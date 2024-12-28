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Новости Газ
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Украина заранее подготовилась к остановке транзита российского газа, - Галущенко

Галущенко про зупинку транзиту російського газу

Украина выполнила все необходимые приготовления, чтобы обеспечить стабильное газоснабжение потребителей в условиях полной остановки транзита российского природного газа.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, передает Минэнерго, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы проходили целый ряд стресс-тестов нашей газовой системы для того, чтобы быть уверенными, что после закрытия транзита мы сможем функционировать стабильно, обеспечивая поставки газа потребителям",- рассказал чиновник.

Галущенко отметил, что позиция Украины в вопросах транзита газа была открыта и последовательна.

"О том, что транзит останавливается с 1 января 2025 года, мы постоянно коммуницировали. Поэтому у нас позиция не изменилась, мы готовились к окончанию транзита", - сказал глава Минэнерго.

Относительно заявлений руководства Словакии о намерении остановить поставки электроэнергии в Украину в ответ на прекращение транзита газа Галущенко отметил, что такое решение будет грубым нарушением европейских регуляций. По словам министра, по этому поводу он уже обратился с письмом к энергокомиссару ЕС, к ENTSO-Е и к Энергетическому Сообществу.

"У Украины есть механизм, как заменить этот импорт с другими соседями, которые готовы увеличить соответствующие мощности. Такие переговоры с партнерами уже были проведены", - добавил глава Минэнерго.

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Что предшествовало?

Заявление Фицо было сделано после того, как президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря объявил, что Украина не продолжит транзит российского газа, хотя отметил, что может рассмотреть возможность транспортировки газа из других источников, при условии, что Россия не получит средства до завершения войны. Зеленский также отметил готовность к переговорам с участием ЕС и государств-членов относительно новых поставок.

Ранее венгерская компания MOL Group договорилась о транспортировке российской нефти через Беларусь и Украину в Словакию и Венгрию. В то же время, Словакия заявила о намерении продолжить переговоры с ЕС, Украиной и другими странами для обеспечения поставок газа, если контракт с Россией, включающий транзит через Украину, не будет продлен.

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Автор: 

Словакия (981) Галущенко Герман (258) Транзит газа (371) Минэнерго (364)


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Топ комментарии
+7
Схоже на запрошення для ***** бити ще й по газовим мережам...
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28.12.2024 20:12
+3
Воно таке ж брехло, як і гундосий глист.
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28.12.2024 20:49
+2
Невже хоч тут не обсеруться "зелені"?...
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28.12.2024 20:18
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10 років готувалися..точно заздалегідь
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28.12.2024 20:10 Ответить
після припинення транзиту очікуйте удари ПО Львівщині
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29.12.2024 10:16 Ответить
а ти значить не з нами
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29.12.2024 10:53 Ответить
Схоже на запрошення для ***** бити ще й по газовим мережам...
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28.12.2024 20:12 Ответить
А він і битиме
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28.12.2024 20:16 Ответить
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28.12.2024 20:18 Ответить
ага,
хло чекало на заяву Галущенка..
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28.12.2024 20:19 Ответить
А що були навмисні удари по газорозподільчим мережам?
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28.12.2024 21:07 Ответить
хоч ти й дурнувате, але тут навіть ти зміг вгадати що буде.
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28.12.2024 20:19 Ответить
Типу воно йому особливо треба?
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28.12.2024 20:20 Ответить
Отакої ! А шо случілось ?
Россия оставит Приднестровье без света и тепла в разгар зимы: в "Газпроме" принято решение "Газпром" с 1 января приостановит поставки газа в Молдову, который направляется в Приднестровье для бытовых нужд и генерации электроэнергии на Молдавской ГРЭС.))
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28.12.2024 20:18 Ответить
Невже хоч тут не обсеруться "зелені"?...
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28.12.2024 20:18 Ответить
Це навряд.
Вже ж домовилися гнати кацапський газ під виглядом азербайджанського.

Ребрендінг - їхнє все. Вони ще й трубу переназвуть.
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28.12.2024 20:58 Ответить
Закривайте вже мовчки всі газові і нафтові кишки що з'єднують нас з Московією та й забудем про них. Бо дорого вони нам обійшлися. А то своїми дебатами наче хочете ще щось порішати.
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28.12.2024 20:25 Ответить
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28.12.2024 20:26 Ответить
Зеленський найгірший з великим відривом від януковоча
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28.12.2024 20:27 Ответить
а галушка взагалі дов***б рідкисний -сівоха 2.0
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28.12.2024 20:30 Ответить
Воно таке ж брехло, як і гундосий глист.
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28.12.2024 20:49 Ответить
так він же юрист -а це автоматично брехло :

"У липні 2024 року Брехло приховав інформацію про позаштатну подію на Південноукраїнській АЕС в результаті якої були пошкоджені трансформатори струму, що призвело до руйнувань на ввідно-розподільному пристрої, назвавши інформацію про це неправдою і російським наративом.

12.08.24 працівниками НАБУ було викрито заступника Галущенка - Олександра Хе(у)йло , на одержанні хабаря в 500 тисяч доляпрів за надання дозволу на вивезення гірничо-видобувного обладнання з прифронтового району.."

Від такого брехуна навіть жінка з***ала !
З.І. Добре шо хоч не весільний фотограф або тамада , хоча ..........
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28.12.2024 21:25 Ответить
ми вже 11 рік готові
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28.12.2024 20:39 Ответить
Так само готові, як із захистом електроенергетики..?
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28.12.2024 21:08 Ответить
 
 