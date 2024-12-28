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Греция передаст Украине ракеты Sea Sparrow, - СМИ

Sea Sparrow

Греция согласилась предоставить Украине 24 ракеты Sea Sparrow.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Ekathimerini.

Как отмечается, эти ракеты, которые используются уже почти 40 лет, происходят из запасов Военно-морских и Военно-воздушных сил Греции и были признаны ненужными для оперативного использования по греческим военным стандартам.

Sea Sparrow - это зенитное оружие малой дальности американского производства, и Украина уже имеет необходимые пусковые установки.

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Также сообщается, что передача этих ракет является частью более широкой военной помощи Греции Украине, которая включает артиллерийские снаряды, оружие и боеприпасы.

Кроме того, стоит напомнить, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время последнего саммита лидеров ЕС подтвердил непоколебимую поддержку Грецией Украины.

Также читайте: Украина должна сама определять время проведения любых переговоров с Россией, - премьер Греции

Автор: 

Греция (723) ракеты (3572) война в Украине (3946)


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Топ комментарии
+12
думав фотожаба. Але ж ні. Просто ще одна ******* тоталітарна держава.
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28.12.2024 15:58
+11
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28.12.2024 15:28
+10
Респект!
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28.12.2024 15:08
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Респект!
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28.12.2024 15:08 Ответить
Греція погодився надати...
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28.12.2024 15:34 Ответить
та то редактори каву не попили - уже випили....
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28.12.2024 15:46 Ответить
І за це дякуємо...
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28.12.2024 15:19 Ответить
підходять до Буків
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28.12.2024 15:23 Ответить
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28.12.2024 15:28 Ответить
Кацапія та китай браття на вєкі! Що кирило моськовське- фсбшна мерзота, що китайська-комуністична наволоч! 😁
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28.12.2024 15:39 Ответить
В Китаї давно нема ніякого комунізму.
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28.12.2024 15:55 Ответить
Як виявилось, "комунізм" - це просто ще одна назва для тоталітарних ідеологій та державних устроїв фашистського типу.

Тож так, в китаї - тоталітарний комунізм, практично точно такий, який був за товариша сраліна. Принаймні в частині призначення патріархів церкви - ніяких відмінностей. Та і в економіці теж не дуже принципіальних відмінностей. Товариш сралін теж 6 років НЕП терпів зципівши зуби. А потім, коли знадобились кошти для оплати індустріалізації руками інженерів США та Німеччини - всіх або розстріляв, або в ГУЛАГ відправив, конфіскувавши все, до чого дотягнувся.
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28.12.2024 17:53 Ответить
Китай офіційно атеїстична держава. Альо.
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28.12.2024 15:54 Ответить
думав фотожаба. Але ж ні. Просто ще одна ******* тоталітарна держава.
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28.12.2024 15:58 Ответить
Ці ракети вже не підходять до ******** грецьких стандартів ! А то нічого що в воюючій Україні стандарти явно вищі за грецькі , а за тими ракетами потрібен догляд а то люди і гроші .
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28.12.2024 15:30 Ответить
Це те, що прилітає додатково, коли вже кацапська ракета прилетіла по цілі.
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28.12.2024 19:22 Ответить
5шт чи 10 шт ?
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28.12.2024 15:31 Ответить
24
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28.12.2024 15:32 Ответить
Головне, щоб вони не були зіпсовані віком! 24 кацапські цілі, це краще ніж нічого! Головне, щоб під час використання, не постраждали наші воїни, як це було з неякісними 120 мм мінами!
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28.12.2024 15:36 Ответить
Ви порівнюєте непорівнюване.
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28.12.2024 16:59 Ответить
Балуєте!
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28.12.2024 16:27 Ответить
Зараз кацапи завиють про бойових горобців.
Були б вони в нас раніше, яша кедмі не свистів би про 3-4 БДК на Одесу.
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28.12.2024 16:40 Ответить
Треба було помовчати. Зараз запоребрик ці ракети на банани (чи апельсини) розміняє.
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28.12.2024 17:16 Ответить
Як колись казали: "В Грєціі всьо єсть!"
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28.12.2024 17:21 Ответить
Як би ж 240 !
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28.12.2024 18:11 Ответить
 
 