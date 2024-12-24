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Генштаб ВС (5775) предприятие (227) мобилизация (2607)

В Украине зарегистрирован профессиональный стандарт "Инспектор по военному учету": в Генштабе рассказали, чем будет заниматься этот специалист

Генштаб про інспектора з військового обліку

Национальное агентство квалификаций зарегистрировало профессиональный стандарт "Инспектор по воинскому учету". Этим документом будут руководствоваться все предприятия Украины, где планируют взять на работу специалиста на такую должность.

Об этом рассказал главный специалист отдела Центрального управления военного образования и науки ГШ ВС Украины полковник Алексей Дудка в комментарии для АрмияInform, сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что в соответствии с действующим законодательством, на каждом предприятии должен вестись воинский учет. В Украине более миллиона предприятий, и как отмечает Дудка, пока нет специалистов, которые точно знают, что делать на этой должности.

"Этот стандарт, как документ, отныне будет маяком, на который можно ориентироваться: что должен делать человек на такой должности во всех предприятиях Украины, где ведется воинский учет. А ведется он теперь везде",- рассказал представитель Генштаба.

Інспектор з військового обліку

Дудка отметил, что профессиональный стандарт "Инспектор по воинскому учету", который был зарегистрирован 19 декабря, является документом национального масштаба:

"Теперь любая компания, которая планирует взять к себе на работу специалиста - инспектора по воинскому учету - ознакомившись с этим, будет знать, какого человека нужно нанять, чтобы у них с военным учетом было все в порядке, чтобы у них не было штрафов. Потому что государство достаточно серьезно взялось за этот вопрос", - рассказал Дудка.

Он добавил, что до полномасштабного вторжения на военный учет не обращали такого внимания, как сейчас.

"Сейчас, когда на повестке дня стоит вопрос мобилизации, вопрос наличия личного состава, государство серьезно начало задумываться над этим, а настоящих специалистов по этому вопросу нет. Упомянутый стандарт упорядочивает эти вопросы, как для работодателей, которые нанимают этих специалистов, так и для обычных граждан, военнообязанных, которые работают на всех предприятиях нашей страны", - рассказал представитель Генштаба.

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По его словам, специалист, который будет занимать вышеупомянутую должность сможет рассказать, как надо выполнять законы Украины в части выполнения своего воинского долга, как не попасть на штрафы от ТЦК и СП.

Кроме этого, этот стандарт является путеводителем для всех людей, которые по состоянию на сейчас знают слишком мало для того, чтобы окончательно снять мобилизационные вопросы в нашем государстве.

"Первое, что должны сделать предприятия, которые ознакомятся с этим стандартом - направить своего специалиста на обучение. Сейчас около двух десятков учебных заведений проводят курсы повышения квалификации, где в той или иной степени обучают этой науке. И после прохождения таких курсов специалист от предприятия будет соответствовать этому стандарту", - подытожил Дудка.

