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Зеленский (19024) Словакия (909) Фицо (126)

В МИД Словакии назвали реакцию Зеленского на угрозы Фицо, "как преувеличенную"

У Словаччині відреагували на заяву Зеленського

В Словакии возмутились из-за заявления украинского президента Владимира Зеленского о том, что премьер страны Роберт Фицо своими угрозами прекратить поставлять электричество в Украину открыл "второй энергетический фронт".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Европейская правда со ссылкой на заявление словацкого Министерства иностранных дел.

"Мы решительно отвергаем любые безосновательные заявления об открытии "второго энергетического фронта", о котором спекулирует президент Украины Владимир Зеленский, а также сфабрикованные обвинения в любом союзе с Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.

В МИД Словакии отметили, что "оказывали и будем продолжать оказывать гуманитарную помощь уязвимым и серьезно пострадавшим людям в Украине по мере наших возможностей".

"Кроме того, наши украинские коллеги в Министерстве иностранных дел не должны оставлять без внимания тот факт, что российский газ, транспортируемый через украинскую территорию, приносит Украине значительные доходы, которые имеют решающее значение для экономики страны", - отметили в словацком МИД.

В ведомстве подчеркнули, что поскольку Украина "находится в затяжном военном конфликте", ей "следует воздерживаться от создания новых противников или придумывания идеи "второго фронта".

"Правительство Словацкой Республики обязано защищать прежде всего стратегические интересы нашей страны, наших граждан и Европейского союза. Оно будет действовать соответствующим образом, независимо от того, одобряет это украинская сторона или нет", - резюмировали в ведомстве.

Напомним, 27 декабря Фицо заявил, что рассмотрит ответные действия на прекращение Украиной транзита российского газа с 1 января.

Зеленский в свою очередь заявил, что российский диктатор Путин поручил премьер-министру Словакии Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины, втянув Словакию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша готова увеличить экспорт электроэнергии в Украину, если Словакия прекратит поставки, - Bloomberg
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Топ комментарии
+18
Фіцо відчув, що "обісрався", і від нього "сильно смердить"... Тому дав команду МЗС "відмить йому обісрану сраку"...
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30.12.2024 12:15
+15
Уряд Словацької Республіки зобов'язаний захищати насамперед стратегічні інтереси нашої країни, наших громадян і Європейського союзу.


Так це фіцо, коли під хвостом у Путлєра винюхував, інтереси ЕС так захищав?
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30.12.2024 12:15
+9
А то нічого шо їхній фіцик їде до воєнного злочинця ***** та жме його крававі пазури та цілується в десна?
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30.12.2024 12:18
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А Фіцо нести пургу - норма?
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30.12.2024 12:12 Ответить
Фіцо відчув, що "обісрався", і від нього "сильно смердить"... Тому дав команду МЗС "відмить йому обісрану сраку"...
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30.12.2024 12:15 Ответить
У нього пронос, фуууу
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30.12.2024 12:20 Ответить
Уряд Словацької Республіки зобов'язаний захищати насамперед стратегічні інтереси нашої країни, наших громадян і Європейського союзу.


