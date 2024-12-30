Украина заинтересована в сотрудничестве с Сирией, - Сибига о деталях визита в Дамаск
Украина заинтересована в сотрудничестве с Сирией.
Об этом глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил по итогам переговоров в Сирии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам Сибиги, во время визита он провел переговоры с..:
- руководством сирийской администрации;
- лидером Сирии Ахмадом аш-Шараа;
- премьер-министром Мохаммедом Аль-Баширом;
- главой МИД Сирии Асаадом Хасаном аш-Шейбани.
Министр добавил, что Украина готова помогать сирийскому народу, поскольку заинтересована в сотрудничестве между странами.
В частности, в составе делегации, прибывшей в Сирию, есть глава Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль, что, как отметил Сибига, свидетельствует о серьезности намерений Киева развивать сотрудничество в этой сфере между странами.
Как сообщалось, Сибига встретился с новым лидером Сирии в Дамаске. Также он отметил, что в Сирию прибудет первая партия украинской муки в рамках Grain from Ukraine
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Він підкреслив, що росія є «другою за потужністю країною у світі» і має «стратегічні інтереси» в Сирії. «Ми не хочемо, щоб росія залишила Сирію таким чином, це призведе до погіршення її відносин з нашою країною», - заявив аш-Шараа.
Я вже писав, що, якщо росія залишить за собою бази в Тартусі та Хмеймімі, то вся зміна влади в Сирії нагадуватиме «договорняк» між США, Росією та Туреччиною!
В такому разі росія збереже можливість для проведення операцій в Африці та Середземному морі, вивільнивши при цьому сили для операцій в Україні, замість того, щоб тримати їх на Близькому Сході.