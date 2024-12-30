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увольнение (2648) прокурор (1120) Шабунин (523) инвалидность (152)

Из более полутысячи прокуроров с инвалидностью уволили только 5, - Шабунин

Скільки прокурорів із інвалідністю звільнили

Только 5 работников органов прокуратуры с инвалидностью уволили после проверок.

Об этом сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Из более чем полтысячи прокуроров-инвалидов уволили аж ... 5. ПЯТЬ уволенных прокуроров-инвалидов из ПЯТИ ТЫСЯЧ - очередной "феноменальный" результат эффективных менеджеров Зеленского/Ермака.

! Из 67 хмельницких прокуроров-инвалидов - Офис генпрокурора не смог проверить незаконность статуса НИ ОДНОГО!" - отметил он.

Он напомнил, что власть проводила заседание СНБО по этому поводу.

"В итоге: много пиара и шума - с нулевым результатом на табло. Способна ли победить Россию власть, которая НЕспособна уволить своих же обнаглевших прокуроров?

Кстати, эти ничтожные результаты служебной проверки Татаровское ОГП спрятало в уголовном деле Татаровского же ГБР, чтобы скрыть от общества", - подытожил он.

Также читайте: Ляшко о проверках фальшивых инвалидностей: рассмотрено почти тысячу дел, 188 лицам уже отменена инвалидность

Скільки прокурорів із інвалідністю звільнили

Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ также опубликовал перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.

