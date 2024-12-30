Сирия хочет сохранить связи с РФ и Ираном, - новый лидер страны Ахмед аль-Шараа

Новый фактический лидер Сирии Ахмад аль-Шараа хочет сохранить связи с Россией и Ираном. Но они "должны базироваться на уважении суверенитета обеих стран и невмешательстве в дела обеих стран".

Об этом он заявил в интервью саудовскому вещателю Al Arabia, передает Цензор.НЕТ.

Шараа ожидает, что Москва выведет свои войска из Сирии, однако он также упомянул о "глубоких стратегических интересах" со "второй самой мощной страной мира".

"Мы не хотим, чтобы Россия ушла из Сирии таким образом, чтобы это подорвало ее отношения с нашей страной", - сказал он.

Шараа также призвал Тегеран переосмыслить свою региональную политику и указал на то, что оппозиционные силы защищали иранские позиции во время боев за свержение режима Асада, хотя они знали, что Иран был главным сторонником президента.

Он отметил, что ожидал позитивных шагов со стороны Ирана после этих действий, но не дождался их.

Ранее сообщалось, что 30 декабря 2024 года делегация Украины во главе с министром иностранных дел Андреем Сибигой находится в Сирии.

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События в Сирии

Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.

По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.

Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.

8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.

Впоследствии сирийский диктатор Башар Асад сделал первое публичное заявление после падения его режима и бегства в Россию, утверждая, что он не хотел покидать страну, но сделал это при посредничестве Москвы.

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