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Нардеп Вацак, купивший во время войны элитный Rolls-Royce Spectre, просит в соцсети скинуться на авто для фронта. ФОТО

Геннадій Вацак

Нардеп Геннадий Вацак, который по данным журналистского расследования "УП" приобрел во время войны элитный Rolls-Royce Spectre, в соцсетях просит скинуться на авто для военных.

На это обратил внимание журналист Антон Павлушко, информирует Цензор.НЕТ.

Он вспоминает репортаж "УП" от Михаила Ткача об очередном батальоне - на этот раз Батальон Rolls-Royce Spectre о покупателях новейшего электрокара во время войны.

"Уже 13 таких машин зарегистрировано на каких-то украинцев. Несколько депутатов, понятное дело среди них есть регионалы, какая-то подставная шваль и еще хз кто. Здесь тебе и представители олд мани с 90-х и их преемники. Кто-то просто регистрируется в Украине и бродит по Европе, кто-то реально паркуется на газонах чуть ли не в спальных районах. Конечно же часть из них бродит по Монако - это им как положено. Полез к одному из упомянутых депутатов - он просит скинуться на авто для военных. ДиЯгноз...", - отмечает журналист.

Также смотрите: Украинцы во время войны приобрели 13 элитных Rolls-Royce Spectre, - СМИ. ВИДЕО

Как сообщалось, по данным СМИ, украинцы во время войны приобрели 13 элитных Rolls-Royce Spectre. Среди покупателей нардеп Вацак.

вацак збирає гроші на авто

Вацак авто скрін

Автор: 

авто (4205) Rolls-Royce (2) Вацак Геннадий (2)


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Топ комментарии
+57
Хтось бачив, щоб подоляцькі боти розганяли зраду, коли пропаРашкінський Вацак відкриває черговий магазин з маргариновими продуктами, але починається шабаш відьом у ЗМІ і ТГ, коли відкривається "Рошен"...
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28.12.2024 12:22
+42
Та ні, це типовий український політикум.
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28.12.2024 12:21
+36
Це вже дно - чи тільки квіточки?
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28.12.2024 12:18
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Страница 2 из 2
В ФБ його сторінка відкрита поки! Накидайте цьому покидьку "добрих" слів...
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28.12.2024 12:44 Ответить
Порошенко якось причетний до бюджетних грошей? По вашому парламентська опозиція при Єрмаку-Зеленському має якійсь доступ до бюджетних коштів?
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28.12.2024 12:53 Ответить
Winston Churchill Знову пісня - всі вони однакові! Так під загальний галас трішки гімнеца підкинути на Пороха!
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28.12.2024 13:06 Ответить
Лікуйся.
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28.12.2024 13:08 Ответить
Аби шось пі...уть..?!
Ці слугі перевершили всіх папєрєдніков разом узятих...!
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28.12.2024 13:14 Ответить
Не перебільшуйте, колего . Пригадайте одного Шапкокрада з його свитою. Тоді було рівно те саме: дурень сидів на дурневі та дурнем поганяв.
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29.12.2024 15:21 Ответить
При зекові,він і свита.А це кому не лінь.Депутати трактористи,фермери,тамада з освітою 7кл.для держави приймають закони.
Володя втілив в справжність мрії ще одного Володі,,президентом може бути і кухарка"
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29.12.2024 21:22 Ответить
Чи не могли б Ви, добродію, сформулювати свої думки таким чином, щоб хтось окрім Вас міг їх осягнути?
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30.12.2024 02:41 Ответить
Я, наприклад, осягнув. Якщо у Вас не виходить, то... співчуваю.
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30.12.2024 06:22 Ответить
Коли в людини каша в голові, вона не вміє зрозуміло висловитись. Як у вас у голові то саме, то й не дивно, що то-во ви осягнули. Тому ваші співчуття мені коло самої дупи.
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30.12.2024 19:01 Ответить
Недавно цей ZE чорт натравив поліцаїв на ПЦУ і повірте,якби не дай Боже рашисти захопили Україну він би власноруч вішав б патріотів лиш би зберегти свої статки та залишитись при владі...
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28.12.2024 12:47 Ответить
Цинізм найвищої категорії
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28.12.2024 12:49 Ответить
Та це не він збирає, це він репостом "допоміг"...
Тобто воно не кинуло грошей на "банку" щоби закрити збір, а "допомогло" репостом
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28.12.2024 12:49 Ответить
Десятки, якщо не сотні, небідних українців від початку нападу пітьми 24.02.2022 закупляють автомобілі, дрони й інше устаткування/спорядження для ЗСУ за власні кошти. І про це знають лише одиниці людей з командування підрозділів й можливо хтось з рідні.
А цей вацак - бидло скоробагатське, яке через свою жадібність і пихату марнославність не бачить далі свого носа.
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28.12.2024 13:04 Ответить
Ви так про Вацака не пишіть, а то прийдуть ще "кращі" часи, і згадають Вам це.
Це Україна, територія не обмежених можливостей й бажань.
Тут можна все!!!
УРА!
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28.12.2024 13:38 Ответить

Закушувати не пробувало?
Спробуй!
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29.12.2024 15:23 Ответить
І усе це кришує недолідор який притягнув одних лише риг і фсбешників до влади
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28.12.2024 13:11 Ответить
Цинізм та нахабство цього депутата- бариги вражає...і це ж " слуга наріду" ...
Монозбрід пробиває чергове дно...
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28.12.2024 13:12 Ответить
Не перестаю дивуватись українцям. Так же як не перестаю дивуватись владі і законам яка в час війни це допускає. Особливо закон який звільняє від оподаткування дорогі електромобілі, і це коли в Україні не хватає грошей і електроенергії щоб лампочку включити не то що електромобілі заправляти. Зато євробляхери які купили стареньку машину щоб було на чому пересуватись у нас прирівнюються до Гітлера.
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28.12.2024 13:13 Ответить
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28.12.2024 13:30 Ответить
Купив Rolls-Royce, встановив кулемет і в Крим, на передову.
Щоб русню жаба вдавила.
Ось на чому славетні ЗСУ воюють
Жодна армія світу таких бронеRolls-Royce не має
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28.12.2024 13:35 Ответить
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28.12.2024 13:41 Ответить
Щодня повідомляють про отримані Україною халявні мільярди. А країна навіть не може купити обмундирування військовим?
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28.12.2024 13:55 Ответить
щоб тобі така халява падала на голову щодня, зебіл вумериканський.
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28.12.2024 14:09 Ответить
Це той Вацак сини якого спокійно виїхали з України на "Бентлі" та "Ламборгіні".
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28.12.2024 13:36 Ответить
І чиї сини не виiхали? У Верховній Раді, чиї сини воюють? Усі - «патріоти», а їхні діти - за кордоном.
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29.12.2024 06:46 Ответить
Нехай свою віддає або продає, а гроші передасть на фронт
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28.12.2024 14:02 Ответить
Мразота! Мало йому одного елітного авто, треба ще для тещі! ****, йди на передову, де наші хлопці вже третій рік поспіль, ціною свого життя стримують кацапорилих, щоб ти, та тобі подобне гівно, могло собі позволити купити собі елітне авто. Віддай його хлопцям!
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28.12.2024 14:13 Ответить
копійки не дам
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28.12.2024 14:37 Ответить
Напевно вирішив зимову резину поставити на ролс...
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28.12.2024 14:40 Ответить
і після цього ви хочите щоб він платив робітникам зарплату 22 тис.
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28.12.2024 14:40 Ответить
та нам похрін, якщо робітники згодні працювати за 22 тис, чи за 11 тис, чи за 7, це їх проблеми.
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28.12.2024 14:48 Ответить
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28.12.2024 15:32 Ответить
Щоб мати смак, тактовність, емпатію до інших, потрібне виховання, це як з породистими собаками, іноді потрібні сотні років, що б створилася династія. Тоді можна очікувати народжування видатних митців, вчених, воєначальників, щедрих меценатів. Що ви хочете від нашого посткомуняцького плебсу, що можна зліпити з кізяка? Командири в армії погані, так в нас армія рабочє-крестьянська, інтелігенція в першому поколінні, Президент в нас хто, ви забули? Люди, попустіться, не свариться, маємо те що маємо...
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28.12.2024 14:43 Ответить
Шо тут сказати... У нього закінчилась епоха бідності. Хіба не за це голосували?
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28.12.2024 15:03 Ответить
хто такого вибрав в депутати? за те,що продає людям продукти хімпромисловості під виглядом тортиків й удостоїли, дегенерати тільки можуть їсти це гівно і коримити ним своїх дітей, дегенерати й обрали, їх у нас багато, виявляється
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28.12.2024 15:21 Ответить
Сідай у ройс і на нуль гайда...
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28.12.2024 15:36 Ответить
Типове Зе-Хволонтьорство.
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28.12.2024 16:05 Ответить
це явне порушення субординації. Взагалі то депутати депутатської групи "Майбах" повинні купувати "майбахи", а не "ролс-ройси".
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28.12.2024 16:05 Ответить
