"Шахеды" атаковали Одесщину: повреждены дома в Раздельнянском районе

Ночью 30 декабря 2024 года российские военные атаковали Одесскую область ударными беспилотниками.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, наши силы противовоздушной обороны уничтожили большинство вражеских целей. В результате падения обломков в Раздельнянском районе повреждено остекление окон, фасады и крыши пяти жилых домов без последующего горения. Погибших и пострадавших, предварительно, нет.

На месте работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области.

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Ранее Воздушные силы информировали, что накануне вечером россияне запустили "шахеды" по Украине.

Также Цензор.НЕТ информировал, что ночью "Шахеды" атаковали Харьковскую область.