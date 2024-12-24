YouTube на оккупированной Луганщине перестал работать даже с VPN, - СМИ

На оккупированных территориях Украины, в частности на территории Луганской области, видеохостинг YouTube не работает даже с VPN.

Как передает Цензор.НЕТ, о таких проблемах сообщили "Реальной Газете" местные жители оккупированной части Луганщины.

По их словам, сервис работает только с платным VPN, с бесплатными версиями работает в течение минуты, без него - не работает вообще.

По данным "Настоящего времени", зайти на платформу не могут 80% населения России.

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Накануне сообщалось, что трафик видеоплатформы в России снизился до 20% от показателей до так называемого "замедления". Эксперты говорят о фактической блокировке видеохостинга.