Смотрите: Незаконно получили инвалидность: подозревают двух прокуроров и двух должностных лиц МСЭК. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+25
495 прожовжують отримувати мільйонні ренсії, а ще податківці, сбушники, мусора, судді, депутати, лікарі МСК, от і виходить, середня пенсія в Україні, 5, з невеличким гаком, тисяч. 95 відсотків з пенсіями 2,5- 3 тисячи, а 5 аідсотків з сотнями тисяч. Так і живемо (існуємо та жебракуємо)!🤬
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30.12.2024 14:09
+20
Єто цєнниє кадри. Ім всєм нада бронь і пєнцію
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30.12.2024 14:03
+19
ну а чого ж прокурорами розкидатись? Їх ТЦК не наловить.
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30.12.2024 14:02
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Правила форума Совет форумчан
ну а чого ж прокурорами розкидатись? Їх ТЦК не наловить.
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30.12.2024 14:02 Ответить
Єто цєнниє кадри. Ім всєм нада бронь і пєнцію
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30.12.2024 14:03 Ответить
Мафія безсмертна , або прокурор (мабуть по якомусь секретному розпорядженню ) повинен підбиратися із інвалідів .
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30.12.2024 14:05 Ответить
А якии хер за них буде бабло освоювати?
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30.12.2024 14:05 Ответить
Потрібно трусити не тільки прокурорів а всіх держслужбовців, всіх хто отримав групи починаючи з 1991 року!
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30.12.2024 14:06 Ответить
А хто ризикне трусити прокурорів корумповані лікарі чи таке ж корумповане керівництво комісій, так їх завтра швидко підставлять і вони вже забудуть про всі незручності.
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30.12.2024 14:16 Ответить
В МОЗ видали якусь постанову, що довідки про інвалідність, видані до 2024 року скасовуватися не можуть. Вони по суду все собі повернуть.
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31.12.2024 08:29 Ответить
495 прожовжують отримувати мільйонні ренсії, а ще податківці, сбушники, мусора, судді, депутати, лікарі МСК, от і виходить, середня пенсія в Україні, 5, з невеличким гаком, тисяч. 95 відсотків з пенсіями 2,5- 3 тисячи, а 5 аідсотків з сотнями тисяч. Так і живемо (існуємо та жебракуємо)!🤬
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30.12.2024 14:09 Ответить
А потім розповідають про диру в пенсійному і що треба податки підвищувати.
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30.12.2024 14:14 Ответить
ПФ і є та сама "діра". Ті ще трутні.
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30.12.2024 16:13 Ответить
Я за свої майже 4 десятки років життя ні разу не стикався з прокулатулою. То може цей орган і нахєр не нужон? Та 99% тут сидящіх на Цензорі тих плокулолів в очі не бачили і справ з ними не мали. Розігнати і на фронт. Цей орган не потрібний на часі
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30.12.2024 14:27 Ответить
Напрасно вы так! А бабушек за незаконную торотвлю кто сажать будет?..
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30.12.2024 14:49 Ответить
Вони не навчені вести бойові дії, тим паче у лісах та у полі, от як би у казіно барі чи стріпклубі тоді ми завжди готові прийти на допомогу.
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30.12.2024 21:39 Ответить
Занесли кому треба і все затихло
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30.12.2024 14:11 Ответить
Корупція від Президента Корупції, -ось де насправді відкрито другий фронт проти України, а не там де триндить ЗеЧмо.
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30.12.2024 14:12 Ответить
шабуня, як що звільнити всіх прокурорів, то хто буде заробляти генеральному прокурору на ролс ройз?
от, шабуня пустодзвін.
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30.12.2024 14:17 Ответить
Зеленський (Со) очолює корупцію, а не бореться з нею.
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30.12.2024 14:17 Ответить
Для цього у нього є 5-6 "потужних" мннеджерів на солі з дЄрмаком+гєтьманцев!🤬
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30.12.2024 14:20 Ответить
Думаєш його допускають.
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30.12.2024 15:05 Ответить
Так він же ж свого часу хвалився що всіх перевіряє, що всі проходять з ним співбесіду (незаконно). Так що не треба розповідати за поганих боярів.
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30.12.2024 23:37 Ответить
Правильно писати не "Феноменальний" результат. А Потужний та Незламний результат.
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30.12.2024 14:19 Ответить
Не для того мати квітку плокулолську ростила!!!
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30.12.2024 14:22 Ответить
Ну от знайшли ліпового інваліда, який роками обдурював та грабував державу і ... звільнили його. Це все? А повернути кошти, а конфіскація майна, а відсидка за вироком суду, а заборона займати посади? Це не працює? Тоді це пряме заохочення до порушення законів і наслідування кримінального досвіду ліпових інвалідів. Їх будуть не тисячі, а сотні тисяч!
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30.12.2024 14:32 Ответить
Ти що фільми передивився, про чесність влади і керівництва
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30.12.2024 15:04 Ответить
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30.12.2024 14:37 Ответить
а ті 5 відновляться через суд. Тільки з довготривалої повернуться
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30.12.2024 14:44 Ответить
яка несподіванка, ЗЕмразі знову всіх наї&али
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30.12.2024 14:53 Ответить
Так, хто буде кусати руку, яка тебе кормить. Інваліди заносять даже більше
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30.12.2024 15:02 Ответить
ТРЕБА ПРОСТО ПЕРЕСТАТЬ ПРОКУРОРИТИ!
ТРІШЕЧКІ ПОЧЕКАТИ,ПОКИ ВИРОСТЕ НОВЕ ПОКОЛІННЯ ВИХОВАНЕ ВЧИТЕЛЯМИ З ЗАРПЛАТОЮ 4000 ДОЛЯРІВ,А ТАМ ВЖЕ ЗА МІЛЬЯРДМІЛЬЙОНИМ ЛІСОМ І ОСЬ-ОСЬ!
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30.12.2024 15:07 Ответить
А чому б Шабуніну на кожного поіменно не подати до суду? Що за полуміри? Тим більше ніхто йому цього робити не забороняє, і як я розумію, в євроінтегратора та антикорупціонера Шабуніна є стовісоткові докази того, що пів тисячі прокурорів маю липові інвалідності, а самі здорові як воли.
Коден злочин в цивілізованій країні де діє законність має ПРІЗВИЩЕ ІМ'Я та ПО БАТЬКОВІ!
Все інше лайно на вентилятор, хайп, брехня, наклеп.... і саме в цьому дусі.
А ще, в цивілізованій країні тільки суд визначає людину винною у скоєні злочину,до цього ніхто не має права назвати людину винною.
А ще за наклеп виносяться дуже суворі вироки і шалені відшкодування моральої шкоди.
Саме тому Шабунін діє обережно, звинувачує всіх скопом, аби не отримати позов в суд за наклеп.
То хто інвалід насправді? Шабунін за родимки? Серьозно?

