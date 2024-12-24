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ВР (27377) законопроект (3204) мобилизация (2607) Завитневич (54)

Никаких законопроектов относительно снижения мобилизационного возраста ни в Раде, ни в профильном комитете нет, - Завитневич

Військовий квиток

Никаких законопроектов относительно снижения мобилизационного возраста с 25 до 18 лет ни в Верховной Раде, ни в нашем профильном Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в частности - не было и нет.

Об этом заявил председатель Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, информация, распространенная сегодня в СМИ, является неправдивой.

"Просим представителей медиа быть внимательными к первоисточникам. Законотворческая деятельность - это компетенция парламента. Соответственно, парламент может говорить о том, над какими законодательными инициативами ведется работа", - говорится в сообщении.

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Напомним, что утром 24 декабря ряд СМИ со ссылкой на представителя 17-й бригады НГУ Сергея Лунича сообщили, что якобы бригада готова к приему 20-летних юношей, а законопроект о снижении мобилизационного возраста якобы уже разработан и ждет утверждения. Впоследствии в 17-й бригаде Нацгвардии официально опровергли распространенную информацию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что сигналы о снижении мобилизационного возраста - это не честный разговор. Важно сохранить жизни наших людей, нашей молодежи.
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Давно відома технологія маніпуляції з громадською думкою: спочатку робиться інформаційний вкид, який негативно сприймається населенням, далі його спростовують , а потім так по колу, поки населення не перестане реагувати.
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24.12.2024 13:31 Ответить
Коли не буде вистачати людей в піхоту, то все буде знижено і оформлено зєльоними кнопкодавами.
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24.12.2024 13:33 Ответить
І будуть бронювати у кого не 20 тисяч ЗП, а наприклад 25, чи 30. Потім і до 40-50 доберуться . Потім у кого 3е дітей (хоча ці в першу чергу мали б іти захищать те шо наплодили) будуть забирать, бо нада 4-5. Родичів інвалідів за якими доглядаєш якщо можеш здать у сиротинець то теж на фронт заберуть
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24.12.2024 14:45 Ответить
Через пару годин подивимося на .... Ну Ви мене зрозуміли!
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24.12.2024 14:06 Ответить
прикольно, законов об оружии и вв (свободном производстве\торговле\конкуренции\обороте) нет, закон о срочной службе - отменили и вместо него ничего не предложили, официально законодательно уменьшили потенциальное количество активного моб. ресурса, еще и гордятся этим, "оборонные предприятия работают на 40%", оффшоры работают на 200%, вместо всяких конструкторских бюро\развития науки (ну хрен с ним, хотя бы пту - это как раз "дроновый" уровень) увеличили зарплату помошникам депутатов\судьям-прокурорам и т.д. во время отключений света и всяких атак на энергетику все кидают в цифру (вероятно сдавая всю бумажную документацию в макулатуру) а при успешных хакерских атаках - никто не виноват и вообще пишите письма и говорите с роботами и т.п. зато поговорить - любят, только какой смысл?
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24.12.2024 14:34 Ответить
Пока Зе мечется между выборами и момобилизацией решено дать пехоте по два автомата и пусть стреляют по македонски.
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24.12.2024 15:07 Ответить
Краще 50+ дідів мобілізувати ,загине і не потрібно буде в майбутньому платити пенсію
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24.12.2024 16:22 Ответить
 
 