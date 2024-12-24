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УПЦ МП создает сеть российских влияний среди украинцев в Германии, – глава УГКЦ Святослав

УПЦ МП створює мережу впливу серед українців у Німеччині

Пророссийские олигархи, сбежавшие из Украины в Германию, вместе с московскими священниками, активно развивают сеть российских влияний среди украинцев новой диаспоры.

Об этом рассказал глава Украинской греко-католической церкви, Верховный архиепископ Киево-Галицкий, Блаженнейший Святослав в интервью РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

"Но где наши руководители украинских общин об этом прямо говорят, так это в Германии. Пророссийские олигархи сбежали из Украины туда. И они за российские деньги там создают параллельную украинскую общину, в которую пытаются заманить, в частности, русскоязычных украинцев", - отметил Святослав.

Святослав подчеркнул, что это представляет угрозу для украинской общины за рубежом и для украинской дипломатии, которая борется с манипуляциями российских влияний. В ответ, УГКЦ пытается создать свою сеть поддержки, предоставляя пастырскую опеку украинцам на украинском языке, чтобы противостоять такому вмешательству.

"Мы чувствуем, как люди тянутся к своей церкви. И порой мы недооцениваем, какую роль для нашей победы играют те люди, которые силой обстоятельств оказались за границей", - отметил он.

Отметим, что Верховная Рада Украины недавно приняла закон о запрете религиозных организаций, связанных с Русской православной церковью, а СБУ открыла уголовные производства против более 100 священников УПЦ МП, некоторые из которых уже получили судебные приговоры.

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Топ комментарии
+6
в Німеччині просто засилля втікачів з півдня України із зірваною різьбою
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24.12.2024 14:03
+5
там різьби ніколи і не булою Заготовки. Нарізай що хочеш.
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24.12.2024 14:16
+5
Ну зрозуміло, що кацапи будуть це робити і вкладають купу грошей в це і в Німеччині купа халявщиків зі сходу. Але...
Що робить Держава Україна для біженців (так званої діаспори)? Може допомає фінансово, чи полегшує роботу з документами і державними органами і так далі? НІ.
Україна просить держави не виплачувати біженцям допомогу, відміняє консульські послуги.
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24.12.2024 14:20
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Російськомовні українці. Німеччина стала просто розсадником "рускага міра" серед українських біженців.
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24.12.2024 14:00 Ответить
модно подумать, что украиноязычные такие патриоты, прям никогда не ходили в филиал московского патриархата КГБ и не целовали руки попам ставленникам московии
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24.12.2024 14:14 Ответить
Звідки ви, кацапня, лізете? Ти звідки постиш, знаток українського патріотизму?
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24.12.2024 15:17 Ответить
Так багато рузькогаварящих і в Україні ,як святкували Різдво 7 січня , так і будуть святкувати!
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24.12.2024 14:02 Ответить
Це давно не так
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24.12.2024 14:12 Ответить
так це скрізь таке - вони і в Німеччині 7 святкують, роки виїхваши подалі від тіла сцаря.
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25.12.2024 09:42 Ответить
в Німеччині просто засилля втікачів з півдня України із зірваною різьбою
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24.12.2024 14:03 Ответить
там різьби ніколи і не булою Заготовки. Нарізай що хочеш.
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24.12.2024 14:16 Ответить
Ти також російський троль, що розносить тези медведчука про " три сорти України", чи маленько розумово недорозвинений українець?
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24.12.2024 16:27 Ответить
мабуть хтось і тєлєграмних паліїв вважає українцями високого гатунку. У нас демократія, і кожний має право на критерії оцінки згідно свого рівня недорозвиненості.
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24.12.2024 17:40 Ответить
Ну як цей нарід можна не охмурити російською пропагандою?
Суцільні нерозвинені діти.
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24.12.2024 18:21 Ответить
як-як... можно звичайним тєлєграмом, можно ще грошей запропонувать по тєлєграму. Бо ніякого виховання не було, тому і виросли "заготовки", без різьби.
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24.12.2024 18:32 Ответить
чого дурні - бо н ерозвинені, чого не розвинені - бо дурні
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25.12.2024 09:44 Ответить
тю, так тут не про сорти справа, а просто про бездонність дна у головах.
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25.12.2024 09:43 Ответить
Так а навіщо ти її тут демонструєш
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25.12.2024 10:42 Ответить
ти вивчив собі нові слова і ще не розібрався, де вони підходять?
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25.12.2024 18:32 Ответить
" Бездонність у головах" для тебе дуже навіть підходить.
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25.12.2024 19:42 Ответить
и не только в Германии
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24.12.2024 14:05 Ответить
Ми відчуваємо, як люди горнуться до своєї церкви Джерело: https://censor.net/ua/n3526795