Насправді, той хто має беззаперечні докази липової інвалідності В БУДЬ КОГО має йти до суду, або до СБУ, ДБР, НАБУ, САП і це буде правильно.
І це робити потрібно.
Все інше брехня заради самопіару і хайпу. І це огидно до блювоти.
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30.12.2024 15:18 Ответить
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30.12.2024 15:27 Ответить
іменем України
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30.12.2024 16:24 Ответить
В Україні судді корумповані, тому ніякої довіри до них немає.
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30.12.2024 22:55 Ответить
Невже? Навіть ВАКС який протиснуто Шабуніним, а його судді відібрані і погоджені геошниками, цепекашниками та міжнародниками?
Як так?
А НАБУ, САП?
Можно і потрібно Шабуніну йти туди. Це ж теж його дітище і теж все погоджено, відіброна по стандартам і вимокпм саме ЦПК в першу чергу.
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31.12.2024 08:22 Ответить
Тут Шабунін діє абсолютно правильно. Це його справа звинувачувати всіх скопом чи подавати конкретні списки. По іншому він ніяк не зобов'язаний.
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31.12.2024 06:39 Ответить
Ви самі розумієте, що ви пишете?
Це називається наклеп.
Як можна звинувчувати всіх склпом не маючі доказів?
Де докази, я вас питаю?!

