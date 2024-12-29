Общие боевые потери РФ с начала войны – около 785 930 человек (+1730 за сутки), 9656 танков, 21450 артсистем, 19 981 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 784 200 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.12.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 785930 (+1730) человек,
- танков - 9656 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 19981 (+11) ед,
- артиллерийских систем - 21450 (+42) ед,
- РСЗО - 1256 (+0) ед,
- средства ППО - 1032 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 21038 (+25),
- крылатые ракеты - 3003 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 32410 (+82) ед,
- специальная техника - 3670 (+2)
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Корейські "олівці" не допомогли, РСЗВ два тижні поспіль нулі, потім три і ось знову вже два тижні нулі, мабуть таки діло не в "карандашах".
Окрім стволки з її цьогорічним антирекордом, буде ще й антирекорд по реакторам тільки вже з початку війни. Длречі, попередній мінімум 9 од був у листопаді ц.р.