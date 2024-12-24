Украинский подросток, которого вывезли в РФ из детдома под Херсоном, покончил с собой, - росСМИ. ФОТОрепортаж

18-летний Александр Якущенко, которого российские захватчики во время оккупации Херсонщины вывезли из Украины в РФ, покончил с собой. В России он жил в приемной семье в Краснодарском крае.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило издание "Важные истории".

В распоряжении издания есть свидетельство о смерти Александра Якущенко. Он умер 10 января 2024 года в станице Ахтанизовская Краснодарского края.

Глава приемной семьи Александр Лукашенко рассказал, что тело Якущенко обнаружили рабочие в нескольких километрах от дома.

"Я откуда знаю, почему? Ему было 18 лет, он был совершеннолетний ребенок. Он просто у нас жил", - прокомментировал он причины такого поступка.

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Незадолго до смерти Якущенко отправил своим друзьям голосовое сообщение, в котором рассказал о своих отношениях с приемной семьей.

"Я там никому нах#й не нужен. Мне дали это понять. Я всем жизнь порчу. Я не смогу, я повешусь... Если бы меня не было, сейчас бы ни у кого, нах#й, проблем не было, если бы я только сюда не приехал бы. Не могу... Сука! Мне очень больно. Я не знаю, что делать", - говорил Александр.

Якущенко и еще 7 детей жили в детском доме семейного типа в селе Токаревка под Херсоном. Когда российские войска оккупировали Херсонскую область, глава детдома Лидия Шарварли начала сотрудничать с оккупантами, и вскоре ее назначили "главой" села. Позже Украина деоккупировала Херсон, после чего Шарварли уехала в Россию, взяв с собой детей.

Лидия Шарварли

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В России дети попали в пункт временного размещения в поселке Кучугуры Краснодарского края. Там Шарварли отказалась от опеки. Якущенко взяла под опеку приемная семья Натальи и Александра Лукашенко. Последний говорит, что формально под их опекой подросток до своего совершеннолетия жил всего месяц, а потом его семья просто кормила - "ему некуда было идти, не выгонишь же парня".

Несколько раз Александр говорил с друзьями о возвращении в Украину к родной матери - Елене Якущенко. Детей у нее изъяли еще в 2016 году. Елена называет это своей виной: после смерти матери она много пила, пил ее муж. С тех пор, по ее словам, с сыном она не виделась, но продолжала общаться по телефону.

Мама погибшего Елена Якущенко

"Он мне частенько звонил через день, через два. По поводу войны, конечно, он плакал, психовал из-за того, что их вывезли. Позвонил перед Новым годом, говорит, я скоро приеду. А в январе мне уже сообщили об этом (гибели сына. - Ред.). Я вам не могу передать, как потерять ребенка. Я хочу, чтобы разобрались, как погиб мой сын", - говорит женщина.

По данным журналистов в приемной семье были конфликты. Известно о, как минимум, одном случае, когда семья Лукашенко отбирала у него документы.

"Опека говорила, что он хотел вернуться в Украину, у него забрали паспорт, и он ушел, повесился из-за этого", - рассказала Карина Петренко, которая воспитывалась вместе с ним в украинском детдоме.

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