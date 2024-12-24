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Алексей Чернышов (142) министерство единства (5)

При Министерстве национального единства создают Агентство национального единства

Міністерство національної єдності створює Агенцію на підтримку українців за кордоном

Вице-премьер-министр Алексей Чернышов представил концепцию нового министерства и объявил о создании Агентства национального единства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заседание комитета ВР.

"Мы, безусловно, как государство должны системно работать с тем, чтобы, с одной стороны, сделать все, чтобы поощрять украинцев возвращаться домой, с другой стороны - поддерживать тех, кто сегодня принял решение все же продолжать свою жизнь (возможно, временно, возможно, дольше) в Европе. Они остаются украинцами, они должны чувствовать связь с государством, и в какой-то момент, возможно, рассмотреть такую опцию, как возвращение", - отметил Чернышов.

Эта структура будет заниматься предоставлением правовой помощи, координацией украинского студенческого сообщества, противодействием дезинформации, помощью в адаптации за рубежом, а также способствовать трудоустройству украинцев дома.

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"Образование Агентства уже происходит, его регистрация, соответствующие нормативно-правовые акты уже находятся в Секретариате Кабинета Министров", - добавил он.

В частности, в Германии, Польше и Чехии планируется открытие Unity Hub - специализированных "Украинских домов". Они станут культурно-образовательными центрами, где будут предоставлять языковые курсы, консульские услуги, а также услуги по трудоустройству и поддержке предпринимательства.

В декабре 2024 - январе 2025 года запланировано завершить формирование структуры Министерство единства и запуск Агентства. По словам Чернышова, за рубежом находится около 20-25 миллионов украинцев, в том числе 4,8 миллиона тех, кто выехал после начала полномасштабной агрессии РФ.

Напомним, Зеленский назвал задачу Министерства единства - объединить весь наш народ, все поколения украинцев, которые рассеяны по миру.

