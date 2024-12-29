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Польша готова увеличить экспорт электроэнергии в Украину, если Словакия прекратит поставки, - Bloomberg

Польща готова поставляти більше електроенергії для України

Польша готова увеличить экспорт электроэнергии в Украину, если премьер-министр Словакии Роберт Фицо выполнит свою угрозу прекратить резервные поставки электроэнергии в Украину.

Об этом на условиях анонимности заявил высокопоставленный чиновник в комментарии агентству Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам чиновника, польское правительство готово увеличить внутреннее производство электроэнергии, чтобы компенсировать любой дисбаланс, который может возникнуть в украинской энергосистеме в случае, если Словакия пойдет на вышеупомянутый шаг.

"Спустя почти три года после полномасштабного вторжения России в Украину Братислава все еще полагается на дешевый газ от "Газпрома", что подрывает усилия Европейского Союза, направленные на уменьшение зависимости от российских энергоносителей",- пишет Bloomberg.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский после угроз Фицо относительно прекращения поставок электричества: работаем с другими соседями в ЕС. ВИДЕО

В материале отмечается, что хоть президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что с января 2025 года не позволит транзит газа, который приносит выгоду военной машине Кремля, он дал понять, что будет открыт для транспортировки топлива из других стран, кроме России, если Европейская комиссия обратится с соответствующей просьбой.

"Энергетические аналитики отмечают, что даже если будет достигнуто соглашение о продлении транзита через Украину, это будет лишь временно, поскольку комиссия готовит дорожную карту для прекращения импорта энергоносителей блоком из России. Эта стратегия должна быть обнародована в феврале", - добавляет агентство.

Читайте также: МИД относительно угроз Фицо: Поставка Словакией электроэнергии не является благотворительностью, Украина платит за него немалые деньги

Что предшествовало?

Президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря объявил, что Украина не продолжит транзит российского газа, хотя отметил, что может рассмотреть возможность транспортировки газа из других источников, при условии, что Россия не получит средства до завершения войны. Зеленский также отметил готовность к переговорам с участием ЕС и государств-членов относительно новых поставок.

Ранее венгерская компания MOL Group договорилась о транспортировке российской нефти через Беларусь и Украину в Словакию и Венгрию. В то же время, Словакия заявила о намерении продолжить переговоры с ЕС, Украиной и другими странами для обеспечения поставок газа, если контракт с Россией, включающий транзит через Украину, не будет продлен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина заранее подготовилась к остановке транзита российского газа, - Галущенко

Автор: 

Польша (8417) Словакия (981) поставки (221) Тарифы на электроэнергию (2166)


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Топ комментарии
+9
Дякую, пан Туск!!
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29.12.2024 17:36
+8
Дякуємо Польща!
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29.12.2024 17:38
+8
часами поляки вставляють Україні "палки в колеса".та в даному випадку-Dziękujęmy. Tak właśnie zachowują się bracia.
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29.12.2024 17:39
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Словакам пропонується лососнути тунця!
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29.12.2024 17:34 Ответить
у путина
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29.12.2024 17:39 Ответить
Шо за "путин"?
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29.12.2024 17:44 Ответить
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29.12.2024 19:38 Ответить
Дякую, пан Туск!!
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29.12.2024 17:36 Ответить
Дякуємо Польща!
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29.12.2024 17:38 Ответить
десь під лавочками плачуть польські фермери та наші поцріоти
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29.12.2024 17:39 Ответить
часами поляки вставляють Україні "палки в колеса".та в даному випадку-Dziękujęmy. Tak właśnie zachowują się bracia.
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29.12.2024 17:39 Ответить
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29.12.2024 17:40 Ответить
Польща закриє закриє кордон з Білоруссю стіною в 418 км вже влітку 2025 року - заступник міністра з питань міграції Польщі Мацей Дущик, повідомляє Financial Times.

Відомо, що попередній уряд Польщі вже збудував на кордоні з Білоруссю паркан завдовжки 180 км та висотою 5,5 метрів.
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29.12.2024 17:43 Ответить
Фіцо: "Дол...об - ти мєня називала!"
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29.12.2024 17:44 Ответить
Тепер треба перекрити фіці ще й нафту. І орбану заодно...
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29.12.2024 17:45 Ответить
Пєрєдавай прєвєд "їжу", штірліц!))
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29.12.2024 17:54 Ответить
Наші єжики у гніві, ще ніхно їх їжею не обзивав!
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29.12.2024 17:59 Ответить
..так Словаччина нам електрику просто так давала? Не за ринковою ціною!!! ??7 А де Ви познайомилися з тим Їжаком... який цей факт розуміє? Це він Вам так засрав голками мозок...що Ви сподобилися озвучити стіль дурноголову ідею?)))))
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29.12.2024 17:55 Ответить
С чого це ти взяв, що Словаччина нам електрику не за ринковою ціною, суто європейською, продавала?

