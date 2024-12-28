Нардеп Вацак, купивший во время войны элитный Rolls-Royce Spectre, просит в соцсети скинуться на авто для фронта. ФОТО

Нардеп Геннадий Вацак, который по данным журналистского расследования "УП" приобрел во время войны элитный Rolls-Royce Spectre, в соцсетях просит скинуться на авто для военных.

На это обратил внимание журналист Антон Павлушко, информирует Цензор.НЕТ.

Он вспоминает репортаж "УП" от Михаила Ткача об очередном батальоне - на этот раз Батальон Rolls-Royce Spectre о покупателях новейшего электрокара во время войны.

"Уже 13 таких машин зарегистрировано на каких-то украинцев. Несколько депутатов, понятное дело среди них есть регионалы, какая-то подставная шваль и еще хз кто. Здесь тебе и представители олд мани с 90-х и их преемники. Кто-то просто регистрируется в Украине и бродит по Европе, кто-то реально паркуется на газонах чуть ли не в спальных районах. Конечно же часть из них бродит по Монако - это им как положено. Полез к одному из упомянутых депутатов - он просит скинуться на авто для военных. ДиЯгноз...", - отмечает журналист.

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Как сообщалось, по данным СМИ, украинцы во время войны приобрели 13 элитных Rolls-Royce Spectre. Среди покупателей нардеп Вацак.