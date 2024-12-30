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Новости Война в Сирии
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Сирия хочет сохранить связи с РФ и Ираном, - новый лидер страны Ахмед аль-Шараа

Сирія хоче зберегти відносини з Росією та Іраном

Новый фактический лидер Сирии Ахмад аль-Шараа хочет сохранить связи с Россией и Ираном. Но они "должны базироваться на уважении суверенитета обеих стран и невмешательстве в дела обеих стран".

Об этом он заявил в интервью саудовскому вещателю Al Arabia, передает Цензор.НЕТ.

Шараа ожидает, что Москва выведет свои войска из Сирии, однако он также упомянул о "глубоких стратегических интересах" со "второй самой мощной страной мира".

"Мы не хотим, чтобы Россия ушла из Сирии таким образом, чтобы это подорвало ее отношения с нашей страной", - сказал он.

Шараа также призвал Тегеран переосмыслить свою региональную политику и указал на то, что оппозиционные силы защищали иранские позиции во время боев за свержение режима Асада, хотя они знали, что Иран был главным сторонником президента.

Он отметил, что ожидал позитивных шагов со стороны Ирана после этих действий, но не дождался их.

Ранее сообщалось, что 30 декабря 2024 года делегация Украины во главе с министром иностранных дел Андреем Сибигой находится в Сирии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Организация выборов в Сирии может занять около 4 лет, - новый лидер страны Ахмед аль-Шараа

События в Сирии

Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.

По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.

Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.

8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.

Впоследствии сирийский диктатор Башар Асад сделал первое публичное заявление после падения его режима и бегства в Россию, утверждая, что он не хотел покидать страну, но сделал это при посредничестве Москвы.

Читайте также: Украина уже установила контакт с новой властью Сирии, - МИД
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Топ комментарии
+28
нехай Зе йому ще борошна відправить...
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30.12.2024 11:56
+15
то нахєра ж асада виганяли? щоб расіяни їм його зараз повернули на трон? чи вони його дарма в мацкві
годують?
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30.12.2024 11:54
+15
"друга ************ краіна світу" - нічого не попутав?
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30.12.2024 11:59
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то нахєра ж асада виганяли? щоб расіяни їм його зараз повернули на трон? чи вони його дарма в мацкві
годують?
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30.12.2024 11:54 Ответить
Новій владі треба передихнути від війни, а потім…
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30.12.2024 12:00 Ответить
Вбити дракона(с)...
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30.12.2024 12:09 Ответить
Та да, ************ - це саме про невтручання.
Такі ж дєбіли прийшли до влади, як Трамп, Шольц і К'...
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30.12.2024 11:55 Ответить
сирійський х.. в ср...
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30.12.2024 11:56 Ответить
нехай Зе йому ще борошна відправить...
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30.12.2024 11:56 Ответить
вже відправили
xyùлo діє через свою агентуру в Україні
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30.12.2024 12:47 Ответить
Росіяни ще повторять !
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30.12.2024 11:57 Ответить
думає що вони теж зерна дадуть?
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30.12.2024 11:58 Ответить
Не думає -- впевнений!

І "калашнікоффих" побільше, куди ж без них.

P.S. Цікаво, хто уповноважував цього бороданя бути "новим фактичним ділером Сирії"?
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30.12.2024 14:01 Ответить
сірійський норот з "калашніковими". Це така у них монобільшість: у кого "калашніков" - той і у монобільшості.
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30.12.2024 14:06 Ответить
Ще одне Хвіцо вимальовується???
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30.12.2024 11:59 Ответить
"друга ************ краіна світу" - нічого не попутав?
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30.12.2024 11:59 Ответить
От і здогадайся про кого він, шайтан…
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30.12.2024 12:02 Ответить
Єрмак не упустить шансу побарижити українським зерном..
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30.12.2024 11:59 Ответить
"Чумадан з капустою Газпромівською," до Ахмада аль-Шараа, заїхав...
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30.12.2024 11:59 Ответить
Україна винувата, мало зерна на халяву дала
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30.12.2024 12:00 Ответить
Дибіл. І це після того як рашисти з Асадом вбили мільйон сирійців? А нащо тоді було воювати? Знову надієтесь що рашисти будуть поважати ваш суверенітет? Ню-ню.
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30.12.2024 12:00 Ответить
Для чого тоді Асада скинули? Шило на мило?
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30.12.2024 12:01 Ответить
Сибіга зустрівся із новим лідером Сирії в Дамаску - після чого - Сирія хоче зберегти зв'язки з РФ та Іраном. Що він там наговорил.
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30.12.2024 12:04 Ответить
Його англійську розуміє тільки він сам.
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30.12.2024 12:11 Ответить
А перша найпотужніша країна дай вгадаю напевне Китай ..
Ізраїль зітри цих дебілів в пил вони не міняються
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30.12.2024 12:05 Ответить
На аль-шаруу і ахмед - ************
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30.12.2024 12:06 Ответить
Я так розумію, газогону з Катару до ЄС не буде. Владу захопили турецькі найманці. Не дарма ж Ізраїль роздовбав сирійські бази наостанок. Сибігі немає, що там ловити, усе вирішується у Стамбулі.
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30.12.2024 12:08 Ответить
Буде.
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30.12.2024 12:26 Ответить
нова влада, але граблі ті ж самі. араби це ще ті придурки.
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30.12.2024 12:08 Ответить
Як на мене, після цього Ізраїль може сміливо виносити все, що захоче на території Сирії.
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30.12.2024 12:09 Ответить
алеппо до войны и после , забыли ???
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30.12.2024 12:12 Ответить
кацап,тєбє кто-то сказал,что ваши бази останутся в Сірії?
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30.12.2024 12:21 Ответить
Казав же, що кацапи не підуть із Сирії. Вони "вивели своїх військових і надлишки озброєння" із Дамаска і "віддалених районів" на бази, укріпили їх і будуть спостерігати за цими фактичними лідерами Сирії. (ч- планку прицілу, звісно...). Кацапська рать ніколи добровільно нізвідки не виходила ... "Потужно-переможні" сурми потроху стихають?
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30.12.2024 12:16 Ответить
Де було сказано,що в Сирії залишаються кацапські військові бази?
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30.12.2024 12:22 Ответить
Тут навіть напрягатися не доведеться - (див.вище ) "фактичний лідер" (ще не встигши приміряти костюма з краваткою та відмитися від крові) чітко сказав про "глибокі стратегічні інтереси з другою найпотужнішою країною світу". Як можна уявити собі збереження глибоких стратегічних інтересів у самому гадюшнику на Близькому Сході без збереження стратегічних військових баз?
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30.12.2024 13:06 Ответить
Маячня й догадки.
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30.12.2024 14:50 Ответить
Дивийся і читай вище.
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30.12.2024 18:17 Ответить
Ти тупорилий? Де було сказано,що в Сирії залишаються кацапські військові бази?
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30.12.2024 20:57 Ответить
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31.12.2024 11:02 Ответить
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31.12.2024 14:14 Ответить
Думаю, в США оху@ли от таких планов
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30.12.2024 12:22 Ответить
США ****** значно раніше:
https://www.bbc.com/russian/articles/cpdn24nx0neo
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30.12.2024 12:39 Ответить
Хтось скажіть про це Сибізі і Зєлі. Вони не знають!
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30.12.2024 12:25 Ответить
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прибув до Сирії та зустрівся з очільником ісламістського угруповання «Хайят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) та де-факто лідером Сирії Ахмедом аш-Шараа.

