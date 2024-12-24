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Украинский подросток, которого вывезли в РФ из детдома под Херсоном, покончил с собой, - росСМИ. ФОТОрепортаж

18-летний Александр Якущенко, которого российские захватчики во время оккупации Херсонщины вывезли из Украины в РФ, покончил с собой. В России он жил в приемной семье в Краснодарском крае.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило издание "Важные истории".

18-річний Якущенко, якого вивезли до РФ з Херсонщини, покінчив із життям

В распоряжении издания есть свидетельство о смерти Александра Якущенко. Он умер 10 января 2024 года в станице Ахтанизовская Краснодарского края.

Глава приемной семьи Александр Лукашенко рассказал, что тело Якущенко обнаружили рабочие в нескольких километрах от дома.

"Я откуда знаю, почему? Ему было 18 лет, он был совершеннолетний ребенок. Он просто у нас жил", - прокомментировал он причины такого поступка.

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Незадолго до смерти Якущенко отправил своим друзьям голосовое сообщение, в котором рассказал о своих отношениях с приемной семьей.

"Я там никому нах#й не нужен. Мне дали это понять. Я всем жизнь порчу. Я не смогу, я повешусь... Если бы меня не было, сейчас бы ни у кого, нах#й, проблем не было, если бы я только сюда не приехал бы. Не могу... Сука! Мне очень больно. Я не знаю, что делать", - говорил Александр.

Якущенко и еще 7 детей жили в детском доме семейного типа в селе Токаревка под Херсоном. Когда российские войска оккупировали Херсонскую область, глава детдома Лидия Шарварли начала сотрудничать с оккупантами, и вскоре ее назначили "главой" села. Позже Украина деоккупировала Херсон, после чего Шарварли уехала в Россию, взяв с собой детей.

18-річний Якущенко, якого вивезли до РФ з Херсонщини, покінчив із життям
Лидия Шарварли

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В России дети попали в пункт временного размещения в поселке Кучугуры Краснодарского края. Там Шарварли отказалась от опеки. Якущенко взяла под опеку приемная семья Натальи и Александра Лукашенко. Последний говорит, что формально под их опекой подросток до своего совершеннолетия жил всего месяц, а потом его семья просто кормила - "ему некуда было идти, не выгонишь же парня".

Несколько раз Александр говорил с друзьями о возвращении в Украину к родной матери - Елене Якущенко. Детей у нее изъяли еще в 2016 году. Елена называет это своей виной: после смерти матери она много пила, пил ее муж. С тех пор, по ее словам, с сыном она не виделась, но продолжала общаться по телефону.

18-річний Якущенко, якого вивезли до РФ з Херсонщини, покінчив із життям
Мама погибшего Елена Якущенко

"Он мне частенько звонил через день, через два. По поводу войны, конечно, он плакал, психовал из-за того, что их вывезли. Позвонил перед Новым годом, говорит, я скоро приеду. А в январе мне уже сообщили об этом (гибели сына. - Ред.). Я вам не могу передать, как потерять ребенка. Я хочу, чтобы разобрались, как погиб мой сын", - говорит женщина.

По данным журналистов в приемной семье были конфликты. Известно о, как минимум, одном случае, когда семья Лукашенко отбирала у него документы.

"Опека говорила, что он хотел вернуться в Украину, у него забрали паспорт, и он ушел, повесился из-за этого", - рассказала Карина Петренко, которая воспитывалась вместе с ним в украинском детдоме.

