Три громады на левом берегу Купянщины остались без света, газа и воды, - РГА

Из-за близости к линии боевых действий три громады на левом берегу Купянского района Харьковщины полностью остались без коммунальных услуг.

Об этом в эфире телемарафона рассказал председатель Купянской РГА Андрей Канашевич, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказал чиновник, в Купянской, Куриловской и Петропавловской громадах полностью отсутствуют электроснабжение, газ и вода.

"Хочу отметить, что критическая инфраструктура не то что страдает, она пострадала у нас. И если говорить о левом берегу Купянского района, то у нас три громады не имеют ни света, ни газа, ни воды. И даже нет такой возможности. чтобы это восстановить, потому что линия фронта достаточно близко и есть определенные риски для ремонтных бригад. Конечно, никто не будет рисковать и поэтому, как только будет улучшение, как только появится возможность - это будет сделано, - сказал Канашевич.

Также он отметил, что объем разрушений является существенным.

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"Если даже завтра появится возможность восстанавливать, то на восстановление уйдет несколько недель - это касается газа и свита", - сказал он.

В то же время на правом берегу реки Оскол ситуация несколько лучше. В частности, в Купянске и близлежащих населенных пунктах есть электроснабжение и газ.

По словам председателя РГА, существуют определенные проблемы с водоснабжением, но местные власти обеспечивают подачу воды - где постоянно, где периодически, а в некоторых местах организовано работает подвоз воды.

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