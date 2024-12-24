77 ОАБ взяла в плен 11 оккупантов: среди них – один гражданин Беларуси. ВИДЕО
Воины 77 отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады вместе с другими подразделениями взяли в плен 11 российских захватчиков.
Об этом воины бригады сообщили в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что все это произошло без единого выстрела.
"Ведь напуганные оккупанты после окружения выбросили оружие и склонили головы перед украинскими военными. Оказалось, что среди этих "11 друзей Оушена" был гражданин Беларуси, которого отправили удобрять украинские земли обманом", - говорится в сообщении.
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начальника виробництва****** було би тут обіцяне "то"??
В мережі з'явилося відео того, як російські військові добивають двох, ймовірно поранених, українців саперними лопатками
І це не просто страта, а садизм.
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