РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9837 посетителей онлайн
Новости Фото
5 650 6

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 785 930 человек (+1730 за сутки), 9656 танков, 21450 артсистем, 19 981 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 784 200 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.12.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 785930 (+1730) человек,
  • танков - 9656 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 19981 (+11) ед,
  • артиллерийских систем - 21450 (+42) ед,
  • РСЗО - 1256 (+0) ед,
  • средства ППО - 1032 (+0) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 21038 (+25),
  • крылатые ракеты - 3003 (+0),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 32410 (+82) ед,
  • специальная техника - 3670 (+2)

Также смотрите: Безрукий оккупант с дыркой в ​​груди умирает в поле на Харьковщине от сброса боеприпаса. ВИДЕО 18+

Інфографіка

Автор: 

армия РФ (19269) Генштаб ВС (6294) ликвидация (3552) уничтожение (6949)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
1 730 - нормально...
Корейські "олівці" не допомогли, РСЗВ два тижні поспіль нулі, потім три і ось знову вже два тижні нулі, мабуть таки діло не в "карандашах".
Окрім стволки з її цьогорічним антирекордом, буде ще й антирекорд по реакторам тільки вже з початку війни. Длречі, попередній мінімум 9 од був у листопаді ц.р.
показать весь комментарий
29.12.2024 08:11 Ответить
Ой, я ж забув що карандаші пухляша майже такі, тільки трішечкі більші в діаметрі - в ствол тугенько входять і частенько не виходять. А свої у кацапів закінчились, про виробництво мова не йде, бо як відомо, навіть цвяхи...
показать весь комментарий
29.12.2024 08:22 Ответить
а з РСЗВ буде ще сутужніше, бо "Комбінат Камєнскій" трохи розхєрачили.
показать весь комментарий
29.12.2024 13:48 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
29.12.2024 09:48 Ответить
На Новий рік очікуємо ювілей по бронетехниці !
показать весь комментарий
29.12.2024 10:11 Ответить
дивлячись на цифри втрат, складається таке враження що вони у штурми їздять набитими "жигулями".
показать весь комментарий
29.12.2024 13:40 Ответить
 
 