"Шахеды" атаковали Одесщину: повреждены дома в Раздельнянском районе
Ночью 30 декабря 2024 года российские военные атаковали Одесскую область ударными беспилотниками.
Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, наши силы противовоздушной обороны уничтожили большинство вражеских целей. В результате падения обломков в Раздельнянском районе повреждено остекление окон, фасады и крыши пяти жилых домов без последующего горения. Погибших и пострадавших, предварительно, нет.
На месте работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области.
Ранее Воздушные силы информировали, что накануне вечером россияне запустили "шахеды" по Украине.
Также Цензор.НЕТ информировал, что ночью "Шахеды" атаковали Харьковскую область.
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