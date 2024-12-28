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Зеленский после угроз Фицо относительно прекращения поставок электричества: работаем с другими соседями в ЕС. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский поручил чиновникам работать вместе с ЕС для сохранения стабильности объединенной европейской энергосистемы и европейских энергетических правил.

Об этом глава государства сказал в своем вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

Президент рассказал, что в субботу, 28 декабря, он обсудил с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и министром энергетики Германом Галущенко импорт электроэнергии из Евросоюза через Словакию.

Зеленский отметил, что сейчас импорт электроэнергии из Евросоюза через Словакию составляет около 19% от общего объема.

"Мы работаем с другими соседями в ЕС. И я поручил нашим чиновникам делать вместе с Еврокомиссией, вместе со всеми нашими партнерами в Европе все, чтобы сохранить стабильность объединенной европейской энергосистемы и европейских энергетических правил. Что бы там Путин ни сказал Фицо, когда тот был в Кремле, но европейские правила должны быть сильнее, чем связи того или иного персонажа с Москвой", - добавил глава государства.

Читайте также: Похоже, Путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины, - Зеленский

Что предшествовало?

Заявление Фицо было сделано после того, как президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря объявил, что Украина не продолжит транзит российского газа, хотя отметил, что может рассмотреть возможность транспортировки газа из других источников, при условии, что Россия не получит средства до завершения войны. Зеленский также отметил готовность к переговорам с участием ЕС и государств-членов относительно новых поставок.

Ранее венгерская компания MOL Group договорилась о транспортировке российской нефти через Беларусь и Украину в Словакию и Венгрию. В то же время, Словакия заявила о намерении продолжить переговоры с ЕС, Украиной и другими странами для обеспечения поставок газа, если контракт с Россией, включающий транзит через Украину, не будет продлен.

Читайте также: МИД относительно угроз Фицо: Поставка Словакией электроэнергии не является благотворительностью, Украина платит за это немалые деньги

Автор: 

Зеленский Владимир (20409) Словакия (981) Евросоюз (17128) Тарифы на электроэнергию (2166) Фицо Роберт (181)


