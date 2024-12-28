Нардеп Вацак, купивший во время войны элитный Rolls-Royce Spectre, просит в соцсети скинуться на авто для фронта. ФОТО
Нардеп Геннадий Вацак, который по данным журналистского расследования "УП" приобрел во время войны элитный Rolls-Royce Spectre, в соцсетях просит скинуться на авто для военных.
На это обратил внимание журналист Антон Павлушко, информирует Цензор.НЕТ.
Он вспоминает репортаж "УП" от Михаила Ткача об очередном батальоне - на этот раз Батальон Rolls-Royce Spectre о покупателях новейшего электрокара во время войны.
"Уже 13 таких машин зарегистрировано на каких-то украинцев. Несколько депутатов, понятное дело среди них есть регионалы, какая-то подставная шваль и еще хз кто. Здесь тебе и представители олд мани с 90-х и их преемники. Кто-то просто регистрируется в Украине и бродит по Европе, кто-то реально паркуется на газонах чуть ли не в спальных районах. Конечно же часть из них бродит по Монако - это им как положено. Полез к одному из упомянутых депутатов - он просит скинуться на авто для военных. ДиЯгноз...", - отмечает журналист.
Как сообщалось, по данным СМИ, украинцы во время войны приобрели 13 элитных Rolls-Royce Spectre. Среди покупателей нардеп Вацак.
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Ці слугі перевершили всіх папєрєдніков разом узятих...!
Володя втілив в справжність мрії ще одного Володі,,президентом може бути і кухарка"
Тобто воно не кинуло грошей на "банку" щоби закрити збір, а "допомогло" репостом
А цей вацак - бидло скоробагатське, яке через свою жадібність і пихату марнославність не бачить далі свого носа.
Це Україна, територія не обмежених можливостей й бажань.
Тут можна все!!!
УРА!
Закушувати не пробувало?
Спробуй!
Монозбрід пробиває чергове дно...
Щоб русню жаба вдавила.
Ось на чому славетні ЗСУ воюють
Жодна армія світу таких бронеRolls-Royce не має
Ні мої друзі, ні родина вже не допомагають війську. Тільки одному солдату - мені.... В допомозі війську сенсу не бачу.....
Бачили очі, що купували?
Їжте та повилазьте...
этому мудаку ? Диагноз всем предельно ясен даже без медицинских светил
Проблемка в другом :
✓ как и чем лечить многомиллионную массу долбодятлов которые из года в год избирают всем на голову подобный биоматериал ?!