Украина заинтересована в сотрудничестве с Сирией, - Сибига о деталях визита в Дамаск

Украина заинтересована в сотрудничестве с Сирией.

Об этом глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил по итогам переговоров в Сирии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Сибиги, во время визита он провел переговоры с..:

руководством сирийской администрации;

лидером Сирии Ахмадом аш-Шараа;

премьер-министром Мохаммедом Аль-Баширом;

главой МИД Сирии Асаадом Хасаном аш-Шейбани.

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Министр добавил, что Украина готова помогать сирийскому народу, поскольку заинтересована в сотрудничестве между странами.

В частности, в составе делегации, прибывшей в Сирию, есть глава Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль, что, как отметил Сибига, свидетельствует о серьезности намерений Киева развивать сотрудничество в этой сфере между странами.

Как сообщалось, Сибига встретился с новым лидером Сирии в Дамаске. Также он отметил, что в Сирию прибудет первая партия украинской муки в рамках Grain from Ukraine