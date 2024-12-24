50% мужчин призывного возраста готовы вернуться в Украину в случае решения вопроса с бронированием, - МинЕд
Половина украинских мужчин призывного возраста, которые находятся за границей, готовы вернуться в Украину до завершения войны, если будет решен вопрос с бронированием.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил вице-премьер-министр - министр национального единства Украины Алексей Чернышов на заседании комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений.
"50% мужчин призывного возраста готовы вернуться в Украину уже сегодня, не дожидаясь окончания войны, если будет решен вопрос с бронированием. Не война сегодня является тем фактором, который останавливает мужчин возвращаться. Безусловно, они запуганы вопросом возможной мобилизации. Плохо это или хорошо, этому нам давать оценку позже, это так - как оно есть", - сказал Чернышов.
Он также отметил, что в связи с этим в будущих "Хабах единства" (Unity Hub) за рубежом должны предоставлять услуги по трудоустройству в Украине и решению вопросов с мобилизацией и военно-учетными документами.
Пожалуйста, подождите...
ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
Стаття 29. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.
Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.
Кримінальний кодекс України
Стаття 161. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками
1. Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, або образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, інвалідності, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками -
караються штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
2. Ті самі дії, поєднані з насильством, обманом чи погрозами, а також вчинені службовою особою, -
караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, які були вчинені організованою групою осіб або спричинили тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.
{Стаття 161 в редакції Закону № 1707-VI від 05.11.2009; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1519-VII від 18.06.2014}
Цивільний кодекс України
Стаття 27. Запобігання обмеженню можливості фізичної особи мати цивільні права та обов'язки
1. Правочин, що обмежує можливість фізичної особи мати не заборонені законом цивільні права та обов'язки, є нікчемним.
2. Правовий акт Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб не може обмежувати можливість фізичної особи мати не заборонені законом цивільні права та обов'язки, крім випадків, коли таке обмеження передбачено Конституцією України .
Стаття 62. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину.
Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.
2. Тобто, як закінчиться війна вони готові повернутися ? Ви там воюйте, сидіть без світла, а ми якось потім.
3. Тобто, зелені збираються їх повернути і нічого їм за ухилянство не буде ??
Ті хто працюють ніколи не повернуться.
(Зараз він напише, що він би із радістю, але вже старий, хворий, інвалід, чи більше потрібен у тилу).
Всі херої, як самому на фронт іти не треба...
Це вологі мрії касти, яка не має і не знає проблем мігрантів.
Яке щастя, вони готові повернутися!!! Ур-р-ра!!!
А для чого? Захищати Батьківщину вони не хочуть, вимагають "гарантійного листа", працювати вони не підуть. Ці "побігайці" і до війни в основній масі нічого не робили, а зараз, розпаскудившись на західній соціалці і поготів.
А зараз соціалку урізають, ставлять все більше умов і "побігайчикам" стає некомфортно.
І спрацював зворотній зв'язок ухилянтів з владою.
Як ви думаєте, навіщо влада хоче притягнути цих діячів, заздалегідь відмазавши від армії.
Це при тому, що для одних рабство в окопах, неможливість ротацій, а для інших червону доріжку під трап.
Відповідь проста - вибори. І майже всі ці втікачі голосували за ЗЕ. І ще проголосують.
Для цього їх і збирають.
А на що ви: шатія-братія розраховуєте? Приїдете і вас відразу ж огорнуть ласкою і турботою?
Ви ж заслужені, ветерани оборони Барселони.
Звикайте, що ви (чоловіча частина "побігайців") вже не наші. І не знайдете тут розуміння.
І ніякий ЗЕпідер нас не переконає.
Так що залишайтесь там де ви є і асимілюйтесь в нове життя. А ми тут без вас обійдемося.