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18-річний Якущенко, якого вивезли до РФ з Херсонщини, покінчив із життям
Могила погибшего Александра Якущенко
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Топ комментарии
+18
Так рускіє людоєди робили з дитини руского...
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24.12.2024 13:13
+17
Смерть цієї дитини на руках зеленського. Коли він повин був укріплювати кордони, мінувати, готуватися до повномаштабки ( адже його всі попереджали!!) , евакувати дітей - він на шашлики всіх віправляв, хаби створював, сам в Буковелі відпочивав. Скільки дитячих домів було евакуйовано з-під загрози наступу русні?? домів для літніх?? лікарень?? - ніскільки. І це не перша смерть, і не остання таких дітей. А те , що творилося, коли русня дитбудинки заходила - то жах. але про це на єдиному не розповідають ,
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24.12.2024 13:43
+12
Кацапські нелюди свідомо довели хлопця до самогубства
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24.12.2024 13:33
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Так рускіє людоєди робили з дитини руского...
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24.12.2024 13:13 Ответить
Ти навіть не здатна уявити яке....
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25.12.2024 11:04 Ответить
Не бреши. Для підлітків з якими я спілкуюся росіяни - вороги. Жоден з підлітків з якими я спілкуюся не має ані бажання бути потрібним росіянам, ані бажання на їх радість "самоденаціоналізовуватися".
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26.12.2024 12:15 Ответить
І то підлітки (14-16 років). А тут саме здоровий лось віком 18 років. Звідки взагалі у нього в цьому віці інфантильність, невміння відрізняти "своїх" від "чужих", невміння ворогувати і жити для того щоб спричиняти шкоду ворогам? Не виключено що саме від мамки яка навіть самостійно розібратися у смерті власного сина не бажає.
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26.12.2024 12:25 Ответить
Взагалі, дивна ти людина.
З одного боку вважаєш рівень мислення Trevo Trow примітивним.
З іншого боку сама виявилася не здатною написати щось хоч трохи розумніше за матюк...
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25.12.2024 11:09 Ответить
пояснюю особливо обдарованим недоклепам української освіти: "Він став справжнім росіянином," казати таке підлітку у складній ситуації може тільки русскій долбойоб. ти і він часом не є отим лукашенком - папіком прийомним?
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25.12.2024 18:29 Ответить
Не фантазуй. Жодних ознак того ніби Andrew Moon є підлітком або знаходиться у складній ситуації немає.
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26.12.2024 12:09 Ответить
А міг забрати з собою всю сім'ю кацапів. Марна смерть
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24.12.2024 13:26 Ответить
Саме так, марна смерть від нереалізованого бажання бути корисним росіянам...
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24.12.2024 13:48 Ответить
Кацапські нелюди свідомо довели хлопця до самогубства
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24.12.2024 13:33 Ответить
він просто у них жив - і цим усе сказано - безучвстя
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24.12.2024 14:48 Ответить
Не фантазуй. Московити - дуже чуттєві люди. Як мінімум - б'ють.
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25.12.2024 10:38 Ответить
ти не зміж міг рядків прочитати мій сарказм.
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25.12.2024 18:34 Ответить
Трампе, дивися, який "мир" з терористами ти просуваєш.
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24.12.2024 13:35 Ответить
це для нього мєлочі
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24.12.2024 14:50 Ответить
Якщо тицькати писком у соцмережах, це вже недрібнички, бо рейтинг навіть для падлючих політиків - то святе.
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24.12.2024 15:33 Ответить
тю, на твоєму примітивному рівні соцмережі мають верхню силу.
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25.12.2024 09:38 Ответить
Не набридло кретинізмом відблискувати? Чи це твоя фішка. ))
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25.12.2024 22:39 Ответить
Смерть цієї дитини на руках зеленського. Коли він повин був укріплювати кордони, мінувати, готуватися до повномаштабки ( адже його всі попереджали!!) , евакувати дітей - він на шашлики всіх віправляв, хаби створював, сам в Буковелі відпочивав. Скільки дитячих домів було евакуйовано з-під загрози наступу русні?? домів для літніх?? лікарень?? - ніскільки. І це не перша смерть, і не остання таких дітей. А те , що творилося, коли русня дитбудинки заходила - то жах. але про це на єдиному не розповідають ,
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24.12.2024 13:43 Ответить
ні, смерть цієї дитини на тобі - тупій куропатки і 8 штук з того ж контейнера
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24.12.2024 14:46 Ответить
йо-клмн, ще 9 малорозвинутих лайкнуло.
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25.12.2024 09:39 Ответить
18 років, повноліття. Чого сам не повернувся до України? Вже мав право сам прийняти рішення! Шкода хлопчину ((((
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24.12.2024 13:54 Ответить
Паспорт забрали.
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24.12.2024 14:19 Ответить
паскуди((((
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24.12.2024 14:41 Ответить
А паспорт тут до чого? 18 років - людина самостійно приймає рішення.
Навіть якщо людина не бачить для себе майбутнього - вона самостійно приймає рішення. Рішення як саме їй померти. Якби хлоп вважав росіян ворогами, він би обрав шлях самурая (наприклад, пішов і забив би того хто викрав його паспорт). Та нажаль, хлоп виявився безхребетним, поїхав кукухою і "самоденаціоналізувався" для того щоб не спричиняти росіянам проблеми.
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25.12.2024 10:51 Ответить
А ви б усе зробили, як написали? Чи тільки "ля-ля-ля"?
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25.12.2024 20:02 Ответить
із серії - не достанся ж ти нікому
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24.12.2024 14:47 Ответить
Зеленський готовився до шашликів. Нікого не евакуйовували. А хлопцв добровольців просто залишили на розстріл. У всіх дуже коротка пам'ять. Сама більша с..ка в цій цій історії, не біологічна мати, не прийомна сім'я, а саме зелені гніди!
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24.12.2024 16:52 Ответить
"Він мені частенько дзвонив через день, через два. Щодо війни, звичайно, він плакав, психував через те, що їх вивезли. Подзвонив перед Новим роком, каже, я скоро приїду. А в січні мені вже повідомили про це (загибель сина. - Ред.). Я вам не можу передати, як втратити дитину. Я хочу, щоб розібралися, як загинув мій син", - каже жінка, і що вона йому увесь той час коли спілкувалася з ним казала?Ймовірно що сама й довела хлопця граючи на почуттях підлітка який ріс без рідних людей в кідарстані, чому майже рік не заявляла до прокуратури, стакан заважав?
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24.12.2024 20:17 Ответить
Ви праві. Це все сімейне...
Якірна репліка: "Я хочу, щоб розібралися, як загинув мій син" чітко вказує на те що навіть відповідальність за те щоб розібратися у смерті власного сина вона прагне не прийняти на себе а перекласти на "інших".
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25.12.2024 11:03 Ответить
 
 