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бронирование (137) мужчины (125) министерство единства (5)

50% мужчин призывного возраста готовы вернуться в Украину в случае решения вопроса с бронированием, - МинЕд

50% чоловіків готові повернутися до України

Половина украинских мужчин призывного возраста, которые находятся за границей, готовы вернуться в Украину до завершения войны, если будет решен вопрос с бронированием.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил вице-премьер-министр - министр национального единства Украины Алексей Чернышов на заседании комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

"50% мужчин призывного возраста готовы вернуться в Украину уже сегодня, не дожидаясь окончания войны, если будет решен вопрос с бронированием. Не война сегодня является тем фактором, который останавливает мужчин возвращаться. Безусловно, они запуганы вопросом возможной мобилизации. Плохо это или хорошо, этому нам давать оценку позже, это так - как оно есть", - сказал Чернышов.

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Он также отметил, что в связи с этим в будущих "Хабах единства" (Unity Hub) за рубежом должны предоставлять услуги по трудоустройству в Украине и решению вопросов с мобилизацией и военно-учетными документами.

Также читайте: Зарплата в 20 тыс. грн для бронирования работников - реализация принципа "воюй или работай", - Шмыгаль
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Топ комментарии
+32
а інші 50 % менш тупі
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24.12.2024 13:04
+29
Тобто захищати свою державу вони не готові?
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24.12.2024 13:01
+27
50% чоловіків призовного віку готові повернутися ...
про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр національної єдності України Олексій Чернишов Джерело: https://censor.net/ua/n3526775

Я перепрошую, а цьому дебілу із уряду зебілів, що обрано під впливом чліна дЄрьмака на ротову частину тіла віслюка, ХТО ПРО ЦЕ ПОВІДОМИВ?

"Хабах єдності" не перестаю дякувати 73% клінічних ідіотів, ржемо дебіли, повеЗе! то в домовинах...

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24.12.2024 13:06
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Та кому ті ухилянти впали?! З них нігде толку не буде.
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24.12.2024 20:40 Ответить
Тю на вас! Це ж виборці найвеличнішого чотириразового ухилянта!
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24.12.2024 22:36 Ответить
Мій рідний край, був окупований за добу. Першими втекли працівники воєнкоматів, кинувши все, як є. Прийшли хлопці мобілізуватися, а там пусто
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24.12.2024 17:21 Ответить
І тому ти ухилянт. Мені тебе пожаліти? А я 24 лютого о 09:00 був в воєнкоматі, а вже о 21:00 отримав військову форму в частині.
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24.12.2024 17:32 Ответить
Хто тобі дав право виносити вироки? Ти ким себе уявив? Господом Богом?
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24.12.2024 17:39 Ответить
Відповідь на питання буде, чи чергова істерика ??
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24.12.2024 19:16 Ответить
Сам з собою розмовляєш? Лікуйся
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24.12.2024 19:29 Ответить
Мільйон відмазок а пряме питання чи ти ухилянт.
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24.12.2024 20:26 Ответить
Наприклад я не боюся смерті. Для мене більш страшніше в цьому житті це покинути зону комфорту. Смерть не страшна, страшно коли жопу помити ніде . Хоча лишитись нікому не потрібною калікою теж така собі перспектива. І я не шукаю відмазок, я назвав конкретну причину.
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24.12.2024 20:37 Ответить
Всім страшно - особливо спочатку!
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24.12.2024 22:18 Ответить
Ні, я працюю в цирку. Тому заброньований
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24.12.2024 20:48 Ответить
Тому що ти унікальний паяц ! Унікум ! Національне надбання ! Шануйся !
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25.12.2024 18:03 Ответить
Ми з тобою разом, друже. Бо ти унікальний дурень😆
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25.12.2024 20:54 Ответить
Та нах…й вони тут потрібні. Відсиділись майже три роки в безпеці, значна частина на виплати як біженцям, спостерігаючи по телевізору і в ютубі за кривавим кіном. Це не стосується: жінок, дітей, старих та інвалідів. Взагалі б після війни їх потрібно було б позбавити частини громадянських прав років на 10.
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24.12.2024 15:13 Ответить
Бажаючих здихатися "громадянства" у вигляді кріпацтва і тут вистачить. За таке можна навіть заплатити
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24.12.2024 15:33 Ответить
"На базі широкого опитування, в якому взяло участь аж 2 особи, статистика підказує, що 50% чоловіків призовного віку готові повернутися до України в разі вирішення питання з бронюванням . Віковий ценз опитуваних: одному 59 років і 11 місяців, а другому 59 років." Ось так повинна звучати ця стаття. Більш-менш правдоподібно.
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24.12.2024 15:48 Ответить
Кулеба серед них буде, чи він ще лопату не купив?
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24.12.2024 15:59 Ответить
В разі відкритих кордонів ніхто б звідси і не тікав
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24.12.2024 16:07 Ответить
Тв вже б половина виїхала, бо срака в економіці була ще де війни.
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24.12.2024 17:12 Ответить
І коли по Вашому війна почалася ??
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24.12.2024 19:18 Ответить
До 22 року говорили АТО, про війну не було речі.
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24.12.2024 19:22 Ответить
Ааа ... наша пєсня хороша ...
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24.12.2024 20:03 Ответить
І якби та половина виїхала, це вже б стало проблемою ЄС, і змусила б їх діяти, а не соплі жувати. Але ніяка половина нікуди б не виїхала. Важче знайти більш аморфний народ, ніж в пострадянських країнах.
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25.12.2024 06:15 Ответить
сколько Мин-Гов*недов посоздавали
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24.12.2024 16:10 Ответить
Конституція України - Розділ II
ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Стаття 29. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.

Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.
Кримінальний кодекс України
Стаття 161. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками
1. Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, або образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, інвалідності, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками -

караються штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

2. Ті самі дії, поєднані з насильством, обманом чи погрозами, а також вчинені службовою особою, -

караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, які були вчинені організованою групою осіб або спричинили тяжкі наслідки, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

{Стаття 161 в редакції Закону № 1707-VI від 05.11.2009; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1519-VII від 18.06.2014}

Цивільний кодекс України
Стаття 27. Запобігання обмеженню можливості фізичної особи мати цивільні права та обов'язки
1. Правочин, що обмежує можливість фізичної особи мати не заборонені законом цивільні права та обов'язки, є нікчемним.

2. Правовий акт Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб не може обмежувати можливість фізичної особи мати не заборонені законом цивільні права та обов'язки, крім випадків, коли таке обмеження передбачено Конституцією України .

Стаття 62. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину.

Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.
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24.12.2024 16:53 Ответить
шось жодного с ким я спілкуюсь по роботі тай не тільки, а це точно більше сотні чоловік не збираются до дому поки не закінчится війна і в цілому буде ця влада з її мансами щодо обмежень. Жодного! А так в цілому більше половини планують повертатися і чекають найскорійшого завершення війни.
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24.12.2024 18:01 Ответить
Повернуться-подивляться-і поїдуть.....то вже проходили...
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24.12.2024 18:34 Ответить
На форумі вже,мабуть, % 80 ухилянтсько-ждунської наволочі тусується..... інколи думаю,якби було класно,якби ці 80% (а головне,їх матері,дружини,сестри,дочки) так з мєсячішко поспілкувалися б в окупації з бурято-корейо-тувинцями......Багато б віддав щоб на ТАКЕ подивитися!
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24.12.2024 18:07 Ответить
Тобто радість патріота у тому шоб всім було погано.
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24.12.2024 19:24 Ответить
такі як ви не мають права на "добре".
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24.12.2024 23:50 Ответить
Саме тому ця країна приречена зникнути .
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25.12.2024 00:45 Ответить
я до цього готовий,головне щоб і такі,як ви теж зникли. досить вам псувати повітря і землю!
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25.12.2024 01:18 Ответить
Ну так відкрийте кордони і не такі українці самі виїдуть і не треба буде робити печі щоб вони зникли, ну а ви патріоти радійте що залишаться тільки правильні українці, в чому проблема?
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25.12.2024 02:24 Ответить
Україна була,е і буде,а ти лайно здохнеш від раку.
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25.12.2024 02:54 Ответить
До кравченка
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25.12.2024 02:55 Ответить
Відсотків 95 тут сруться ботоферму...
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25.12.2024 04:24 Ответить
Ботоферми
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25.12.2024 04:26 Ответить
У мене нікого і нічого немає. Тому на Грицька Злого, Старого зольдата, Юрка Малко мені насрати.
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24.12.2024 19:22 Ответить
1. У стані зелених Чернишов вважається розумним. Дивно.

2. Тобто, як закінчиться війна вони готові повернутися ? Ви там воюйте, сидіть без світла, а ми якось потім.

