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Враг продвинулся в Курахово и Торецке и еще около 4 населенных пунктов в Донецкой области, - DeepState. КАРТА

Вражеские войска в Донецкой области продвинулись возле таких населенных пунктов, как Шевченко, Янтарное, Разлив, Ровнополь, а также в Курахово и Торецке.

Об этом сообщает DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продвинулся возле Шевченко, Янтарного, Разлива, Ровнополя, в Курахово и Торецке. Уточнен район Лисовки", - указано в сообщении.

Кроме того, в DeepState опровергли информацию о захвате россиянами Курахово.

"Информация от балерин из ИСВ о "вероятном захвате Курахово" не соответствует действительности. Бои продолжаются на западных и южных окраинах, хотя тенденции неутешительные, конечно", - говорится в сообщении.

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Просування військ РФ на Донеччині 28 грудня
Просування військ РФ на Донеччині 28 грудня
Просування військ РФ на Донеччині 28 грудня
Просування військ РФ на Донеччині 28 грудня
Просування військ РФ на Донеччині 28 грудня
Просування військ РФ на Донеччині 28 грудня
Просування військ РФ на Донеччині 28 грудня

Автор: 

Донецкая область (9680) Торецк (459) Волновахский район (215) Ровнополь (3) Курахово (122) Янтарное (9) Разлив (18) война в Украине (3946)


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А що там ГШ героїчно все відбив?
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28.12.2024 15:39 Ответить
діпстейт накол!
всіх у пєхоту!
ой.
чекаємо фотки.
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28.12.2024 15:46 Ответить
Не на часі вот ета вот всьо... Зельоні зайняті дерибаном бюджету, та легалізацією перемоги Зеленского в онлайн голосуванні.
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28.12.2024 15:49 Ответить
Товарисчу Верховний Головнокомандувач, поки ви не поїхали в ото своє турне на другий саміт чи то жиру чи то миру чи то шаурми з скумбрії, скажить - це так працює ваш План перемоги? Шоденно працює. Чи то вже запрацював ваш План незламності, який ви так пишно анонсували но досі ніху...я, пардон, зовсім та никому його не показали?
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28.12.2024 16:07 Ответить
Шевченко, Янтарное, Разлив, Ровнополь, а также в Курахово и Торецке. Источник: https://censor.net/ru/n3527480
Это про мои *****. Вычеркните Ровнополь (бывший х... знает когда совхоз им. Кагановича) там до войны жизнь еле теплилась. 3 хаты оставалось. Остальное всё арендаторы распахали.
Потом, в 22-ом кацапы прошли мимо. Потом, эти ***** оказались острием Времевского выступа, с которого началось наше контрнаступление в 23-ем. Нет уже Равнополя. Остались пеньки от сталинских посадок и бывшие поля. И не будет больше Ровнополя.
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28.12.2024 16:28 Ответить
Хтось помітив, що останніми днями у підарів територіальні успіхи так собі. Тижні два тому набагато більше відкушували.
М'ясний буфер закінчився, чекають на чергове поповнення.
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28.12.2024 16:52 Ответить
 
 