понеділок, 30 грудня 2024,

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3943180-sibiga-zustrivsa-z-novim-liderom-sirii-v-damasku.html

скажіть про це olko11 olko
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30.12.2024 12:33 Ответить
Розкладені граблі закінчилися, а світла думка в голову так і не прийшла...
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30.12.2024 12:25 Ответить
Панове, запам'ятайте одну річ, якщо параша мовчить і спокійно себе веде, коли в країні у якої міняються лідери чи президенти, то знайте
що, то люди яких вона поставила і вони будуть працювати на парашу.
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30.12.2024 12:27 Ответить
Мудрі цензорята знову не можуть зрозуміти різницю між офіційними пресс-заявами і реальними діями.

Типова заява для публіки...
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30.12.2024 12:27 Ответить
А скільки радощів було... як завжди, поперед батька в пекло.
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30.12.2024 12:28 Ответить
З сірією все зрозуміло...
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30.12.2024 12:29 Ответить
На кацапію зараз працюють виключно пацієнти палати Номер 6.
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30.12.2024 12:33 Ответить
Аль-Каїдівці "бувшими" не бувають...
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30.12.2024 12:34 Ответить
Ну вот опять. А ОПА так старалась что-нибудь такое намалевать, примазаться ещё недавно. Помните?)) "Опять двойка"...
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30.12.2024 12:47 Ответить
Вбити дракона, щоб потім самому стати драконом. Повертайте вже Асада і починайте бомбити Алєпо
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30.12.2024 13:00 Ответить
Встиг Ізраїль скористатися шансом знищити ядерні обʼєкти ірану? Бо здається вікно безвластя вже закрилося.
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30.12.2024 13:26 Ответить
А ми(не ми,вони,але за наш рахунок)
їх годуємо...
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30.12.2024 13:27 Ответить
Це вже потужна перемога нашої незламної дипломатії після візиту Сибіги, чи ще Єрмак не їздив, щоб "успіх" закріпити, так що поки нема приводів для хвилювання? Ще 2-з неділі, наше збіжжя допливе до Сирії і ситі араби відразу потужно покахають Україну та її національні інтереси, разом з державними кордонами, безпекою і незалежністю, а від інтересів Ірану та здичавілих федірастів їх стане незламно нудить. Ага.
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30.12.2024 14:45 Ответить
Друзі, що сталось в Сирії ..... в контексті для України ? Залишились дві кацапські бази, що означає кілька тисяч кацапів не приїдуть на український фронт. Україна щось втратила від цього ? Ізраїль не розірвав взаємовідносини з кацапами попри тієї кількості кацапської зброї у ХАМАСу та Хезболли. Ситуація в Сирії невизначена. Слідкуємо й не витрачаємо свої нерви.
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30.12.2024 15:34 Ответить
ми за гіпотетичну справедливість
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31.12.2024 01:22 Ответить
Справедливість у політиці - міф. Світом керують ГРОШІ. Навіть гроші вбивці творять "чудеса". Сирійці доводять цю тезу. До речі, ***** розраховує саме на це у взаємовідносинах "братніх народів". Купити можна будь-що й будь-кого. Все залежить від ЦИФРИ.
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31.12.2024 11:37 Ответить
Та які там добрі відносини з ******. От ішак - зовсім інша справа. Воно ж кілька мішків борошна подарувало, а таке не забувається.
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30.12.2024 20:58 Ответить
 
 