Де вас, таких недолугих провокаторів, готують? Ти ж тупий як пробка...
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29.12.2024 18:01 Ответить
Відкрмйте власну АЗС і наливайте бензин безкоштовно))
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29.12.2024 18:06 Ответить
Дякуємо, друзі.
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29.12.2024 18:00 Ответить
А ще недавно Україна сама була експортером..
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29.12.2024 18:03 Ответить
Про бомбардування електростанцій не чув?
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29.12.2024 19:23 Ответить
Про бомбування чув, але не знаю скільки електироенергії сьогодні виробляє Україна. Нам про електроенергію влада постійн бреше. Це раз. Друге скільки п'явок - мейнінгових ферм присосалося до наших енергетичних підприємств? Можливо вони мейнінгують мільйони для ахметок та іншої щалупені, а нам ******** що електроенергію потрібно експортувати.
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29.12.2024 21:30 Ответить
Нагадую, що в Польщі з Словаччиною є давні суперечності. Не тільки в сенсі конкуренції за ресурси ЄС щодо "інвестпрограм для підтягнення рівня життя до європейського", а і в багатьох інших.

Наприклад: вздовж польсько-словацького кордону, в прикордонній смузі, розташовано величезна кількість медичних клінік в області "репродуктивної медицини". На території Словаччини. На всій іншій території Словаччини немає стільки тих клінік, як в тій смузі.

Єдина потреба в тих клініках і величезний бізнес словаків-лікарів - це виконання десятків (і чи не сотень) тисяч абортів на рік для жінок з Польщі, які за польськими законами не мають права робити аборти. За немаленькі гроші, звісно.

Якщо хтось думає, що в Польщі від такого явища прям любов до словаків та уряду Словаччини - той не сповна розуму, очевидно.
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29.12.2024 18:06 Ответить
то поляки вирішили помститися словакам за аборти і натомість постачати ЕЕ Україні??? 🤣 оригінально!
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29.12.2024 18:10 Ответить
Слово "помста" тут ні до чого. Так же, як ***** знайшов "слабку ланку ЄС" у вигляді орабно-фіцо-шних вишкребків, так і Україна, коли реально почало припікати, знайшла тих в ЄС, хто ситуативно в тому чи іншому питанні підтримуватиме Україну.

Просто якщо б у Словаччини з Польщею все було б "прямо ось тіп-топ" у відносинах, ви ж розумієте, що "партнер по ЄС" - це не те ж саме, що "партнер не в ЄС, що перебуває у стані війни"? І домовитись з Польщею щодо заміщення словацької електроенергії - не факт що вдалось би.
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29.12.2024 19:05 Ответить
Ну і на додачу: тема абортів в католицькій і дуже релігійній Польщі - реально "гаряча". Те, що ви в танку Т-62 знаходились на базі зберігання іржавих коробок десь посеред Сибіру попередні 10 років і не знаєте, що в Польщі відбувалось щодо цього питання - показує, що ви просто невіглас, який тільки власним шлунком цікавиться...
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29.12.2024 19:14 Ответить
до чого це хамство?
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29.12.2024 23:19 Ответить
Дивний ти. Тобто тобі можна зневажливо і хамськи цілі нації коментувати в стилі "поляки помстилися за аборти". А коли тобі вказують, що ти невіглас (культурно і без матів), то "ой, ой, ой, мене, бусінку, обхамили".

То ти або хрестика зніми, або труси вдягни, бо твоя бидловатість та ліцемірство дуже вже випирають.
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30.12.2024 10:06 Ответить
гі*но мудакувате, твої подляки хай горять у пеклі за блокаду і за ссипане зерно, а потім після тр*ху корчать із себе целку. То ж дійсно або хрестика хай знімуть або труси вдягнуть і ти разом з ними.
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30.12.2024 23:54 Ответить
Бач, як культурка з тебе полізла. Виявляється, я ще й близько не наблизився до твого рівня. Мабуть, це ти кацапів навчав бути бидлованами.
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31.12.2024 09:39 Ответить
Интересный фактаж, дякую
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29.12.2024 18:15 Ответить
Правильно, бо яким **** треба бути мудаком, щоб шантажувати воюючу країну, будучи при цьому членом ЄС на підсосі. Або труси надінь, або хрестик зніми - шкура продажна.
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29.12.2024 18:36 Ответить
Тоді Фіцо опиниться ''в неудобном положении''.
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29.12.2024 19:08 Ответить
вийде з ЄС?
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29.12.2024 19:33 Ответить
Так шо фіцик залишиться і без газу і без 200 лямів євро які Україна сплачує за постачання електроенергії.
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29.12.2024 19:30 Ответить
Поляки не зовсім безнадійні на відміну від угорців та словаків.
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29.12.2024 21:21 Ответить
Ахаха) погрозами Україні фіцо вийшов на самого себе - без газу, без хабаря за газ, без прибутку за ел.енергію. Відчувається рука наставника великого комбінатора Много Ходов Очка з мацкви, всіх переграв)
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29.12.2024 21:47 Ответить
 
 