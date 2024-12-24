УПЦ МП создает сеть российских влияний среди украинцев в Германии, – глава УГКЦ Святослав

Пророссийские олигархи, сбежавшие из Украины в Германию, вместе с московскими священниками, активно развивают сеть российских влияний среди украинцев новой диаспоры.

Об этом рассказал глава Украинской греко-католической церкви, Верховный архиепископ Киево-Галицкий, Блаженнейший Святослав в интервью РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

"Но где наши руководители украинских общин об этом прямо говорят, так это в Германии. Пророссийские олигархи сбежали из Украины туда. И они за российские деньги там создают параллельную украинскую общину, в которую пытаются заманить, в частности, русскоязычных украинцев", - отметил Святослав.

Святослав подчеркнул, что это представляет угрозу для украинской общины за рубежом и для украинской дипломатии, которая борется с манипуляциями российских влияний. В ответ, УГКЦ пытается создать свою сеть поддержки, предоставляя пастырскую опеку украинцам на украинском языке, чтобы противостоять такому вмешательству.

"Мы чувствуем, как люди тянутся к своей церкви. И порой мы недооцениваем, какую роль для нашей победы играют те люди, которые силой обстоятельств оказались за границей", - отметил он.

Отметим, что Верховная Рада Украины недавно приняла закон о запрете религиозных организаций, связанных с Русской православной церковью, а СБУ открыла уголовные производства против более 100 священников УПЦ МП, некоторые из которых уже получили судебные приговоры.

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