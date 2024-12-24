Операция ВСУ в Курской области стала главным событием для жителей России в 2024 году, - опрос "Левада-центра". ИНФОГРАФИКА
Операция Вооруженных сил Украины в Курской области стала самым важным событием для россиян в 2024 году.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует опрос российского аналитического центра "Левада-центр".
По данным опроса независимого "Левада-центра", 35% респондентов выбрали именно эту операцию как главное событие года. В опросе указано, что менее значимыми для россиян были "выборы" президента России и другие события, в частности расстрел в "Крокус Сити Холл" в Москве и попытка удара ракетой по Днепру.
Операция ВСУ в Курской области началась 6 августа 2024 года, в результате чего украинские войска заняли около 1 тысячи квадратных километров территории. Позже российские войска, с помощью войск КНДР, отбили часть этих территорий.
Согласно опросу, большинство украинцев (58%) поддержали проведение операции в России. 20% опрошенных выразили негативное отношение к таким действиям, а 16% не определились.
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А где же создание "санітарной зони" под Харьковом???
А где же віход на граніци четирех областей к концу года?
Ну і наконец - ГДЕ окуительная новость что его маленькіє члени володя і ваня началі гаваріть??? по кітайські??? ГИДЕ ЄТО!!!!
що бойові дії перейшли на болота