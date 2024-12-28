Греция передаст Украине ракеты Sea Sparrow, - СМИ

Греция согласилась предоставить Украине 24 ракеты Sea Sparrow.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Ekathimerini.

Как отмечается, эти ракеты, которые используются уже почти 40 лет, происходят из запасов Военно-морских и Военно-воздушных сил Греции и были признаны ненужными для оперативного использования по греческим военным стандартам.

Sea Sparrow - это зенитное оружие малой дальности американского производства, и Украина уже имеет необходимые пусковые установки.

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Также сообщается, что передача этих ракет является частью более широкой военной помощи Греции Украине, которая включает артиллерийские снаряды, оружие и боеприпасы.

Кроме того, стоит напомнить, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время последнего саммита лидеров ЕС подтвердил непоколебимую поддержку Грецией Украины.

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