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Топ комментарии
+15
Еще одно корыто.
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24.12.2024 21:47
+14
О ще одна посада для бізнесу...
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24.12.2024 21:48
+14
це та сама ЗЕлена "бізнес-няня", смотрящій, який буде збирати чорну готівку з кожного підприємства, як відкуп за те, щоб не забрали фахівців на яких тримається підприємство. Насправді це узаконене рабство, де чиновниками ЗЕлідора призначатиметься такий собі "інспєктор", а насправді представник верховного рабовласника з ОПи. Хочеш далі працювати? Плати. Не хочеш платити, лишишся без ключових фахівців. Це буде узаконений рекет під прикриттям війни, щоб зрубити ще декілька ярдів з мудрова наріда, який досі терпить всю цю антинародну ******* погань.
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24.12.2024 22:11
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Правила форума Совет форумчан
Еще одно корыто.
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24.12.2024 21:47 Ответить
О ще одна посада для бізнесу...
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24.12.2024 21:48 Ответить
це та сама ЗЕлена "бізнес-няня", смотрящій, який буде збирати чорну готівку з кожного підприємства, як відкуп за те, щоб не забрали фахівців на яких тримається підприємство. Насправді це узаконене рабство, де чиновниками ЗЕлідора призначатиметься такий собі "інспєктор", а насправді представник верховного рабовласника з ОПи. Хочеш далі працювати? Плати. Не хочеш платити, лишишся без ключових фахівців. Це буде узаконений рекет під прикриттям війни, щоб зрубити ще декілька ярдів з мудрова наріда, який досі терпить всю цю антинародну ******* погань.
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24.12.2024 22:11 Ответить
Добро пожаловать в ссср! Пусть олды расскажут про "первый отдел" советского времени.
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24.12.2024 21:57 Ответить
А сексоти будуть ?
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24.12.2024 22:16 Ответить
Роздивиться... А, вибачте, спочатку треба зняти рожево-Зелені окуляри телемарафону.
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24.12.2024 22:31 Ответить
Ага, будут оперу докладывать что в ночную, в инструменталке опять бухали
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24.12.2024 22:40 Ответить
Ну я олд. А шо случилось? А.....
Так вы про военно-учётный стол? Ну да, на каждом большом предприятии рядом с отделом кадров было окошко. В него при получении "бегунка" два раза обращались. При устройстве и увольнении. Это шоб ноги в военкомат не бить. В шарагах народ сам в военкоматы топал.
Первый отдел - это несколько иное, и к СА никакого отношения не имел. Простой народ о нем и не знал
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24.12.2024 22:38 Ответить
Правильное уточнение.
Вот только, зе-политика очень быстро переведет инспектора военного учета к функциям цербера первого отдела.
Я уж не говорю о том, что данный инспектор и коммерческая фирма просто несовместимые понятия. В коммерческом обществе нет призыва, есть центры набора (рекрутинга).
Зеленые, вы либо крестик капитализма снимите, либо трусы социализма наденьте.
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24.12.2024 22:45 Ответить
Буш (старший) с крестом капитализма провел блестящую военную операцию в Панаме.
А вот Никсон, в социалистических трусах в Вьетнаме возился. Может уровень разный?
Алиев на 1,5 месяца карабахской операции и мобилизацию проводил, и границу за закрывал. Алиев социалист?
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24.12.2024 23:09 Ответить
не порівнюйте повноцінну війну у джунглях з нальотом "дельти" у панамі
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25.12.2024 02:19 Ответить
Как только началась полноценная война в джунглях. Да еще Советы как прокси выступили. Так пришлось объявлять мобилизацию. И неухилянты в Канаду и Мексику потянулись. А так, да. Хорошая, контрактная армия.
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25.12.2024 03:37 Ответить
то вони дурість зробили
могли найманців наймати за гроші тисічами
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25.12.2024 04:48 Ответить
пішли ви...
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24.12.2024 21:58 Ответить
Наглядач від д'єрмака
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24.12.2024 22:06 Ответить
поки немає фахівців, які достеменно знають, що робити на цій посаді

Що робить? Здавать своъх колег у ТЦК
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24.12.2024 22:12 Ответить
Совок повертається, ще тільки парторгів не вистачає... Зебільна мерзота за п'ять років перетворила нас на совкове стадо, ось так по приколу...
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24.12.2024 22:35 Ответить
Вообще я бы для Kord D сделал бы исключение. Пусть сам в ТЦК пи.....дует.
Военный стол вместо работника сам военный билет в вонкомат таскать будет. А особо одаренные сами очереди в 6 кабинет выстраивают.
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24.12.2024 22:56 Ответить
Клован...
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27.12.2024 07:49 Ответить
А професійний стандарт,,інспектор з обліку корупціонерів" більше би користі приніс .
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24.12.2024 22:38 Ответить
А що за стандартом має робити професійний бусифікатор ?
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24.12.2024 22:56 Ответить
Бусифицировать? Нет?
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24.12.2024 22:58 Ответить
В цій країні чиновників більше ніж робітників.
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24.12.2024 23:17 Ответить
Рабство у дії....
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24.12.2024 23:31 Ответить
Чим більше "дубів" у генштабу- тим міцніше наша оборона
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25.12.2024 10:04 Ответить
Відкрийте кордони і робіть що хочете телепні.
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25.12.2024 11:42 Ответить
Для жінок кордони відкриті.
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25.12.2024 13:42 Ответить
Прикольно, а чому для жінок так а для чоловіків ні ? У нас наче рівноправна країна ? А депутати це хто жінки чи чоловіки ? Чи все залежить від кількості грошей які вкрав ?
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25.12.2024 16:43 Ответить
 
 