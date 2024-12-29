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Новости Помощь Украине
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Более 150 миллионов евро получила Украина от Дании, Франции и Литвы на финансирование ОПК, - Умеров

Понад 150 мільйонів євро отримала Україна від Данії, Франції та Литви

Украина получила более 150 миллионов евро (6,5 млрд грн) от Дании, Франции и Литвы на финансирование украинского оборонно-промышленного комплекса.

Об этом сообщил в фейсбуке министр обороны Украины Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.

Как отметил Умеров, эти средства будут распределены следующим образом:

  • 111 млн евро - на выполнение соглашений в рамках сотрудничества между Минобороны Украины, Минстратегпромом и Минобороны Дании на усиление ВСУ новейшими средствами поражения отечественного производства.
  • 29 млн евро - грант от правительства Франции на усиление безопасности и обороны Украины.
  • 10 млн евро - на развитие украинского ОПК в соответствии с Меморандумом между Министерством национальной обороны Литвы, Минобороны Украины и Минстратегпромом.

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По словам министра обороны, указанные средства, в частности, будут направлены на производство ракет, дронов-deepstrike и артиллерийских установок.

Также Умеров поблагодарил партнеров за важную поддержку и вклад в укрепление обороноспособности Украины.

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Автор: 

Дания (584) Литва (2468) Франция (3515) ОПК (148) Умеров Рустем (532)


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Топ комментарии
+7
Скільки бракованих мін планується зробити на ці кошти, Умєров?
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29.12.2024 15:21
+4
І зараз на всі ті гроші знов понаробляють нестріляючих мін.
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29.12.2024 15:12
+3
Цього татарина стало занадто багато!
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29.12.2024 15:11
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І головне, жодних питань та претензій куди поділися ці гроші. А тут багато хто по собі і собіподібним судять, що розікрали.)
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29.12.2024 15:04 Ответить
Так по суті багато питань і не буде. Європа для себе розставила пріоритети, що краще терпіти та кормити 5-6 менеджерів ( яка різниця як тримають росію) ніж цілувати кацапський чобіт.
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29.12.2024 15:16 Ответить
Європа це і Угорщина з Орбаном і Словаччина з Фіцо? А взагалі, до чого таке питання. Яка різниця, ви ж хочете до них.
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29.12.2024 15:27 Ответить
Так, хочу.
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29.12.2024 15:29 Ответить
Так йдіть, і не тільки до них).
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29.12.2024 15:36 Ответить
Nik Den - зебот.
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29.12.2024 15:35 Ответить
А самі чиї будете? Хоча в кого я питаю. Тут і так ваш діагноз зрозумілий.)
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29.12.2024 15:43 Ответить
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29.12.2024 15:51 Ответить
Тепер він блюе чорною ікрою!
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29.12.2024 15:04 Ответить
Цього татарина стало занадто багато!
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29.12.2024 15:11 Ответить
він ще за міни не відповів!!!
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29.12.2024 15:42 Ответить
В майбутньому, часом не зицпредседатель Фунт.
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29.12.2024 15:43 Ответить
І зараз на всі ті гроші знов понаробляють нестріляючих мін.
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29.12.2024 15:12 Ответить
Скільки бракованих мін планується зробити на ці кошти, Умєров?
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29.12.2024 15:21 Ответить
Умеров терміново відкриває ТОВкі в ОПК?
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29.12.2024 15:24 Ответить
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29.12.2024 15:25 Ответить
Увесь світ фінансує грабіжницький режим зеленского - їм жеж пох на Армію - все розкрадають та засекречюють всі крадіжки станом війни.
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29.12.2024 15:50 Ответить
зе - лох, чмо, тряпка, втік.
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29.12.2024 16:00 Ответить
Правильно писати «На фінансування ОП»(Офісу президента)
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29.12.2024 16:46 Ответить
Отримала Україна, а потратять ЗЕлені бандити, після того як накрадуться і поїдуть вільно через кордон на свої іспанські вілли чи на посади послів. Чи накрайняк, тіхонєчко в лєс
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29.12.2024 22:31 Ответить
 
 