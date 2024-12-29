За сутки на юге уничтожены 104 оккупанта и 48 единиц вражеской техники, - Силы обороны Юга
Силы обороны Юга Украины продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага и его огневым позициям. В течение суток потери врага составляют 104 человека.
Об этом сообщили в Силах обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.
Так, за минувшие сутки вражеские потери составляют 104 оккупанта.
Кроме того, уничтожено:
- 20 минометов и артиллерийских систем;
- 16 единиц автомобильной и бронетехники;
- 9 мотоциклов и квадроцикл;
- 3 лодки;
- камера видеонаблюдения, РЭБ-окопный и 4 генератора.
Также украинские военные поразили:
- 29 блиндажей/укрытий личного состава;
- 2 наблюдательных пункта;
- 2 антенны управления БПЛА и антенну связи;
- 2 места хранения БК и 2 места хранения ГСМ.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 784 200 российских захватчиков.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сергій Оберемок #598444
показать весь комментарий29.12.2024 15:30 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль