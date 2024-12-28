Греция передаст Украине ракеты Sea Sparrow, - СМИ
Греция согласилась предоставить Украине 24 ракеты Sea Sparrow.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Ekathimerini.
Как отмечается, эти ракеты, которые используются уже почти 40 лет, происходят из запасов Военно-морских и Военно-воздушных сил Греции и были признаны ненужными для оперативного использования по греческим военным стандартам.
Sea Sparrow - это зенитное оружие малой дальности американского производства, и Украина уже имеет необходимые пусковые установки.
Также сообщается, что передача этих ракет является частью более широкой военной помощи Греции Украине, которая включает артиллерийские снаряды, оружие и боеприпасы.
Кроме того, стоит напомнить, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время последнего саммита лидеров ЕС подтвердил непоколебимую поддержку Грецией Украины.
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Тож так, в китаї - тоталітарний комунізм, практично точно такий, який був за товариша сраліна. Принаймні в частині призначення патріархів церкви - ніяких відмінностей. Та і в економіці теж не дуже принципіальних відмінностей. Товариш сралін теж 6 років НЕП терпів зципівши зуби. А потім, коли знадобились кошти для оплати індустріалізації руками інженерів США та Німеччини - всіх або розстріляв, або в ГУЛАГ відправив, конфіскувавши все, до чого дотягнувся.
Були б вони в нас раніше, яша кедмі не свистів би про 3-4 БДК на Одесу.