Зеленский выразил соболезнования Южной Корее в связи с авиакатастрофой

Президент Украины Владимир Зеленский от имени украинского народа выразил соболезнования Республике Корея в связи с авиакатастрофой в международном аэропорту "Муан", где утром 29 декабря разбился пассажирский самолет, на борту находилось более 180 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Зеленского в соцсети Х.

"Трагическая новость об ужасной авиакатастрофе Jeju Air в международном аэропорту "Муан" в округе Муан, Республика Корея, которая унесла так много жизней. Каждая потерянная жизнь - это неизмеримая трагедия. От имени украинского народа и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям погибших, народу Кореи и исполняющему обязанности Президента Чхве Сан Моку. Мы разделяем ваше горе и стоим бок о бок с корейским народом в это скорбное время", - отметил глава государства.

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Как сообщалось, что в Южной Корее разбился пассажирский самолет: на борту находилось более 180 человек. Предварительно погибло 179 человек, 2 спасли