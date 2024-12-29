Польша готова увеличить экспорт электроэнергии в Украину, если Словакия прекратит поставки, - Bloomberg
Польша готова увеличить экспорт электроэнергии в Украину, если премьер-министр Словакии Роберт Фицо выполнит свою угрозу прекратить резервные поставки электроэнергии в Украину.
Об этом на условиях анонимности заявил высокопоставленный чиновник в комментарии агентству Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам чиновника, польское правительство готово увеличить внутреннее производство электроэнергии, чтобы компенсировать любой дисбаланс, который может возникнуть в украинской энергосистеме в случае, если Словакия пойдет на вышеупомянутый шаг.
"Спустя почти три года после полномасштабного вторжения России в Украину Братислава все еще полагается на дешевый газ от "Газпрома", что подрывает усилия Европейского Союза, направленные на уменьшение зависимости от российских энергоносителей",- пишет Bloomberg.
В материале отмечается, что хоть президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что с января 2025 года не позволит транзит газа, который приносит выгоду военной машине Кремля, он дал понять, что будет открыт для транспортировки топлива из других стран, кроме России, если Европейская комиссия обратится с соответствующей просьбой.
"Энергетические аналитики отмечают, что даже если будет достигнуто соглашение о продлении транзита через Украину, это будет лишь временно, поскольку комиссия готовит дорожную карту для прекращения импорта энергоносителей блоком из России. Эта стратегия должна быть обнародована в феврале", - добавляет агентство.
Что предшествовало?
Президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря объявил, что Украина не продолжит транзит российского газа, хотя отметил, что может рассмотреть возможность транспортировки газа из других источников, при условии, что Россия не получит средства до завершения войны. Зеленский также отметил готовность к переговорам с участием ЕС и государств-членов относительно новых поставок.
Ранее венгерская компания MOL Group договорилась о транспортировке российской нефти через Беларусь и Украину в Словакию и Венгрию. В то же время, Словакия заявила о намерении продолжить переговоры с ЕС, Украиной и другими странами для обеспечения поставок газа, если контракт с Россией, включающий транзит через Украину, не будет продлен.
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Відомо, що попередній уряд Польщі вже збудував на кордоні з Білоруссю паркан завдовжки 180 км та висотою 5,5 метрів.
Де вас, таких недолугих провокаторів, готують? Ти ж тупий як пробка...
Наприклад: вздовж польсько-словацького кордону, в прикордонній смузі, розташовано величезна кількість медичних клінік в області "репродуктивної медицини". На території Словаччини. На всій іншій території Словаччини немає стільки тих клінік, як в тій смузі.
Єдина потреба в тих клініках і величезний бізнес словаків-лікарів - це виконання десятків (і чи не сотень) тисяч абортів на рік для жінок з Польщі, які за польськими законами не мають права робити аборти. За немаленькі гроші, звісно.
Якщо хтось думає, що в Польщі від такого явища прям любов до словаків та уряду Словаччини - той не сповна розуму, очевидно.
Просто якщо б у Словаччини з Польщею все було б "прямо ось тіп-топ" у відносинах, ви ж розумієте, що "партнер по ЄС" - це не те ж саме, що "партнер не в ЄС, що перебуває у стані війни"? І домовитись з Польщею щодо заміщення словацької електроенергії - не факт що вдалось би.
То ти або хрестика зніми, або труси вдягни, бо твоя бидловатість та ліцемірство дуже вже випирають.