Зеленский после угроз Фицо относительно прекращения поставок электричества: работаем с другими соседями в ЕС. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский поручил чиновникам работать вместе с ЕС для сохранения стабильности объединенной европейской энергосистемы и европейских энергетических правил.

Об этом глава государства сказал в своем вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

Президент рассказал, что в субботу, 28 декабря, он обсудил с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и министром энергетики Германом Галущенко импорт электроэнергии из Евросоюза через Словакию.

Зеленский отметил, что сейчас импорт электроэнергии из Евросоюза через Словакию составляет около 19% от общего объема.

"Мы работаем с другими соседями в ЕС. И я поручил нашим чиновникам делать вместе с Еврокомиссией, вместе со всеми нашими партнерами в Европе все, чтобы сохранить стабильность объединенной европейской энергосистемы и европейских энергетических правил. Что бы там Путин ни сказал Фицо, когда тот был в Кремле, но европейские правила должны быть сильнее, чем связи того или иного персонажа с Москвой", - добавил глава государства.

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Что предшествовало?

Заявление Фицо было сделано после того, как президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря объявил, что Украина не продолжит транзит российского газа, хотя отметил, что может рассмотреть возможность транспортировки газа из других источников, при условии, что Россия не получит средства до завершения войны. Зеленский также отметил готовность к переговорам с участием ЕС и государств-членов относительно новых поставок.

Ранее венгерская компания MOL Group договорилась о транспортировке российской нефти через Беларусь и Украину в Словакию и Венгрию. В то же время, Словакия заявила о намерении продолжить переговоры с ЕС, Украиной и другими странами для обеспечения поставок газа, если контракт с Россией, включающий транзит через Украину, не будет продлен.

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