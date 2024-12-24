77 ОАБ взяла в плен 11 оккупантов: среди них – один гражданин Беларуси. ВИДЕО

Воины 77 отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады вместе с другими подразделениями взяли в плен 11 российских захватчиков.

Об этом воины бригады сообщили в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что все это произошло без единого выстрела.

"Ведь напуганные оккупанты после окружения выбросили оружие и склонили головы перед украинскими военными. Оказалось, что среди этих "11 друзей Оушена" был гражданин Беларуси, которого отправили удобрять украинские земли обманом", - говорится в сообщении.

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