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Топ комментарии
+23
а при Агенції національної єдності будуть створювати Департамент наіональної єдності?
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24.12.2024 12:50
+19
А при Департаменті 18 служб та 36 Комітетів Національної єдності. І буфет...
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24.12.2024 13:00
+17
Пристроюють дармоїдів?
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24.12.2024 12:49
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Пристроюють дармоїдів?
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24.12.2024 12:49 Ответить
а при Агенції національної єдності будуть створювати Департамент наіональної єдності?
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24.12.2024 12:50 Ответить
А при Департаменті 18 служб та 36 Комітетів Національної єдності. І буфет...
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24.12.2024 13:00 Ответить
чого там такі дрібниці як буфет, зразу ресторан
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24.12.2024 13:11 Ответить
Буфет національної єдності. Там для співробітників будуть подавати прості наіональні страви - борщ с трюфєлями, куліш з устрицями...
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24.12.2024 13:17 Ответить
Мабуть тоді і туалет національної єдності, з золотими унітазами від януковича
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24.12.2024 13:45 Ответить
ну так, біля бунєду буде і тунєд.
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24.12.2024 13:51 Ответить
комітет, а тоді правильно-департамент.
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24.12.2024 14:47 Ответить
Ще треба потужний План національної єдності, і золотой ключик у нас в кишені...
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24.12.2024 12:50 Ответить
Зачем в нищей стране создавать всё новые и новые клубы для бездельников и нахлебников?
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24.12.2024 12:50 Ответить
підростають діти та онуки, яким треба харчуватись від свого бізнесу...
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24.12.2024 12:54 Ответить
українська влада намагається влізти всюди де бечать, що люди починають жити добре. Як мінірашка, яка вирішила напасти із заздрощів і або знищити або хоча б зіпсувати життя
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24.12.2024 12:50 Ответить
українська влада намагається влізти всюди де бечать та мекая сама ця вада не нашого народу...
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24.12.2024 12:57 Ответить
а скільки комітетів, кастоматів, "національних рад", комісій, виконкомів тощо наплодить ще та агенція?
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24.12.2024 12:53 Ответить
Шо це,плять таке? Доки буде продовжуватися знущання над здоровим глуздом?
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24.12.2024 12:56 Ответить
це проет "Матрьошка" від ОПи. При Мінєді зроблять Агнєд, в якому буде Демєд. Крім грошей, там же можно буде і харчуватись у місцевому Бунєдє.
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24.12.2024 13:32 Ответить
При агенції зроблять резиденцію, При резиденції департамент. При департаменті офіс. При офісі префектуру чи ще якусь хрень. Клоунада знищує країну з середини.
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24.12.2024 12:57 Ответить
Ех, бабосікі папілят "опьітньіє мєнєжєрьі", пару десятков лядєй прістроят, йіхх, потіжність наша потужна!!... Да, і помнітє, мьі нє кацапьі, мьі єуропєйцьі!!!
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24.12.2024 12:58 Ответить
А єдність кого з ким? Бусіфікованих з ТЦКашниками,чи бідних з багатими,чи хворих дідів на фронті зі здоровими чиновниками-інвалідами в тилу?
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24.12.2024 12:59 Ответить
а ще ці креативні гаврики хочуть впровадити Національний день молитви... 24 лютого...
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24.12.2024 13:00 Ответить
А міністерство Потужності вже є, чи планується? А потім ще й "Агентство потужності"...
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24.12.2024 13:04 Ответить
А в Америці для Маска особистий департамент «роги та ратиці» створить Трампон. Будемо обмінюватись досвідом.
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24.12.2024 13:05 Ответить
Я хочу координувати дії агенції та Міністерства. Тобто носити листи. Туди-назад. І мені потрібен ... координаційний центр. Щоб звучало пАтужно. На вакансії оголошую кастинг з партії слуг. Хто дурніший - без кастингу.
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24.12.2024 13:18 Ответить
Завтра спросют наши дети, навещая нас с утра: Папы, что создали эти жопера и дупера?
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24.12.2024 13:19 Ответить
просто знущаються мразі
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24.12.2024 13:27 Ответить
Навіщо ви так, все ради рідненької дитини
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24.12.2024 13:43 Ответить
Ще треба відкрити Офіс Національної єдності, Каптьорку Національної єдності і Гусєщипалку національної єдності імені Гетьманцева.
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24.12.2024 13:34 Ответить
Чим би дитя не тішилося, аби у військові справи не лізло. А так звичайний заробіток дітям. Хтось повинен поставляти бланки, штампи, печатки і так далі. Не усі можуть на дорогах заробляти. Війна адже
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24.12.2024 13:41 Ответить
Ще треба Бюро Нац. Єдності, Кабінет Нац. Єдності, Офіс Нац. Єдності , і т.д....
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24.12.2024 13:42 Ответить
А при агенції - бюро національної єдності.

І центр національної єдності.

Блд, їм взагалі немає чим займатися?😡
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24.12.2024 13:44 Ответить
Потрібно вводити якийсь коефіцієнт ефективності, КПД, депутатів, комітетів,агенцій, комісій...кожні повинні мати сторінку на сайті управління державою, де кожного місяця повинні звітувати, чим займалась і головне, які питання вирішили, до цього привязати зарплату!
Бо всі дуже потужно працюють, а країна в дупі!
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24.12.2024 13:45 Ответить
Це не національної єдності, а зеленої єдності.
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24.12.2024 13:52 Ответить
Питання до "міністерства"- на вибора, будуть мати, однакові права, ті хто п'ять і більше років в окопах, і ті хто "переплив Тісу"?...
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24.12.2024 15:18 Ответить
Министерство национального единства создаёт агентство национального единства.
Агентство национального единства создаёт департамент национального единства.
Департамент национального единства создаёт отдел национального единства....
В яйце, млять, утка, в утке - заяц!
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24.12.2024 16:07 Ответить
а голка у яйці, тож треба зевладі яйкі повідривати
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25.12.2024 02:16 Ответить
 
 