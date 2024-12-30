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Сирия (3118) Сибига (213)

Украина заинтересована в сотрудничестве с Сирией, - Сибига о деталях визита в Дамаск

До Сирії завтра прибудуть вантажівки з першою партією

Украина заинтересована в сотрудничестве с Сирией.

Об этом глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил по итогам переговоров в Сирии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Сибиги, во время визита он провел переговоры с..:

  • руководством сирийской администрации;
  • лидером Сирии Ахмадом аш-Шараа;
  • премьер-министром Мохаммедом Аль-Баширом;
  • главой МИД Сирии Асаадом Хасаном аш-Шейбани.

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Министр добавил, что Украина готова помогать сирийскому народу, поскольку заинтересована в сотрудничестве между странами.

В частности, в составе делегации, прибывшей в Сирию, есть глава Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль, что, как отметил Сибига, свидетельствует о серьезности намерений Киева развивать сотрудничество в этой сфере между странами.

Как сообщалось, Сибига встретился с новым лидером Сирии в Дамаске. Также он отметил, что в Сирию прибудет первая партия украинской муки в рамках Grain from Ukraine
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Топ комментарии
+6
Скільки бабла спишуть! У них навіть фантазія зашкалює!
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30.12.2024 12:50
+5
Невже новий уряд дозволить дивитися сирійцям "Скотів" ?...
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30.12.2024 12:45
+4
Цікаво в якій галузі співпраця??
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30.12.2024 12:47
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дайош укр персам буханку за 100грн
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30.12.2024 12:45 Ответить
Невже новий уряд дозволить дивитися сирійцям "Скотів" ?...
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30.12.2024 12:45 Ответить
Може вже й дублюють)))
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30.12.2024 12:46 Ответить
Цікаво в якій галузі співпраця??
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30.12.2024 12:47 Ответить
Хай хоч щось роблять... Може, домовляться огбмінять важке озброєння (літаки, вертольоти і ЗРК), на продовольство... Туркам воно без потреби - у них своє непогане. У повстанців нема спеціалістів, щоб ним управлять... А нам згодиться...
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30.12.2024 12:48 Ответить
Скільки бабла спишуть! У них навіть фантазія зашкалює!
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30.12.2024 12:50 Ответить
Новому уряду поую, із ким співпрацювати. Вони і рашистам вже підлизують. Тим самим, чия авіація бомбила Алеппо. Зто дасть грошей, той хороший. Для арабів немає нічого важливішого за гроші та показуху
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30.12.2024 12:53 Ответить
Видели бы вы моих друзей...
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30.12.2024 13:00 Ответить
Цаплієнко: Лідер «Хайят Тахрір аш-Шам» та фактичний лідер Сирії Ахмед аш-Шараа заявив, що не хоче псувати відносини з росією.

Він підкреслив, що росія є «другою за потужністю країною у світі» і має «стратегічні інтереси» в Сирії. «Ми не хочемо, щоб росія залишила Сирію таким чином, це призведе до погіршення її відносин з нашою країною», - заявив аш-Шараа.

Я вже писав, що, якщо росія залишить за собою бази в Тартусі та Хмеймімі, то вся зміна влади в Сирії нагадуватиме «договорняк» між США, Росією та Туреччиною!

В такому разі росія збереже можливість для проведення операцій в Африці та Середземному морі, вивільнивши при цьому сили для операцій в Україні, замість того, щоб тримати їх на Близькому Сході.
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30.12.2024 13:05 Ответить
Невже "стратегічного партнера" знайшли ? що таке Сирія і яка вона буде ісламіська чи протурецька ніхто не знає,тому ви краще дбали про партнерські відносини з дружніми нам країнами які допомагають нам боротись з рашиським агресором,а не вигадувати щось .
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30.12.2024 14:28 Ответить
Новий фактичний лідер Сирії Ахмад аль-Шараа хоче зберегти зв'язки із Росією та Іраном. Джерело: https://censor.net/ua/n3527673 ДОВБОЙОБИ ЗЕЛЕНІ
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30.12.2024 14:55 Ответить
 
 