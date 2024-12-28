Враг продвинулся в Курахово и Торецке и еще около 4 населенных пунктов в Донецкой области, - DeepState. КАРТА

Вражеские войска в Донецкой области продвинулись возле таких населенных пунктов, как Шевченко, Янтарное, Разлив, Ровнополь, а также в Курахово и Торецке.

Об этом сообщает DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продвинулся возле Шевченко, Янтарного, Разлива, Ровнополя, в Курахово и Торецке. Уточнен район Лисовки", - указано в сообщении.

Кроме того, в DeepState опровергли информацию о захвате россиянами Курахово.

"Информация от балерин из ИСВ о "вероятном захвате Курахово" не соответствует действительности. Бои продолжаются на западных и южных окраинах, хотя тенденции неутешительные, конечно", - говорится в сообщении.

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