При Министерстве национального единства создают Агентство национального единства

Вице-премьер-министр Алексей Чернышов представил концепцию нового министерства и объявил о создании Агентства национального единства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заседание комитета ВР.

"Мы, безусловно, как государство должны системно работать с тем, чтобы, с одной стороны, сделать все, чтобы поощрять украинцев возвращаться домой, с другой стороны - поддерживать тех, кто сегодня принял решение все же продолжать свою жизнь (возможно, временно, возможно, дольше) в Европе. Они остаются украинцами, они должны чувствовать связь с государством, и в какой-то момент, возможно, рассмотреть такую опцию, как возвращение", - отметил Чернышов.

Эта структура будет заниматься предоставлением правовой помощи, координацией украинского студенческого сообщества, противодействием дезинформации, помощью в адаптации за рубежом, а также способствовать трудоустройству украинцев дома.

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"Образование Агентства уже происходит, его регистрация, соответствующие нормативно-правовые акты уже находятся в Секретариате Кабинета Министров", - добавил он.

В частности, в Германии, Польше и Чехии планируется открытие Unity Hub - специализированных "Украинских домов". Они станут культурно-образовательными центрами, где будут предоставлять языковые курсы, консульские услуги, а также услуги по трудоустройству и поддержке предпринимательства.

В декабре 2024 - январе 2025 года запланировано завершить формирование структуры Министерство единства и запуск Агентства. По словам Чернышова, за рубежом находится около 20-25 миллионов украинцев, в том числе 4,8 миллиона тех, кто выехал после начала полномасштабной агрессии РФ.

Напомним, Зеленский назвал задачу Министерства единства - объединить весь наш народ, все поколения украинцев, которые рассеяны по миру.

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