активно розбудовують мережу російських впливів серед українців нової діаспори Джерело: https://censor.net/ua/n3526795

Якийсь диссонанс виходить. Так впливають чи ні.
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24.12.2024 14:08 Ответить
Охмуряють?
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24.12.2024 14:09 Ответить
,,вата, яка повтікала, продовжує і за кордоном ,,квакати"! Ось москворотих релігійна каца...ня і окучує!
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24.12.2024 14:10 Ответить
Невже самокат для таких олігархів жалко
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24.12.2024 14:13 Ответить
Нічого дивного. І виною всьому не УПЦ МП і не церковні куратори ФСБ. Доки східнота може собі дозволити "рускаю чєлюсть" і вільне голосування - доти ми будемо воювати
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24.12.2024 14:16 Ответить
ти звичайний телепень або бовдур, винна у всьому саме фсб та московія, яка розповідає про мишебратья та інше .... А не рузьке изык і не вільне голосування.

або ти хочешь тоталітарну країну ?
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24.12.2024 14:41 Ответить
На "хочешь" ти і спалився, кацапчику. А чого "хочешь" ти? Чеченську пляшку чи братнє "абнулєніє"?
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24.12.2024 17:46 Ответить
політика країни щодо питання - а не воювати. вояка ти хрєнов.
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25.12.2024 09:45 Ответить
Ну зрозуміло, що кацапи будуть це робити і вкладають купу грошей в це і в Німеччині купа халявщиків зі сходу. Але...
Що робить Держава Україна для біженців (так званої діаспори)? Може допомає фінансово, чи полегшує роботу з документами і державними органами і так далі? НІ.
Україна просить держави не виплачувати біженцям допомогу, відміняє консульські послуги.
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24.12.2024 14:20 Ответить
"Що робить Держава Україна для біженців (так званої діаспори)? Може допомає фінансово"

Акуєть просто!
Тобто ми, українці, що лишились в Україні, під бомбами й ракетами з відключеннями світла, маємо допомогати фінансово тим, хто втік з країни??? Бо у держави немає своїх грошей - є гроші платників податків! І замість того, щоб поставити на фронт ще тисячу дронів, які збережуть життя 100 захисникам України - на думку тих, хто втік - краще допомогти втікачам фінансово???!!! У вас там совісті взагалі не залишилось!
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24.12.2024 16:57 Ответить
О. Ботоферма вилізла.
Вас ніхто не просить допомагати. Вас просять НЕ ЗАВАЖАТИ!
Ти "сидячі під бомбами" навіть не розумієшь як це залишитися без житла, грошей, з одніє торбою речей коли в твоєму місті лазять кацапи. На що жити людям? На виплати ВПО, чи може повно роботи яка позволить оплачувати найм квартири в умовному Львові не кажучи за Київ? Що людям їсти? Обіцянки зеленої зграї що відбудуємо, зробимо і все це без жодної конкретики?
А ти дурко зрозумій, що в Державі Україна вже 5 років немає своїх грошей - є гроші Єрмака, Зе, Подоляка, Гетьманського і ко.
І замість того щоб поставити на фронт тисячу дронів - куплять тисячу мерседесів, або плитку перекладуть, або закатають в асфальт, або виділять на марафон (можу ще дуже довго писати куди підуть гроші)
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24.12.2024 18:25 Ответить
Ботоферма, я тобі процитував ТВІЙ пост: "Що робить Держава Україна для біженців (так званої діаспори)? Може допомає фінансово".
"ніхто не просить допомагати"

Таких як ти чмирів дуже легко піймати на відвертій брехні.

"замість того щоб поставити на фронт тисячу дронів"
Ти там у своїй польщі взагалі не розумієш, скільки коштує ОДИН день війни. Якби держава нічого не поставляла на фронт - фронт вже був би у Польщі, дятел.
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24.12.2024 18:38 Ответить
так ботоферма це саме ти - наваляв прям капець
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25.12.2024 09:46 Ответить
Гасло армія, мова, Віра залишається актуальними і зараз, але замість того, щоб боротися на і у площині віри, у тому числі і на міжнародній арені, Зеленський далі призначає послами різних сосен
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24.12.2024 16:49 Ответить
 
 