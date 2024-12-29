Польша готова увеличить экспорт электроэнергии в Украину, если Словакия прекратит поставки, - Bloomberg

Польша готова увеличить экспорт электроэнергии в Украину, если премьер-министр Словакии Роберт Фицо выполнит свою угрозу прекратить резервные поставки электроэнергии в Украину.

Об этом на условиях анонимности заявил высокопоставленный чиновник в комментарии агентству Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам чиновника, польское правительство готово увеличить внутреннее производство электроэнергии, чтобы компенсировать любой дисбаланс, который может возникнуть в украинской энергосистеме в случае, если Словакия пойдет на вышеупомянутый шаг.

"Спустя почти три года после полномасштабного вторжения России в Украину Братислава все еще полагается на дешевый газ от "Газпрома", что подрывает усилия Европейского Союза, направленные на уменьшение зависимости от российских энергоносителей",- пишет Bloomberg.

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В материале отмечается, что хоть президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что с января 2025 года не позволит транзит газа, который приносит выгоду военной машине Кремля, он дал понять, что будет открыт для транспортировки топлива из других стран, кроме России, если Европейская комиссия обратится с соответствующей просьбой.

"Энергетические аналитики отмечают, что даже если будет достигнуто соглашение о продлении транзита через Украину, это будет лишь временно, поскольку комиссия готовит дорожную карту для прекращения импорта энергоносителей блоком из России. Эта стратегия должна быть обнародована в феврале", - добавляет агентство.

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Что предшествовало?

Президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря объявил, что Украина не продолжит транзит российского газа, хотя отметил, что может рассмотреть возможность транспортировки газа из других источников, при условии, что Россия не получит средства до завершения войны. Зеленский также отметил готовность к переговорам с участием ЕС и государств-членов относительно новых поставок.

Ранее венгерская компания MOL Group договорилась о транспортировке российской нефти через Беларусь и Украину в Словакию и Венгрию. В то же время, Словакия заявила о намерении продолжить переговоры с ЕС, Украиной и другими странами для обеспечения поставок газа, если контракт с Россией, включающий транзит через Украину, не будет продлен.

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