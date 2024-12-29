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Новости
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Зеленский выразил соболезнования Южной Корее в связи с авиакатастрофой

У Південній Кореї розбився пасажирський літак

Президент Украины Владимир Зеленский от имени украинского народа выразил соболезнования Республике Корея в связи с авиакатастрофой в международном аэропорту "Муан", где утром 29 декабря разбился пассажирский самолет, на борту находилось более 180 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Зеленского в соцсети Х.

"Трагическая новость об ужасной авиакатастрофе Jeju Air в международном аэропорту "Муан" в округе Муан, Республика Корея, которая унесла так много жизней. Каждая потерянная жизнь - это неизмеримая трагедия. От имени украинского народа и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям погибших, народу Кореи и исполняющему обязанности Президента Чхве Сан Моку. Мы разделяем ваше горе и стоим бок о бок с корейским народом в это скорбное время", - отметил глава государства.

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Как сообщалось, что в Южной Корее разбился пассажирский самолет: на борту находилось более 180 человек. Предварительно погибло 179 человек, 2 спасли

Автор: 

авиакатастрофа (1722) Зеленский Владимир (20409) Южная Корея (335)


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Топ комментарии
+13
Президент Південної Кореї висловив співчуття українському народу в зв'язку керівництвом Президента Зеленьского((
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29.12.2024 11:18
+12
Привет от Ху#ла он Южной Корее передал?
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29.12.2024 11:46
+6
Щось ******* всім останнім часом співчуває. Вже як та Тереза. Ти ушльопок так армії зміцнив перезавантажив що вже до Дніпра 60 км по прямій. А ти все співчуваєш ….
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29.12.2024 11:16
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Щось ******* всім останнім часом співчуває. Вже як та Тереза. Ти ушльопок так армії зміцнив перезавантажив що вже до Дніпра 60 км по прямій. А ти все співчуваєш ….
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29.12.2024 11:16 Ответить
Вже ніхто не розуміє чи це і є та сама позиція сили, чи вона далі буде разом з рухом фронту на захід.
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29.12.2024 11:19 Ответить
Кацапи винні.
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29.12.2024 11:16 Ответить
Президент Південної Кореї висловив співчуття українському народу в зв'язку керівництвом Президента Зеленьского((
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29.12.2024 11:18 Ответить
уточнення недоПрезидента. Президентом гундосий балабол наркоша так і не став
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29.12.2024 18:13 Ответить
Мої співчуття родинам загиблих...
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29.12.2024 11:21 Ответить
Як оперативненько! Азербайджану 3 дні вичікував.
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29.12.2024 11:24 Ответить
Було 180, 2 врятували, загинуло 179... ???
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29.12.2024 11:30 Ответить
Мабуть одного вже на землі сбили, як пешохіда
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29.12.2024 13:10 Ответить
Привет от Ху#ла он Южной Корее передал?
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29.12.2024 11:46 Ответить
В перервах між нюханням плрошку та вечірніми відосіками-гундосикми пан в зєльоних панталонах, тепер висловлює ще й свої співчуття всім знедоленим та убогим в цьому страшному та несправедливосу світі.
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29.12.2024 12:04 Ответить
А ще призначає чи не щоденні ювілеї, щоб нескінченно вітати і дякувати (піаритися).
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29.12.2024 13:42 Ответить
 
 