Рідко мейже ніколи не коментую, але цього разу можу дати корисну пораду цукор шкодить Вашому здровю та викликає залежність !!! Некупуйте у цього пройдисвіта його продукцію (для тих хто не знає торгівельна мережа "вАЦАК"), все дуже посто голосуємо своїм гаманцем. Особисто я, як "солодкоман" зі стажем голосую своїм гаманцем за Рошен або АВК.
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28.12.2024 16:10 Ответить
Це ж портрет підарастичної влади з потрійною мораллю.
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28.12.2024 16:58 Ответить
давайте скинемось на кіллера для вацяки а ролс-ройс на аукціон а гроші на зсу і всім буде щастя
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28.12.2024 17:31 Ответить
ну не підарасіна??
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28.12.2024 17:52 Ответить
на угорській мові vacak означає гімно....
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28.12.2024 17:53 Ответить
Киньте цього підора у вулик
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28.12.2024 18:27 Ответить
Втомилися від брехні української влади.
Ні мої друзі, ні родина вже не допомагають війську. Тільки одному солдату - мені.... В допомозі війську сенсу не бачу.....
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28.12.2024 18:53 Ответить
З ханукою вас 73% ******** від потужних вацаків.Ку
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28.12.2024 19:10 Ответить
За что боролись, на то и напоролись!
Бачили очі, що купували?
Їжте та повилазьте...
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28.12.2024 19:24 Ответить
Ні. ера в цій країні від часів діда Шевченка не змінилось, хоч колодки з ший познімали, вони ж з голови не знімаються віками-поколіннями.
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28.12.2024 19:55 Ответить
Щоб він тортів обжерся і здох від діабету!
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28.12.2024 22:04 Ответить
🤯
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28.12.2024 22:25 Ответить
Чергове доморощене бидло.
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29.12.2024 00:08 Ответить
Донатив, і далі хочу, але жулік на жуліку сидить на тій темі..як вийти з ситуації?..
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29.12.2024 00:22 Ответить
Донатити через перевірені фонди, н.п. "Повернись Живим", якому вже 10 років
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29.12.2024 10:45 Ответить
Я би йому на одиночну камеру років на 10-15відсідки скинувся б
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29.12.2024 09:47 Ответить
Отакі чорти керують країною
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29.12.2024 10:44 Ответить
Мені 74 роки, я важко хворий інвалід війни, учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, син мій на фронті... Я віддав сину на фронт та його побратимам свою автомашину "Ниву", і яка вже два роки їх виручає на передовій... У моїй родині загинули хлопці, одному із них посмертно присвоєно звання Героя України... І ця мерзота Вацак, повідомляє, що він задонатив на ЗСУ більше ста тисяч гривень? Я вимагаю від влади провести розслідування по всіх випадках придбання дорогих елітних автомашин громадянами України... Як під час війни, ці люди "шикують" на смертях наших людей... Чому сервісні центри МВС України реєструють дорогі авто і не повідомляють про ці факти відповідні органи, які зобов'язані боротися з корупцією та незаконним збагаченням, що роблять митники і прикордонники по запобіганню таких випадків? Мені сюжет з елітними авто надіслали мої друзі - німці і французи....Як ви думаєте, якої вони думки про таке становище в Україні!?
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29.12.2024 11:34 Ответить
Купуйте більше прострочених тортів і гнилих тістечок з пальмової олії. І обісріться. Про ціну цього лайна, 73% мовчать....Жеріть, суки!
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29.12.2024 12:15 Ответить
Це, часом, не той самий Вацак, котрий виготовляє у промислових масштабах солодощі з хімікалій?
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29.12.2024 15:18 Ответить
НАРОД !.Какие могут быть вопросы к
этому мудаку ? Диагноз всем предельно ясен даже без медицинских светил
Проблемка в другом :
✓ как и чем лечить многомиллионную массу долбодятлов которые из года в год избирают всем на голову подобный биоматериал ?!
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30.12.2024 00:59 Ответить
Зе-Гондон. Зате скільки гімна на Пороха вилили в свій час. А ще, постійно стоїть перед очима виступ кварталу, де вовік бігав по сцені, кривляючись, дупою наперед, маючи на увазі Україну, зі словами: "в кого б ще попросити". Вбив би падлюку.
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30.12.2024 06:35 Ответить
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