Так це фіцо, коли під хвостом у Путлєра винюхував, інтереси ЕС так захищав?
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30.12.2024 12:15 Ответить
Сьогодні вентиль уже потрібно потроху закривати - щоб технологію не порушувати і ... встигнути до 1 січня
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30.12.2024 12:17 Ответить
Ти трохи не знаєш цієї системи. Якщо зупиняється подача, то перекриваються всі ділянки. На момент відключення у трубах залишаються так звані "технологічні об"єми". "Беня" колись на плдібному "нагрів руки" - отримавши в свої руки якусь ділянку нафтогону, викачав звідти нафту і увкрав. З газом - те саме. Якщо ми перекриємо вентиль на словацькому кордоні (а кацапи теж це зроблять", деяка частина газу в трубопроводі залишиться. І її поступово можна вибрать - на нашій території, заміщаючи газ нейтральною сумішшю... Наприклад, двоокисом вуглецю. Хоча це і велика морока і "шкурка вичинки буде не варта...".
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30.12.2024 13:02 Ответить
то потрібно закривати 2-а вентилі? І на Сході і на Заході...
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30.12.2024 13:05 Ответить
На Сході кацапи й самі "закриють"... Бо якщо закриємо там тільки ми - у них труби порве...
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30.12.2024 13:09 Ответить
Газовимірювальна станція в Суджі не постраждає?
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30.12.2024 13:17 Ответить
Наші будуть виходить з Суджі - підірвуть... Не сумніваюся, що туди вже поназвозили нерозірваних кацапських снарядів та бомб, і замінували... Цього добра там треба небагато - тільки для детонації... Решту сам газ "доробить"...
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30.12.2024 13:21 Ответить
Одеса-Броди.
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30.12.2024 13:27 Ответить
Ну і???
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30.12.2024 13:30 Ответить
Просто я хоч і старий склеротік,але памятаю що коломойша викачав технологічну нафту з труби Одеса -броди.(Кучмівський проект для *спасіння* Луки.
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30.12.2024 13:40 Ответить
А то нічого шо їхній фіцик їде до воєнного злочинця ***** та жме його крававі пазури та цілується в десна?
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30.12.2024 12:18 Ответить
У словаків вийшов обсирон. Повезло ж нам із сусідами
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30.12.2024 12:20 Ответить
Проблєма Фіцо не у газі - газу в Європі повно, хоч .опою їж. Проблєма - втрата зиску від транзиту.
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30.12.2024 12:23 Ответить
Там трохи складніше. Гроші з газу акумулювалися в деяких хитрих словацьких та угорських банках а потім йшли на фінансування європейських ультра та неонацистів.
Зараз в ЕС скандал з кредитом від орбанського банку в 10 мільйонів Марі Ле Пен і ще якимось іспанцям...
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30.12.2024 12:29 Ответить
Каталонським сепаратистам...
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30.12.2024 13:03 Ответить
Slowakei, Slowakei über alles!
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30.12.2024 12:27 Ответить
Після 'виходу з глобальної гри' Асада, два мальчіка х....завовтузились, невже вже підшукали хази в Гниловодську ?
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30.12.2024 12:27 Ответить
Цікаво, як це уряд Словаччини "захистить стратегічні інтереси країни, народу і ЄС", припинивши подачу електроенергії до України? І не нахаляву, а за гроші? Це саме і є співучастю Словаччини у злочині: москалі руйнують нашу енергетику, а Словаччина, водночас перекриває подачу електроенергії Україні!
Не випадково останнім часом вищі посадовці Словаччини (Прем"єр, Президент, Міністер оборони) по черзі заявили про те, що Україні доведеться відмовитися від окупованих територій? (фактично - про розділ України).
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30.12.2024 12:31 Ответить
Можливість отримувати газ з європейського ринку в Словаччини є. Але закривається можливість спекулювати російським газом. Словаччина перепродає на європейському ринку російський газ, який отримує по окремій ціні, і має з того чималий прибуток. Тепер доведеться купувати газ по європейським цінам. Фіцо отримав подвійний удар - не буде навару, та ще й ціна газу для словаччини стане більше. Тому він і б"ється в припадку.
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30.12.2024 12:35 Ответить
Фіцо і Орбан - рідкісні 3,14-дараси, які б'ють Україну у спину, та ще звинувачують її, що вона заважає їм отримувати прибутки від людожера ціною української крові
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30.12.2024 12:55 Ответить
"...російський газ, що транспортується через українську територію, приносить Україні значні доходи"? Ось тут МЗС Словаччини точно перебільшує. А також старанно "не помічає", що купуючи російський газ Словаччина є прямим спонсором російської агресії проти України.
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30.12.2024 12:45 Ответить
а фак то на рило
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30.12.2024 12:46 Ответить
Дружина віщуна Гордона вслід за ним заявляє, що «5 хвилин тому Україна виграла війну!»

Щось не помітили. Може, то проспали
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30.12.2024 12:48 Ответить
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30.12.2024 15:48 Ответить
Ні, ну якщо Словаччина пообіцяє, що точно не буде в наступному році голосувати за початок руху інтеграції України в ЄС, то Зеленскому зразу ОПа перестане писати тексти з наїздами на країну.
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30.12.2024 12:54 Ответить
Граждане Украины нуждаются в словацкой электроэнергии, а граждане Словакии нуждаются в российском газе для реверса словацкого газа для граждан Украины.
Да, мир не прост, совсем не прост....
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30.12.2024 13:04 Ответить
Словакия нуждается не столько в газе сколько в деньгах за продажу излишнего газа в Европе, а Украина получает энергию не бесплатно. Так что они лишаться не только денег от продажи газа но и от продажи энергии Украине. Отличный план, надежный как швейцарские часы.
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30.12.2024 13:11 Ответить
В вашем предложении(в контексте вашего предложения) "небесплатно" пишется слитно
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30.12.2024 13:23 Ответить
Надеюсь все помнят, что Украина уже 10 лет независима от рос.газа из-за покупки того самого "словацкого" газа? О чём кипишь тогда? Не пойму...
У словаков же того газа, ну просто завались
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30.12.2024 13:13 Ответить
Шура, дайте ему в фицо! (С)
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30.12.2024 14:12 Ответить
ІСТОРІЯ ПОВТОРЮЄТЬСЯ..........
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30.12.2024 16:43 Ответить
 
 