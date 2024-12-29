816 21
Более 150 миллионов евро получила Украина от Дании, Франции и Литвы на финансирование ОПК, - Умеров
Украина получила более 150 миллионов евро (6,5 млрд грн) от Дании, Франции и Литвы на финансирование украинского оборонно-промышленного комплекса.
Об этом сообщил в фейсбуке министр обороны Украины Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.
Как отметил Умеров, эти средства будут распределены следующим образом:
- 111 млн евро - на выполнение соглашений в рамках сотрудничества между Минобороны Украины, Минстратегпромом и Минобороны Дании на усиление ВСУ новейшими средствами поражения отечественного производства.
- 29 млн евро - грант от правительства Франции на усиление безопасности и обороны Украины.
- 10 млн евро - на развитие украинского ОПК в соответствии с Меморандумом между Министерством национальной обороны Литвы, Минобороны Украины и Минстратегпромом.
По словам министра обороны, указанные средства, в частности, будут направлены на производство ракет, дронов-deepstrike и артиллерийских установок.
Также Умеров поблагодарил партнеров за важную поддержку и вклад в укрепление обороноспособности Украины.
Топ комментарии
+7 Ярослав Кийко
показать весь комментарий29.12.2024 15:21
+4 Andrey #537460
показать весь комментарий29.12.2024 15:12
+3 Ling Steor
показать весь комментарий29.12.2024 15:11
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Nik Den
показать весь комментарий29.12.2024 15:04 Ответить Мне нравится 0
Besya
показать весь комментарий29.12.2024 15:16 Ответить Мне нравится 0
Nik Den
показать весь комментарий29.12.2024 15:27 Ответить Мне нравится 0
Besya
показать весь комментарий29.12.2024 15:29 Ответить Мне нравится 0
Nik Den
показать весь комментарий29.12.2024 15:36 Ответить Мне нравится 0
Ling Steor
показать весь комментарий29.12.2024 15:35 Ответить Мне нравится 1
Nik Den
показать весь комментарий29.12.2024 15:43 Ответить Мне нравится 0
Ling Steor
показать весь комментарий29.12.2024 15:51 Ответить Мне нравится 0
✘
Євген #585735
показать весь комментарий29.12.2024 15:04 Ответить Мне нравится 0
Ling Steor
показать весь комментарий29.12.2024 15:11 Ответить Мне нравится 3
Luk Viktor
показать весь комментарий29.12.2024 15:42 Ответить Мне нравится 2
Микола Клименко #550732
показать весь комментарий29.12.2024 15:43 Ответить Мне нравится 0
Andrey #537460
показать весь комментарий29.12.2024 15:12 Ответить Мне нравится 4
Ярослав Кийко
показать весь комментарий29.12.2024 15:21 Ответить Мне нравится 7
Вальд Ще
показать весь комментарий29.12.2024 15:24 Ответить Мне нравится 0
Алекс Скела
показать весь комментарий29.12.2024 15:25 Ответить Мне нравится 0
Danger Zone
показать весь комментарий29.12.2024 15:50 Ответить Мне нравится 2
Ling Steor
показать весь комментарий29.12.2024 16:00 Ответить Мне нравится 0
МОТО АВТО ДальноБой
показать весь комментарий29.12.2024 16:46 Ответить Мне нравится 0
bazil rejestrowyj
показать весь комментарий29.12.2024 22:31 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль