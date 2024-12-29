За сутки на юге уничтожены 104 оккупанта и 48 единиц вражеской техники, - Силы обороны Юга

Силы обороны Юга Украины продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага и его огневым позициям. В течение суток потери врага составляют 104 человека.

Об этом сообщили в Силах обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.

Так, за минувшие сутки вражеские потери составляют 104 оккупанта.

Кроме того, уничтожено:

20 минометов и артиллерийских систем;

16 единиц автомобильной и бронетехники;

9 мотоциклов и квадроцикл;

3 лодки;

камера видеонаблюдения, РЭБ-окопный и 4 генератора.

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Также украинские военные поразили:

29 блиндажей/укрытий личного состава;

2 наблюдательных пункта;

2 антенны управления БПЛА и антенну связи;

2 места хранения БК и 2 места хранения ГСМ.

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Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 784 200 российских захватчиков.