А якщо завтра вас і всю вашу сім'ю, всіх де ви працюєте звинуватять, що саме ви є п'ята колона в цій країні яка працює на ху...ла, або що крадете в держави разом з Шабуніним гранти і купили інвалідність за родимки і мозолі на дупі?
Це буде норм?
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31.12.2024 08:27 Ответить
Ви вірите, що оці нещасні інваліди прокурори дійсно інваліди? Не зачаровуйтеся, бо потім боляче розчаровуватися..
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31.12.2024 21:18 Ответить
А ви впевненні, що посада прокурора це як грамота на вічне здорове життя і всі болячки згідно з нею їх мають обходити?
Ну, хоч трошки думайте, що пишите.
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01.01.2025 13:52 Ответить
Так у нас всі чиновники, як не інвалід, то на броні, суки.
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30.12.2024 15:25 Ответить
Влада неспроможна навести в державі лад.Навіщо піаритись коли в підсумку нуль,із всих приближених до влади можна сформувати армію,і нехай захищають свої статки
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30.12.2024 15:41 Ответить
В державій якраз наведений лад. Напівкриміналістичний, рабовласницький лад. Вам може хочеться якогось іншого ладу, але от Офіс Президента якраз саме цей лад повністю влаштовує. Тому міняти ніхто нічого не буде, у них всьо тіп-топ.
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30.12.2024 15:54 Ответить
І за оцю усю державну срань народ своє життя віддає ... Народ згине, а уся ота нечисть буде процвітати. І усім їм буде до самої задниці, Україна то, чи то расєя !!!
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30.12.2024 16:01 Ответить
-- звільнено на період перевірки
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30.12.2024 16:22 Ответить
Шабунін,дякую тобі за те,що ти є і за твою працю. Дякую Богу,що ти живий і дай Бог дожити до старості. Це не просто. Ти йдеш проти системи,гнилої системи. Але біда в тому,хоч вона гнила,але існує і всі силові органи ім підвладні. Не сумніваюсь ні на секунду,що ти під пресом гнилья і приказ є тобі,туда носа не пхай. Але хоть трошечки щось робиш і щось говориш. Можливо це капелька для початку змін.
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30.12.2024 17:07 Ответить
"Чи спроможна перемогти росію влада, що НЕспроможна звільнити своїх же знахабнілих прокурорів?"
Єдине важливе питання,а коментарі, яких тут десятки - ні до чого.
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30.12.2024 17:39 Ответить
Судді і прокурори - то паразити на тілі моєї окраденої, зрадженої і знекрівленої Батьківщини.
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30.12.2024 17:52 Ответить
Насамперед має бути звільнений головний прокурор, потім решта.
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30.12.2024 18:00 Ответить
Эти пять видимо не купили пожизненную группу. Пройти перекомисию нужно будет всем , у кого не пожизненно. Опять таки - простым людям. А те кто с баблом и смогли себе купить пожизненную с ней же и останутся. Зашибись !!
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30.12.2024 18:03 Ответить
Прокурорам права, а народу обязанности.
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30.12.2024 19:05 Ответить
Потужно
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30.12.2024 19:30 Ответить
а в чому перетензії цього жабуриння, воно иксперд по хворобах? а може вони й справді інваліди, чи у жабуні є інші докази? це перевірку проводили, ті, кого, в тому числі і цей шмат кацапського лайна, привело дов влади
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30.12.2024 19:53 Ответить
Тобто 500 прокурорів отримали інвалідність і по ній одночасно отримують і пенсію і зарплату , а винні в цьому Ген.прокурор и МСЕКИ, так вони винні , а 500 прокурорів ні. Виникає питання до гаранта прав і свобод в Україні, чому? Питання риторичне., тому чо у гаранта є свої права і свободи,- на всіх не хвате, ну а пркурори казнокради йому в цьому допоможуть.
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30.12.2024 20:01 Ответить
Ви подивіться майже 100% в коментарях недовіряє ци негідникам, а по країні напевно 98% це просто страшно, а їм похер в жодній цивилізованій країні такого немає ,тому змін на краще ніколи небуде, країна перейшла лінію неповернення.
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30.12.2024 20:33 Ответить
Інваліди ви наші довбані...Татарва недобита...
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30.12.2024 23:22 Ответить
