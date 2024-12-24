50% мужчин призывного возраста готовы вернуться в Украину в случае решения вопроса с бронированием, - МинЕд

Половина украинских мужчин призывного возраста, которые находятся за границей, готовы вернуться в Украину до завершения войны, если будет решен вопрос с бронированием.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил вице-премьер-министр - министр национального единства Украины Алексей Чернышов на заседании комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

"50% мужчин призывного возраста готовы вернуться в Украину уже сегодня, не дожидаясь окончания войны, если будет решен вопрос с бронированием. Не война сегодня является тем фактором, который останавливает мужчин возвращаться. Безусловно, они запуганы вопросом возможной мобилизации. Плохо это или хорошо, этому нам давать оценку позже, это так - как оно есть", - сказал Чернышов.

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Он также отметил, что в связи с этим в будущих "Хабах единства" (Unity Hub) за рубежом должны предоставлять услуги по трудоустройству в Украине и решению вопросов с мобилизацией и военно-учетными документами.

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