Украина заранее подготовилась к остановке транзита российского газа, - Галущенко
Украина выполнила все необходимые приготовления, чтобы обеспечить стабильное газоснабжение потребителей в условиях полной остановки транзита российского природного газа.
Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, передает Минэнерго, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы проходили целый ряд стресс-тестов нашей газовой системы для того, чтобы быть уверенными, что после закрытия транзита мы сможем функционировать стабильно, обеспечивая поставки газа потребителям",- рассказал чиновник.
Галущенко отметил, что позиция Украины в вопросах транзита газа была открыта и последовательна.
"О том, что транзит останавливается с 1 января 2025 года, мы постоянно коммуницировали. Поэтому у нас позиция не изменилась, мы готовились к окончанию транзита", - сказал глава Минэнерго.
Относительно заявлений руководства Словакии о намерении остановить поставки электроэнергии в Украину в ответ на прекращение транзита газа Галущенко отметил, что такое решение будет грубым нарушением европейских регуляций. По словам министра, по этому поводу он уже обратился с письмом к энергокомиссару ЕС, к ENTSO-Е и к Энергетическому Сообществу.
"У Украины есть механизм, как заменить этот импорт с другими соседями, которые готовы увеличить соответствующие мощности. Такие переговоры с партнерами уже были проведены", - добавил глава Минэнерго.
Что предшествовало?
Заявление Фицо было сделано после того, как президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря объявил, что Украина не продолжит транзит российского газа, хотя отметил, что может рассмотреть возможность транспортировки газа из других источников, при условии, что Россия не получит средства до завершения войны. Зеленский также отметил готовность к переговорам с участием ЕС и государств-членов относительно новых поставок.
Ранее венгерская компания MOL Group договорилась о транспортировке российской нефти через Беларусь и Украину в Словакию и Венгрию. В то же время, Словакия заявила о намерении продолжить переговоры с ЕС, Украиной и другими странами для обеспечения поставок газа, если контракт с Россией, включающий транзит через Украину, не будет продлен.
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хло чекало на заяву Галущенка..
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