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Топ комментарии
+14
фіцо став на сторону московських терористів, вже давно..
тепер відверто,
як і гопник хло,
старається шантажувати Україну..
фіцо - кокот..
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28.12.2024 18:52
+12
Цікаво як мізки працюють у виродка. Стоять раком перед ху-йлом за газ хоча ху-йло само кревно зацікавлене його продать і нагло бикувати перед транзитерами яким в принципі пох твої проблеми...
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28.12.2024 18:54
+5
А хто наш Чмоня ? І на чиєму він боці ? Ще не здогадались ? Відверто йти проти України у Чмоні духу не вистачає. Тому він з дЄрмаком ..... з повною конспірацією.
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28.12.2024 19:13
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Правила форума Совет форумчан
були б гроші , а охочі знайдуться
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28.12.2024 18:50 Ответить
Нет.
В Евросоюзе одна, закольцованная энергосистема. Все по счётчикам в неё вливают, по счётчикам изымают. Не в компетенции Фицо принимать такие решения
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28.12.2024 19:32 Ответить
Енергосистема умовно одна. Постачальників ел. енергії повно. Так на кордонах з нами певна кількість. І вони приватні, мабуть.
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28.12.2024 19:48 Ответить
умовно приватні мабуть
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28.12.2024 22:25 Ответить
Малося на увазі, що можуть бути різних форм власності. Сер.
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29.12.2024 19:56 Ответить
фіцо став на сторону московських терористів, вже давно..
тепер відверто,
як і гопник хло,
старається шантажувати Україну..
фіцо - кокот..
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28.12.2024 18:52 Ответить
А хто наш Чмоня ? І на чиєму він боці ? Ще не здогадались ? Відверто йти проти України у Чмоні духу не вистачає. Тому він з дЄрмаком ..... з повною конспірацією.
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28.12.2024 19:13 Ответить
якщо він ваш,
то напевно на вашому..
боці..
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28.12.2024 19:19 Ответить
Робот, Чмоня наш ! Український. І український нарід його обирав і цілував п'ятки на стадіоні. Не мені, бо я простий смертний. Тому дискусію ставимо на СТОП.
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28.12.2024 19:22 Ответить
добре..
нема слів..
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28.12.2024 19:33 Ответить
Цікаво як мізки працюють у виродка. Стоять раком перед ху-йлом за газ хоча ху-йло само кревно зацікавлене його продать і нагло бикувати перед транзитерами яким в принципі пох твої проблеми...
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28.12.2024 18:54 Ответить
Театр пуйловських лялек
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28.12.2024 19:00 Ответить
А шо чи хто заважає нашому мудрому найвеличнійшому та сонцесяйному президенту, трохи правда простроченому ну то таке, скористатись власною ідеєю шодо отримання електроенергіїяку він колись запропонував?
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28.12.2024 19:01 Ответить
*********** палицями?
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28.12.2024 19:17 Ответить
ухилянтів - в кожухи..!
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28.12.2024 19:21 Ответить
От догадли ви ж не по рокам.
А светери на слуг наріда одягнути. І тіх хто досі готовий голосувати за Зе.
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28.12.2024 19:34 Ответить
Сам від себе в захваті!
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28.12.2024 20:20 Ответить
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28.12.2024 21:29 Ответить
Вышел заяц на крыльцо
Почесать свое фицо...
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28.12.2024 19:01 Ответить
Да ви поет!
Шкода тільки шо на свинособачей.
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28.12.2024 19:35 Ответить
Ефективних послів поміняємо на "сосни", інших перетасуємо на "своїх на 100%" прокурворів, секретарів РНБО, заступників/радників/міністрів і ОП-ПА - знову у всьому винний Захід та партнери, а найвеличніше все реформує і стабілізує! Такий собі д'Артан'ян серед зеленого лайна, яке й привів, але ніц не пам'ятає про те...
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28.12.2024 19:04 Ответить
Скоро і без газу будемо
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28.12.2024 19:06 Ответить
фицо ти ?
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28.12.2024 19:09 Ответить
той собі набздить..
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28.12.2024 19:22 Ответить
по ринковій ціні
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28.12.2024 19:25 Ответить
правильно, сподіваюся, зе не прогнеться перед фіцо на виході. І що буде робити бідолашний фіцо? так смоктав у путіна і все зазря. Шантажувати нас буде нічим, а за газ доведеться платити ринкову ціну.
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28.12.2024 19:07 Ответить
Перед фіцо Чмоня вже не прогнеться, як він прогнувся перед ******. А зараз таємно здає Україну кацапам. То що правильно ?
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28.12.2024 19:11 Ответить
Реально пусте бздо ні про що. За що вам тіль4и в ольгіно пл´тять, син свині?
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28.12.2024 22:11 Ответить
Ісконній амєріканєць Мирослав, я збираю галерею українських гнид та кацапської п'ятої колони в Україні. Компанія збирається пАтужна. Я ще б повірив, що ви не лайно, аби ви спростували мої думки фактами. Звісно ви не маєте абсолютно нічого крім фактів ворожих дій і ОПісу, і самого Чмоні. Гуд бай, "Америка".
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29.12.2024 13:54 Ответить
Думаю,що у фіца стрілятимуть знову)))
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28.12.2024 19:11 Ответить
Раз два трі чєтирє пять, вишел Фіцо погулять...
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28.12.2024 19:19 Ответить
в нього патрони вже закінчились..
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28.12.2024 19:24 Ответить
краще попрацюй з бандітом ахмєтовим.
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28.12.2024 19:16 Ответить
Росія заявила, що зупиняє постачання газу до Придністров'я
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28.12.2024 19:28 Ответить
до молдови
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28.12.2024 20:00 Ответить
Мокра курка Чмонька намагається нести "золоті яйця" для ОПісу. Коштом держави України. Та фіндопомоги партнерів. Чмонька розвалив план Європи про вступ України в ЄС на початку 2024 році, коли у нас були всі передумови для позитивного результату. НЕ ТРЕБА ТАК НАХАБНО КРАСТИ, чмоня ! А краще вали на.... за руцьким кораблем.
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28.12.2024 19:30 Ответить
може хоч це спромогне владу хореографів і тамадів не добудовивати
зараз якісь нові реактори на Хмельницький АЕС.
по перше тій добудові кінця не видно,
по друге кацапня за це тільки подякує - все легше по одному кошику з яйцями шмаляти, а не шукати по яких таких маленьких кошиках ті яйця рознесли.
але надії на розуміння влади хоч чогось звісно нема.
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28.12.2024 19:31 Ответить
З ким працюють? З ким ще не обісрались? Нема вже таких. Є такі, які ще терплять.
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28.12.2024 19:35 Ответить
Твої пропозиції,диванний інлектуальний велетню?
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28.12.2024 19:52 Ответить
Електрика теж справа ЗеПрезидента ?? А де наш Прем"єрміністр ?!
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28.12.2024 19:50 Ответить
Погано,що в 95-кварталі невідомо,що металургійний комбінат в Кошіце десятиліттями працює на залізорудній сировині з Кривого Рогу....З цього міста родом один маленький,картавоголосий лідор всесвіту.....але куди йому знати таку таємну інформацію.....
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28.12.2024 19:51 Ответить
Ви ***** напрацюєте, що й інші країни вас пошлють
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28.12.2024 19:52 Ответить
Диванний експерте,вважаєш що ЗЕ недопрацьовує з Фіцо-Орбаном? З Путіним теж?
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28.12.2024 19:54 Ответить
якщо ти напишеш, шо зе нормальний президент і в зовнішній політиці у нас все ок, я виправлюсь
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28.12.2024 19:57 Ответить
зараз він все робить вірно щодо фіцо
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28.12.2024 20:01 Ответить
ага. час покаже.
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28.12.2024 20:02 Ответить
Час не н´ вашій стороні, син кацапсь4рі свині.
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28.12.2024 22:13 Ответить
згинь ухилянт - втікачик
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28.12.2024 23:20 Ответить
фіцо порвался …пора бежать за новым… хорошо если в тумбочку ещё хуже в аптеку… или ждать доставку….
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28.12.2024 20:08 Ответить
Можу сперечатися, що контракт продовжить, а це все гра для лохів.
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28.12.2024 22:12 Ответить
 
 