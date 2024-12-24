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Операция ВСУ в Курской области стала главным событием для жителей России в 2024 году, - опрос "Левада-центра". ИНФОГРАФИКА

Операция Вооруженных сил Украины в Курской области стала самым важным событием для россиян в 2024 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует опрос российского аналитического центра "Левада-центр".

По данным опроса независимого "Левада-центра", 35% респондентов выбрали именно эту операцию как главное событие года. В опросе указано, что менее значимыми для россиян были "выборы" президента России и другие события, в частности расстрел в "Крокус Сити Холл" в Москве и попытка удара ракетой по Днепру.

Операція ЗСУ в Курській області стала головною подією для жителів Росії у 2024 році

Операция ВСУ в Курской области началась 6 августа 2024 года, в результате чего украинские войска заняли около 1 тысячи квадратных километров территории. Позже российские войска, с помощью войск КНДР, отбили часть этих территорий.

Согласно опросу, большинство украинцев (58%) поддержали проведение операции в России. 20% опрошенных выразили негативное отношение к таким действиям, а 16% не определились.

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Топ комментарии
+3
Кацапи в ахуі - буває
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24.12.2024 19:03
+2
Та полякали трохи, а профіту - кіт наплакав. Ще багато незайманого прикордоння залишилось, а чомусь вчепились у ту Суджу. Як на мене, краще 1-2 тижневі рейди, але десятками і в різних місцях. З прямим визиском репарацій та руйнуванням інфраструктури. Щоб кацапня тікала масово вглиб до мацкви.
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24.12.2024 20:09
+1
В этом ее самый крупный "успех"
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24.12.2024 19:05
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Кацапи в ахуі - буває
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24.12.2024 19:03 Ответить
В этом ее самый крупный "успех"
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24.12.2024 19:05 Ответить
Чекайте, падаль, на операцію в ,,мааасквє"!!!
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24.12.2024 19:12 Ответить
Нет и никогда не было никакой расеи, есть огромная куча говна, в которой полно озверевших навозных червей.
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24.12.2024 19:13 Ответить
вот щас деду пасмешніку стало очень обідно - а как же новая пагремушка - запущеная в серийное проізводство "орешнік-патєшнік"????
А где же создание "санітарной зони" под Харьковом???
А где же віход на граніци четирех областей к концу года?
Ну і наконец - ГДЕ окуительная новость что его маленькіє члени володя і ваня началі гаваріть??? по кітайські??? ГИДЕ ЄТО!!!!
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24.12.2024 19:20 Ответить
Короче, шоумен Зеля развлекал кацапов. Тем более, что никакого внятного объяснения этой затее так и не прозвучало.
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24.12.2024 19:23 Ответить
Кацапи восхітілісь,їм сподобалось,
що бойові дії перейшли на болота
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24.12.2024 19:24 Ответить
Оце й увесь результат? Хайп? Хайп якою ціною?
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24.12.2024 19:27 Ответить
Та пофіг. Українським громадянам подобається.
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24.12.2024 19:32 Ответить
Та полякали трохи, а профіту - кіт наплакав. Ще багато незайманого прикордоння залишилось, а чомусь вчепились у ту Суджу. Як на мене, краще 1-2 тижневі рейди, але десятками і в різних місцях. З прямим визиском репарацій та руйнуванням інфраструктури. Щоб кацапня тікала масово вглиб до мацкви.
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24.12.2024 20:09 Ответить
А может стоит уже знать, сколько на вчера за нами там осталось по площади? Или может уже и не надо знать?
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24.12.2024 23:13 Ответить
 
 