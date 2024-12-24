Никаких законопроектов относительно снижения мобилизационного возраста ни в Раде, ни в профильном комитете нет, - Завитневич

Никаких законопроектов относительно снижения мобилизационного возраста с 25 до 18 лет ни в Верховной Раде, ни в нашем профильном Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в частности - не было и нет.

Об этом заявил председатель Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, информация, распространенная сегодня в СМИ, является неправдивой.

"Просим представителей медиа быть внимательными к первоисточникам. Законотворческая деятельность - это компетенция парламента. Соответственно, парламент может говорить о том, над какими законодательными инициативами ведется работа", - говорится в сообщении.

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Напомним, что утром 24 декабря ряд СМИ со ссылкой на представителя 17-й бригады НГУ Сергея Лунича сообщили, что якобы бригада готова к приему 20-летних юношей, а законопроект о снижении мобилизационного возраста якобы уже разработан и ждет утверждения. Впоследствии в 17-й бригаде Нацгвардии официально опровергли распространенную информацию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что сигналы о снижении мобилизационного возраста - это не честный разговор. Важно сохранить жизни наших людей, нашей молодежи.