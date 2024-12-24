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YouTube на оккупированной Луганщине перестал работать даже с VPN, - СМИ

Ютуб на окупованій Луганщині не працює навіть із VPN

На оккупированных территориях Украины, в частности на территории Луганской области, видеохостинг YouTube не работает даже с VPN.

Как передает Цензор.НЕТ, о таких проблемах сообщили "Реальной Газете" местные жители оккупированной части Луганщины.

По их словам, сервис работает только с платным VPN, с бесплатными версиями работает в течение минуты, без него - не работает вообще.

По данным "Настоящего времени", зайти на платформу не могут 80% населения России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": YouTube в России фактически заблокирован, - СМИ

Накануне сообщалось, что трафик видеоплатформы в России снизился до 20% от показателей до так называемого "замедления". Эксперты говорят о фактической блокировке видеохостинга.
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Топ комментарии
+14
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24.12.2024 22:11
+8
Яка сумна новина 🤣
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24.12.2024 21:58
+6
ЗатоБєзБіндєр
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24.12.2024 22:54
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Яка сумна новина 🤣
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24.12.2024 21:58 Ответить
недоумеваю как такое возможно? теоретические обоснования аналоговнета отсутствуют.
може просто не работает и впн тоже?
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24.12.2024 23:04 Ответить
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24.12.2024 22:02 Ответить
БК-0010 на стіл, БЖ на 142ЕН5 до нього (який крешить "ЕОМ" кожного разу, коли вмикається холодильник), магнітофон "Рамантік", тєлік "Горізонт".... і вперед, в чебурнет.

P.S. Що сталося з усім дорослим чоловічим населенням окупованих територій??
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24.12.2024 22:09 Ответить
Хоть не 304? А 306-ой Романтик?
Весна 202-я их всех крыла
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24.12.2024 22:28 Ответить
з населеням? гниє на полях.
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25.12.2024 07:53 Ответить
Так грустна, што хочєтся куріть
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24.12.2024 22:10 Ответить
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24.12.2024 22:11 Ответить
Все іде по плану. А росіянці все стерплять.
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24.12.2024 22:20 Ответить
То вирубіть повністю інтернет, мобільний звязок і не мучтеся. Користуйтеся дисковими телефонами.
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24.12.2024 22:23 Ответить
ЗатоБєзБіндєр
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24.12.2024 22:54 Ответить
На рутубе все что надо есть: Соловьев, Симонян, рептилоиды... а остальное не надо.
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25.12.2024 02:20 Ответить
В Північній Кореї теж Ютубе не працює. А народ аплодує Кім Чен Ину, ще як і аплодує.
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25.12.2024 03:54 Ответить
Все це добре,але кацапня продовжить втручаться у вибори в демократичних країнах з допомогою інета(соц сітки та інше).Чи ще є у когось сумніви що втручання у вибори в Україні у 2019р не було???
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25.12.2024 04:53 Ответить
Думаю кацапам в 2019 не було сенсу втручатися у вибори. Мудрий наріт зробив свій вибір свідомо
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25.12.2024 09:58 Ответить
там канал ностальгія та звяздапізд крутить радянські з легкімпаром,що ще треба на новий год? Зато нет нати та нахлєбніков з заходу))
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25.12.2024 11:40 Ответить
Я розумію що ви ненавидите тих хто лишився на окупованій території але навіщо брехати Ютуб працює з ВПН.І запам'ятайте не всі тут зрадники тут лишилися і українці яким просто нікуди подітися.
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25.12.2024 22:29 Ответить
 
 