3. Тобто, зелені збираються їх повернути і нічого їм за ухилянство не буде ??
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24.12.2024 19:23 Ответить
Влада ЄС поверне тільки тих хто на виплатах сидить та пенсів.
Ті хто працюють ніколи не повернуться.
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24.12.2024 21:49 Ответить
Сцикуни -ухилянти нікому не потрібні бо для мене, наприклад, краще бути з 3- 5 нормальними хлопцями на позиції ніж мати сто сцикунів за спиною. Недавно вичитав, що один поранений кацап захопив в полон трьох наших на позиції бо двоє з них відмовились стріляти...
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24.12.2024 20:37 Ответить
Ти це б поакуратніше, бо ти коли повернешся з фронту, то куди ти підеш працювати? Правильно до ухилянта підеш в наймити або відкриєте бізнес з побратимами, який не факт що зайде. Є варінт сколотить ОПГ або бухать. Тут вибір не особливо великий. А от кого я собі на фірму краще візьму: психічно здорового ухилянта, чи воїна з ПТРС, це ще питання? Тут якби нічого особистого, лише бізнес...
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24.12.2024 20:42 Ответить
Я вже вдома- по віку.
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24.12.2024 21:57 Ответить
Майже два роки відслужив з 24 лютого.
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24.12.2024 21:58 Ответить
То на якій ти позиції з ухилянтами?
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25.12.2024 06:18 Ответить
Дебільне питання типу ''на якій позиції + до -''...
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25.12.2024 13:12 Ответить
То, херой, розкажи, з якого окопу пишеш?
(Зараз він напише, що він би із радістю, але вже старий, хворий, інвалід, чи більше потрібен у тилу).
Всі херої, як самому на фронт іти не треба...
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24.12.2024 20:44 Ответить
Як би всі так думали, що на місці України було?????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
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24.12.2024 22:01 Ответить
Совкова помиральна яма була б. А, почекайте, вона і є
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25.12.2024 06:19 Ответить
Мені ні товариш, що служить - такими прямо словами і казав. "Чувак, не дай Боже тобі сюди попасти. Це маленька радянська армія, командири - совкові довбойоби." Коли взнав, що я думаю про те, щоб звалити, сказав - "вали і не вздумай повертатися".
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25.12.2024 00:10 Ответить
Кінчай вже тут антимонії розводити !! Товариші, родичі ...
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25.12.2024 17:59 Ответить
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25.12.2024 09:19 Ответить
Брехати можна собі, а от для чого.
Це вологі мрії касти, яка не має і не знає проблем мігрантів.
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24.12.2024 21:56 Ответить
Вже побігли....щоб сидіти в Україні у злиднях з голою дупою, а потім загинути за османського віслюка!!!!
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24.12.2024 23:36 Ответить
птнпнх
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24.12.2024 23:59 Ответить
....якого самі ж,разом зі своїми батьками з реготом вибрали,а потім,як таргани та криси розбіглися по німеччинах,де жалібно скавчать і просять євро,бо вони нещасні біженці ат вайни....
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25.12.2024 01:21 Ответить
зе-команда
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25.12.2024 12:23 Ответить
Ну, це залік на старті новому міністерству. Так, наступна ефектна заява...
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25.12.2024 00:09 Ответить
А Кулеба повернеться ?
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25.12.2024 00:47 Ответить
Тільки абсолютно неадекватні сюди повернуться. Влада неадекватна і бажає їм лише помсти в максимально жорсткій формі.

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25.12.2024 02:07 Ответить
Аж сльозу витиснуло...
Яке щастя, вони готові повернутися!!! Ур-р-ра!!!
А для чого? Захищати Батьківщину вони не хочуть, вимагають "гарантійного листа", працювати вони не підуть. Ці "побігайці" і до війни в основній масі нічого не робили, а зараз, розпаскудившись на західній соціалці і поготів.
А зараз соціалку урізають, ставлять все більше умов і "побігайчикам" стає некомфортно.
І спрацював зворотній зв'язок ухилянтів з владою.
Як ви думаєте, навіщо влада хоче притягнути цих діячів, заздалегідь відмазавши від армії.
Це при тому, що для одних рабство в окопах, неможливість ротацій, а для інших червону доріжку під трап.
Відповідь проста - вибори. І майже всі ці втікачі голосували за ЗЕ. І ще проголосують.
Для цього їх і збирають.
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25.12.2024 03:25 Ответить
Так почитав коментарі...дибіл на дибілові...і дибілом поганяє ... ЦЕ ДНО !!!
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25.12.2024 11:07 Ответить
Звичайно, з Іспанії видніше хто дебіл, а хто розумний...
А на що ви: шатія-братія розраховуєте? Приїдете і вас відразу ж огорнуть ласкою і турботою?
Ви ж заслужені, ветерани оборони Барселони.
Звикайте, що ви (чоловіча частина "побігайців") вже не наші. І не знайдете тут розуміння.
І ніякий ЗЕпідер нас не переконає.
Так що залишайтесь там де ви є і асимілюйтесь в нове життя. А ми тут без вас обійдемося.
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25.12.2024 12:34 Ответить
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