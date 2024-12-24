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77 ОАБ взяла в плен 11 оккупантов: среди них – один гражданин Беларуси. ВИДЕО

Воины 77 отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады вместе с другими подразделениями взяли в плен 11 российских захватчиков.

Об этом воины бригады сообщили в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Двое бойцов взяли в плен пятерых оккупантов в бою на Торецком направлении. ВИДЕО

Отмечается, что все это произошло без единого выстрела.

"Ведь напуганные оккупанты после окружения выбросили оружие и склонили головы перед украинскими военными. Оказалось, что среди этих "11 друзей Оушена" был гражданин Беларуси, которого отправили удобрять украинские земли обманом", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Десантники 77-й бригады "Ахіллес" уничтожили технику противника на Боровском направлении, - ДШВ. ВИДЕО
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Топ комментарии
+17
І чим же це "сябра" "амманули"? Побіцяли "кусок Чарнигавщини" - і не нарізали?
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24.12.2024 12:41
+13
Це не білорус, а московський шмат лайна
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24.12.2024 12:57
+6
По міжнародному закону про боротьбу з найманцями, громадян білорусі можна утилізувати на місці злочину. Не треба залишати їх живими, бо завтра з тої довбаної недокраїни прийде ще багато любителів вбивати наших людей.
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24.12.2024 12:44
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І чим же це "сябра" "амманули"? Побіцяли "кусок Чарнигавщини" - і не нарізали?
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24.12.2024 12:41 Ответить
П.дори все частіше здаються в полон великими групами. Деякі розумнішають? Дивно, з їх то гумом.
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24.12.2024 12:47 Ответить
воно 3,14здить - який контракт з роZZіською ордою в біоруссії? хто його змусив? 3.14здить паскуда така
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24.12.2024 22:38 Ответить
Ти тільки заголовки читаєш? Відео переглянь...
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25.12.2024 03:43 Ответить
По міжнародному закону про боротьбу з найманцями, громадян білорусі можна утилізувати на місці злочину. Не треба залишати їх живими, бо завтра з тої довбаної недокраїни прийде ще багато любителів вбивати наших людей.
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24.12.2024 12:44 Ответить
По закону вони всі найманці тому що це не війна а "есвео". Чому Україна виконує конвенцію по полоненим якщо самі кацапи так не вважають х/з...
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24.12.2024 12:55 Ответить
Так званий білорус не полоненний. Він найманець, якого можно і треба утилізувати.
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24.12.2024 13:01 Ответить
Згідно міжнародного права вони всі найманці - і кацапи, і білоруси, і чухче...
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24.12.2024 13:09 Ответить
Це не білорус, а московський шмат лайна
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24.12.2024 12:57 Ответить
11 взяли и ещё 11 не взяли
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24.12.2024 12:59 Ответить
Той начальнікпраізвоцтва шкодує лише через те, що не отримав обіцяного бабла, а не через розуміння того, що він окупант і вбивця! 🤬🤬🤬
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24.12.2024 13:23 Ответить
от цікаво, а що для того кацапського начальника виробництва****** було би тут обіцяне "то"??
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24.12.2024 13:41 Ответить
Цаплієнко повідомляє:

В мережі з'явилося відео того, як російські військові добивають двох, ймовірно поранених, українців саперними лопатками

І це не просто страта, а садизм.
https://t.me/Tsaplienko
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24.12.2024 16:40 Ответить
На кіл і повище підняти
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25.12.2024 16:04 Ответить
Навіщо це лайно годувати .?
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24.12.2024 17:56 Ответить
Сябри ще гірше за кацапів....
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24.12.2024 23:41 Ответить
 
 