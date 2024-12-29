Общие боевые потери РФ с начала войны – около 785 930 человек (+1730 за сутки), 9656 танков, 21450 артсистем, 19 981 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 784 200 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.12.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 785930 (+1730) человек,

танков - 9656 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 19981 (+11) ед,

артиллерийских систем - 21450 (+42) ед,

РСЗО - 1256 (+0) ед,

средства ППО - 1032 (+0) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 21038 (+25),

крылатые ракеты - 3003 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 32410 (+82) ед,

специальная техника - 3670 (+2)

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