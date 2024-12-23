С начала суток на фронте 235 боевых столкновений, 46 из них произошли в Курской области, - Генштаб

Силы обороны продолжают стойко стоять на защите Украины. С начала суток произошло 235 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Противник нанес 12 авиационных ударов с применением 37 КАБ, более 490 ударов дронами-камикадзе и совершил более трех тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении произошло четыре боевых столкновения с российскими захватчиками в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник 19 раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Кондрашовки, Петропавловки, Колесниковки, Лозовой, Двуречной и Богуславки.

Двадцать шесть раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться в направлении Грековки, Новоегоровки, Зеленого Гая, Новой Кругляковки, Твердохлебово, Надежды, Новосергиевки, Тернов, Шийковки, Сергеевки, Макеевки и Ивановки.

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Боевые действия на востоке

На Северском направлении в районе Белогоровки наши защитники отразили 13 вражеских штурмов.

На Краматорском направлении противник совершил девять атак на позиции наших защитников. Вражеская активность проявлялась в районах Ступочек, Часова Яра и Предтечино, все попытки врага улучшить свое положение были остановлены украинскими воинами.

В районах Дилиевки, Дачного, Белой Горы, Щербиновки и Торецка враг 17 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении, два боестолкновения продолжаются до сих пор.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь в течение дня агрессор совершил 30 атак. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Миролюбовка, Даченское, Новый Труд, Новотроицкое, Зеленое, Новоелизаветовка, Новооленевка, Новопустинка, Воздвиженка, Луч, Лисовка и Успеновка. Все атаки на направлении украинские защитники успешно отразили. Кроме того, враг нанес бомбардировки 9 КАБами по районам населенных пунктов Котлино, Зверево и Успеновка. Наши воины прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории.

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По имеющейся в настоящее время информации, за сегодняшний день на данном направлении ликвидирован 201 оккупант, еще 224 - ранены. Уничтожена одна боевая машина пехоты, три единицы автомобильной и единица мототехники. Кроме того, были повреждены два танка противника.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 32 боевых столкновения. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Курахово, Петропавловка, Сонцовка, Старые Терны, Дачное, Константинополь и Андреевка, по районам которых противник активно привлекал бомбардировочную авиацию.

На данном направлении противник потерял 77 оккупантов убитыми и ранеными.

На Времевском направлении произошло 35 боестолкновений в районах Новодаровки, Константинопольского, Разлива, Раздольного, Сторожевого, Большой Новоселки, Нового Комара и Новоселки. Сейчас продолжаются два боестолкновения. Кроме того, враг нанес авиационные удары 7 КАБами по району населенного пункта Темировка.

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Обстановка на юге

В районе Белогорья на Гуляйпольском направлении наши защитники отразили один вражеский штурм.

На Ореховском направлении враг четыре раза без успеха пытался выбить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новоданиловка и Пятихатки.

На Приднепровском направлении враг совершил одно штурмовое действие, которое успешно отразили наши защитники.

Курское направление

На Курском направлении за сутки наши защитники отразили 46 атак противника. Враг нанес 374 артиллерийских удара, из них 9 - из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Сегодня следует отметить воинов 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола, 126-й отдельной бригады территориальной обороны, которые в чрезвычайно сложных условиях сдерживают атаки превосходящих сил противника, наносят ему непоправимые потери.

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