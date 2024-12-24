УПЦ МП создает сеть российских влияний среди украинцев в Германии, – глава УГКЦ Святослав
Пророссийские олигархи, сбежавшие из Украины в Германию, вместе с московскими священниками, активно развивают сеть российских влияний среди украинцев новой диаспоры.
Об этом рассказал глава Украинской греко-католической церкви, Верховный архиепископ Киево-Галицкий, Блаженнейший Святослав в интервью РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.
"Но где наши руководители украинских общин об этом прямо говорят, так это в Германии. Пророссийские олигархи сбежали из Украины туда. И они за российские деньги там создают параллельную украинскую общину, в которую пытаются заманить, в частности, русскоязычных украинцев", - отметил Святослав.
Святослав подчеркнул, что это представляет угрозу для украинской общины за рубежом и для украинской дипломатии, которая борется с манипуляциями российских влияний. В ответ, УГКЦ пытается создать свою сеть поддержки, предоставляя пастырскую опеку украинцам на украинском языке, чтобы противостоять такому вмешательству.
"Мы чувствуем, как люди тянутся к своей церкви. И порой мы недооцениваем, какую роль для нашей победы играют те люди, которые силой обстоятельств оказались за границей", - отметил он.
Отметим, что Верховная Рада Украины недавно приняла закон о запрете религиозных организаций, связанных с Русской православной церковью, а СБУ открыла уголовные производства против более 100 священников УПЦ МП, некоторые из которых уже получили судебные приговоры.
Пожалуйста, подождите...
Суцільні нерозвинені діти.
активно розбудовують мережу російських впливів серед українців нової діаспори Джерело: https://censor.net/ua/n3526795
Якийсь диссонанс виходить. Так впливають чи ні.
або ти хочешь тоталітарну країну ?
Що робить Держава Україна для біженців (так званої діаспори)? Може допомає фінансово, чи полегшує роботу з документами і державними органами і так далі? НІ.
Україна просить держави не виплачувати біженцям допомогу, відміняє консульські послуги.
Акуєть просто!
Тобто ми, українці, що лишились в Україні, під бомбами й ракетами з відключеннями світла, маємо допомогати фінансово тим, хто втік з країни??? Бо у держави немає своїх грошей - є гроші платників податків! І замість того, щоб поставити на фронт ще тисячу дронів, які збережуть життя 100 захисникам України - на думку тих, хто втік - краще допомогти втікачам фінансово???!!! У вас там совісті взагалі не залишилось!
Вас ніхто не просить допомагати. Вас просять НЕ ЗАВАЖАТИ!
Ти "сидячі під бомбами" навіть не розумієшь як це залишитися без житла, грошей, з одніє торбою речей коли в твоєму місті лазять кацапи. На що жити людям? На виплати ВПО, чи може повно роботи яка позволить оплачувати найм квартири в умовному Львові не кажучи за Київ? Що людям їсти? Обіцянки зеленої зграї що відбудуємо, зробимо і все це без жодної конкретики?
А ти дурко зрозумій, що в Державі Україна вже 5 років немає своїх грошей - є гроші Єрмака, Зе, Подоляка, Гетьманського і ко.
І замість того щоб поставити на фронт тисячу дронів - куплять тисячу мерседесів, або плитку перекладуть, або закатають в асфальт, або виділять на марафон (можу ще дуже довго писати куди підуть гроші)
"ніхто не просить допомагати"
Таких як ти чмирів дуже легко піймати на відвертій брехні.
"замість того щоб поставити на фронт тисячу дронів"
Ти там у своїй польщі взагалі не розумієш, скільки коштує ОДИН день війни. Якби держава нічого не поставляла на фронт - фронт вже був би у Польщі, дятел.