В Украине зарегистрирован профессиональный стандарт "Инспектор по военному учету": в Генштабе рассказали, чем будет заниматься этот специалист
Национальное агентство квалификаций зарегистрировало профессиональный стандарт "Инспектор по воинскому учету". Этим документом будут руководствоваться все предприятия Украины, где планируют взять на работу специалиста на такую должность.
Об этом рассказал главный специалист отдела Центрального управления военного образования и науки ГШ ВС Украины полковник Алексей Дудка в комментарии для АрмияInform, сообщает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что в соответствии с действующим законодательством, на каждом предприятии должен вестись воинский учет. В Украине более миллиона предприятий, и как отмечает Дудка, пока нет специалистов, которые точно знают, что делать на этой должности.
"Этот стандарт, как документ, отныне будет маяком, на который можно ориентироваться: что должен делать человек на такой должности во всех предприятиях Украины, где ведется воинский учет. А ведется он теперь везде",- рассказал представитель Генштаба.
Дудка отметил, что профессиональный стандарт "Инспектор по воинскому учету", который был зарегистрирован 19 декабря, является документом национального масштаба:
"Теперь любая компания, которая планирует взять к себе на работу специалиста - инспектора по воинскому учету - ознакомившись с этим, будет знать, какого человека нужно нанять, чтобы у них с военным учетом было все в порядке, чтобы у них не было штрафов. Потому что государство достаточно серьезно взялось за этот вопрос", - рассказал Дудка.
Он добавил, что до полномасштабного вторжения на военный учет не обращали такого внимания, как сейчас.
"Сейчас, когда на повестке дня стоит вопрос мобилизации, вопрос наличия личного состава, государство серьезно начало задумываться над этим, а настоящих специалистов по этому вопросу нет. Упомянутый стандарт упорядочивает эти вопросы, как для работодателей, которые нанимают этих специалистов, так и для обычных граждан, военнообязанных, которые работают на всех предприятиях нашей страны", - рассказал представитель Генштаба.
По его словам, специалист, который будет занимать вышеупомянутую должность сможет рассказать, как надо выполнять законы Украины в части выполнения своего воинского долга, как не попасть на штрафы от ТЦК и СП.
Кроме этого, этот стандарт является путеводителем для всех людей, которые по состоянию на сейчас знают слишком мало для того, чтобы окончательно снять мобилизационные вопросы в нашем государстве.
"Первое, что должны сделать предприятия, которые ознакомятся с этим стандартом - направить своего специалиста на обучение. Сейчас около двух десятков учебных заведений проводят курсы повышения квалификации, где в той или иной степени обучают этой науке. И после прохождения таких курсов специалист от предприятия будет соответствовать этому стандарту", - подытожил Дудка.
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Так вы про военно-учётный стол? Ну да, на каждом большом предприятии рядом с отделом кадров было окошко. В него при получении "бегунка" два раза обращались. При устройстве и увольнении. Это шоб ноги в военкомат не бить. В шарагах народ сам в военкоматы топал.
Первый отдел - это несколько иное, и к СА никакого отношения не имел. Простой народ о нем и не знал
Вот только, зе-политика очень быстро переведет инспектора военного учета к функциям цербера первого отдела.
Я уж не говорю о том, что данный инспектор и коммерческая фирма просто несовместимые понятия. В коммерческом обществе нет призыва, есть центры набора (рекрутинга).
Зеленые, вы либо крестик капитализма снимите, либо трусы социализма наденьте.
А вот Никсон, в социалистических трусах в Вьетнаме возился. Может уровень разный?
Алиев на 1,5 месяца карабахской операции и мобилизацию проводил, и границу за закрывал. Алиев социалист?
могли найманців наймати за гроші тисічами
Що робить? Здавать своъх колег у ТЦК
Военный стол вместо работника сам военный билет в вонкомат таскать будет. А особо одаренные сами очереди в 6 кабинет выстраивают.