каждому подразделению, к каждому нашему соединению... иметь с ним связь, иметь с ним логистические пути. Ситуация довольно тяжелая, однако не безнадежная. Хлопцы наши держатся, пытаются остановить врага на этом направлении", - рассказал он.

Напомним, ранее в DeepState сообщали, что российские войска продолжают срезать Времевский выступ в Донецкой области, что угрожает окружению украинских защитников в районе Великой Новоселки.

Впоследствии в ОСГВ "Хортиця" заявили, что информация об окружении подразделений Сил обороны Украины в населенном пункте Макаровка на Времевском направлении, распространяемая медиа, не соответствует действительности.

Также читайте: Количество боевых столкновений на фронте возросло до 164, ожесточенные бои идут на Покровском направлении, - Генштаб
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Тарнавськии же мав спасти положення
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24.12.2024 09:51 Ответить
Зермачилам не треба було відсторонювати цілу когорту бойових генералів ще в лютому 2024.

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24.12.2024 10:05 Ответить
Біба і боба...
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24.12.2024 10:26 Ответить
Вчора чесали одне, сьогодні інше. Коротше, головне довіряйте байкам Генштабу. "Офіційній інформації " як то кажуть. А карти DeepState-то ІПСО.
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24.12.2024 09:53 Ответить
Вчора: DeepState бреше, ніякого оточення немає.
Сьогодні: намагаємось не допустити оточення.
Завтра: відійшли на більш вигідні рубежі?..
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24.12.2024 09:56 Ответить
Післязавтра розвішуємо портрети Пуйла на вулицях Києва, але в Генштабі кажуть що звільнили Крим.
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24.12.2024 09:59 Ответить
Так казали що там немає наших військ, а сьогодні вже є ? Крадуть і брешуть брешуть і крадуть
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24.12.2024 10:05 Ответить
Ви ще вірите цим камуністічіскім під…м пальцеводам.
Я побачи що відбувалося в 14-му і до мене дійло… мною ще тоді мали собакі в посадці сра…ти.
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24.12.2024 10:11 Ответить
 
 