В МИД Словакии назвали реакцию Зеленского на угрозы Фицо, "как преувеличенную"

В Словакии возмутились из-за заявления украинского президента Владимира Зеленского о том, что премьер страны Роберт Фицо своими угрозами прекратить поставлять электричество в Украину открыл "второй энергетический фронт".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Европейская правда со ссылкой на заявление словацкого Министерства иностранных дел.

"Мы решительно отвергаем любые безосновательные заявления об открытии "второго энергетического фронта", о котором спекулирует президент Украины Владимир Зеленский, а также сфабрикованные обвинения в любом союзе с Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.

В МИД Словакии отметили, что "оказывали и будем продолжать оказывать гуманитарную помощь уязвимым и серьезно пострадавшим людям в Украине по мере наших возможностей".

"Кроме того, наши украинские коллеги в Министерстве иностранных дел не должны оставлять без внимания тот факт, что российский газ, транспортируемый через украинскую территорию, приносит Украине значительные доходы, которые имеют решающее значение для экономики страны", - отметили в словацком МИД.

В ведомстве подчеркнули, что поскольку Украина "находится в затяжном военном конфликте", ей "следует воздерживаться от создания новых противников или придумывания идеи "второго фронта".

"Правительство Словацкой Республики обязано защищать прежде всего стратегические интересы нашей страны, наших граждан и Европейского союза. Оно будет действовать соответствующим образом, независимо от того, одобряет это украинская сторона или нет", - резюмировали в ведомстве.

Напомним, 27 декабря Фицо заявил, что рассмотрит ответные действия на прекращение Украиной транзита российского газа с 1 января.

Зеленский в свою очередь заявил, что российский диктатор Путин поручил премьер-министру Словакии Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины, втянув Словакию.

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