Враг продвинулся в Курахово и Торецке и еще около 4 населенных пунктов в Донецкой области, - DeepState. КАРТА
Вражеские войска в Донецкой области продвинулись возле таких населенных пунктов, как Шевченко, Янтарное, Разлив, Ровнополь, а также в Курахово и Торецке.
Об этом сообщает DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Враг продвинулся возле Шевченко, Янтарного, Разлива, Ровнополя, в Курахово и Торецке. Уточнен район Лисовки", - указано в сообщении.
Кроме того, в DeepState опровергли информацию о захвате россиянами Курахово.
"Информация от балерин из ИСВ о "вероятном захвате Курахово" не соответствует действительности. Бои продолжаются на западных и южных окраинах, хотя тенденции неутешительные, конечно", - говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
всіх у пєхоту!
ой.
чекаємо фотки.
Ровнополь, а также в Курахово и Торецке. Источник: https://censor.net/ru/n3527480
Это про мои *****. Вычеркните Ровнополь (бывший х... знает когда совхоз им. Кагановича) там до войны жизнь еле теплилась. 3 хаты оставалось. Остальное всё арендаторы распахали.
Потом, в 22-ом кацапы прошли мимо. Потом, эти ***** оказались острием Времевского выступа, с которого началось наше контрнаступление в 23-ем. Нет уже Равнополя. Остались пеньки от сталинских посадок и бывшие поля. И не будет больше Ровнополя.
М'ясний буфер закінчився, чекають на чергове поповнення.