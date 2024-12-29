Более 150 миллионов евро получила Украина от Дании, Франции и Литвы на финансирование ОПК, - Умеров

Украина получила более 150 миллионов евро (6,5 млрд грн) от Дании, Франции и Литвы на финансирование украинского оборонно-промышленного комплекса.

Об этом сообщил в фейсбуке министр обороны Украины Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.

Как отметил Умеров, эти средства будут распределены следующим образом:

111 млн евро - на выполнение соглашений в рамках сотрудничества между Минобороны Украины, Минстратегпромом и Минобороны Дании на усиление ВСУ новейшими средствами поражения отечественного производства.

29 млн евро - грант от правительства Франции на усиление безопасности и обороны Украины.

10 млн евро - на развитие украинского ОПК в соответствии с Меморандумом между Министерством национальной обороны Литвы, Минобороны Украины и Минстратегпромом.

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По словам министра обороны, указанные средства, в частности, будут направлены на производство ракет, дронов-deepstrike и артиллерийских установок.



Также Умеров поблагодарил партнеров за важную поддержку и вклад в укрепление обороноспособности Украины.

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