А то за 30 років ніхто не знав що робиться в мсек?кожен ніс туди гроші!а зараз ,,тількі 5,,!не памʼятаю щоб за всі роки хоть одного звільнили.Зараз їх перевіряють хоть .Коли їх сипали хоть буквою?кожен день за взятки садять.Може будуть хоть скромніші трохи.дляпочатку.а хто тут триндить що мало то піди допоможи.а то сидять пишуть вони грамотні!зараз за всі роки існування України хоть взялись за ворів .По троху перевиховують.
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30.12.2024 23:26 Ответить
Шо? Ви хоч чули від одного держслужбовця що зараз стало погано жити, тяжче красти? Нв, а я при Порошенку чув, в т.ч. і від податківців. Але то може через реформи, страхом перед змінами, бо вони тоді в штани клали і як миші ганяли з кута в куток. Але як виявилося люстрація була до *опи, бо он цілий офіс президента зробили спеціально для Андрія Богдана, та й Татаров став цілим радником/помічником президента, прямим чи не дуже.
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30.12.2024 23:49 Ответить
Стаття ******* "образою" глибокою на прокурську систему, але жодним чином не схожа професійну журналістську роботу, хоча би з того, що в структурі прокуратури немає жодного лікувального закладу, які перевірили іналідність.
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30.12.2024 23:44 Ответить
Це не зміниться, поки татаров керує, цей злочинець своїх не здасть 😡
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31.12.2024 00:16 Ответить
Що ж робити Віталій? Як змінити цю сітуацію, якщо влада не виконує своїх обовʼязків?
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31.12.2024 00:20 Ответить
Як це немає результату? - під час цього галасу, щодо прокурорських - потужно ліквідували МСЕК. Тепер справжні інваліди, замість інвалідності будуть отримувати ***. А щоб довести, що ти "не віслюк" - будуть проходити три кола корупційного пекла у "кластерних лікарнях". Та й то, пенсій їм вже не дадуть - тільки, якщо інвалід "лежачий". А інші - хай за той *** і лікуються, якщо знайдуть роботу і їм буде вистачати тої зарплати в пограбованій злиденній державі.
А про прокурорів (та інших) - забудьте. В них - все буде.
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31.12.2024 08:28 Ответить
Не розумію, скільки ще можна паскудити тих прокурорів, вони і так працюють без вихідних і положили своє здоров'я на користь народу та отримують мізерні зарплати та мізерні пенсії. Прокурорам ,,за вредность " молоко потрібно давати.
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31.12.2024 08:58 Ответить
Хіба що лопатою по їхніх свинячих мордах...
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31.12.2024 21:14 Ответить
То що ж це у нас за президент, який не хоче не те, щоб блюсти-ти закон, а навіть повернути в бюджет держави гроші, які ці паразити одержували десяти-річчами ! Це ж які величезні су-ми грошей, яких не достатньо для армії ! Зеленський, це ж знижує твій і без того дуже низький рейтинг, а головне - ГРОШі для армії, нашим рідним бійцям !!!!!
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31.12.2024 10:26 Ответить
Судді Хмельницької області, що отримують пенсії по інвалідності.
Цензор.Нет, коли чекати на розслідування чи в "темниках" ця тема під забороною?
1. Заярнюк Іван, Володимирович, 1983 року народження (Господарський суд Хмельницької обл., початок отримання пенсії по інвалідності - 2015 рік, 32 роки).
2. Польовий Олександр Леонідович, 1984 року народження (Хмельницький окружний адміністративний суд, початок отримання пенсії по інвалідності - 2016 рік, 32 роки).
3. Польова (Ясенова) Вікторія Євгенівна, 1984 року народження (Новоушицький районний суд Хмельницької обл., початок отримання пенсії по інвалідності - 2017 рік, 33 роки).
4. Матущак Вадім Вікторович, 1983 року народження (Хмельницький окружний адміністративний суд, початок отримання пенсії по інвалідності - 2016 рік, 33 роки).
5. Перепелици (Мошковська, Ковальчук) Аміна Митрофанівна, 1983 року народження (Хмельницький окружний адміністративний суд, відряджена до Київського окружного адміністративного суду, початок отримання пенсії по інвалідності - 2017 рік, 34 роки).
6. Борсук Валерій Олексійович, 1983 року народження (Чемеровецький районний суд Хмельницької обл., початок отримання пенсії по інвалідності - 2017 рік, 34 роки)ю
7. Цибульський Дмитро Васильович, 1987 року народження (Летичівський районний суд Хмельницької обл., початок отримання пенсії по інвалідності - 2022 рік, 35 років).
8. Шинкоренко Сергій Володимирович, 1982 року народження (Городоцький районний суд Хмельницької обл., початок отримання пенсії по інвалідності - 2017 рік, 35 років).
9. Гнап (Кушнір) Діана Сергіївна, 1980 року народження (Хмельницький окружний адміністративний суд, початок отримання пенсії по інвалідності - 2015 рік, 35 років).
10. Васильса Сергій Борисович, 1986 року народження (Красилівський районний суд Хмельницької обл., початок отримання пенсії по інвалідності - 2022 рік, 36 років).
11. Заверуха Сергій Володимирович, 1979 року народження (Господарський суд Хмельницької обл., початок отримання пенсії по інвалідності - 2018 рік, 37 років).
12. Сарбей Олександр Федорович, 1983 року народження (Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької обл., початок отримання пенсії по інвалідності - 2021 рік, 38 років).
13. Яроцький Андрій Миколайович, 1979 року народження (Господарський суд Хмельницької обл., початок отримання пенсії по інвалідності - 2017 рік, 38 років).
14. Козак (Яцишена) Оксана Володимирівна, 1976 року народження (Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької обл., початок отримання пенсії по інвалідності - 2016 рік, 40 років).
15. Бурлак Галина Іванівна, 1975 року народження (Теофіпольський районний суд Хмельницької обл., початок отримання пенсії по інвалідності - 2015 рік, 40 років).
16. Данькова (Кузьбіда, Вознюк) Світлана Олександрівна, 1980 року народження (Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької обл., початок отримання пенсії по інвалідності - 2021 рік, 41 рік).
17. Стефаниши Сергій Леонідович, 1976 року народження (Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької обл., початок отримання пенсії по інвалідності - 2019 рік).
18. Сосна Олексій Миколайович, 1978 року народження (Дунаєвецький районний суд Хмельницької обл., початок отримання пенсії по інвалідності - 2020 рік, 42 роки).
19. Вітюк (Заречка) Інна Богданівна, 1976 року народження (Хмельницький апеляційний суд, початок отримання пенсії по інвалідності - 2018 рік, 42 роки).
20. Вибодовський Олександр Дмитрович, 1975 року народження (Господарський суд Хмельницької обл., початок отримання пенсії по інвалідності - 2017 рік, 42 роки).
21. Трембач Олександр Леонідович, 1973 року народження (Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької обл., початок отримання пенсії по інвалідності - 2015 рік, 42 роки).
22. Грох Лариса Михайлівна, 1972 року народження (Хмельницький апеляційний суд, початок отримання пенсії по інвалідності - 2015 рік, 43 роки).
23. Мазурок Оксана Володимирівна, 1972 року народження (Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької обл., початок отримання пенсії по інвалідності - 2015 рік, 43 роки).
24. Палінчак Олександр Миколайович, 1970 року народження (Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької обл., початок отримання пенсії по інвалідності - 2015 рік, 45 років).
25. Костенко Андрій Миколайович, 1967 року народження (Хмельницький апеляційний суд, початок отримання пенсії по інвалідності - 2015 рік, 48 років).
26. Слободян Валерій Степанович, 1967 року народження (Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької обл., початок отримання пенсії по інвалідності - 2015 рік, 48 років).
27. Гладюк Юрій Васильович, 1969 року народження (Господарський суд Хмельницької обл., початок отримання пенсії по інвалідності - 2018 рік).
28. Танасок Олена Євгенівна, 1969 року народження (Господарський суд Хмельницької обл., початок отримання пенсії по інвалідності - 3018 рік, 49 років).
29. Воєвідко Ярослав Іванович, 1966 року народження (Кам'янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької обл., початок отримання пенсії по інвалідності - 49 років).
30. Ковальчук Олена Костянтинівна, 1967 року народження (Хмельницький окружний адміністративний суд, початок отримання пенсії по інвалідності - 2017 рік, 50 років).
31. Крамар Сергій Іванович, 1966 року народження (Господарський суд Хмельницької обл., початок отримання пенсії по інвалідності - 50 років).
32. Савчук Роман Іванович, 1968 року народження (Кам'янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької обл., початок отримання пенсії по інвалідності - 2019 рік, 51 рік).
33. Боголюбова (Чорна, Локатиш) Лариса Михайлівна, 1965 року народження (Красилівський районний суд Хмельницької обл., початок отримання пенсії по інвалідності - 2017 рік, 52 роки).
34. Грамчук Ігор Васильович, 1965 року народження (Господарський суд Хмельницької обл., початок отримання пенсії по інвалідності - 2018 рік, 53 роки).
35. Барчук Володимир Миколайович, 1964 року народження (Хмельницький апеляційний суд, початок отримання пенсії по інвалідності - 2017 рік, 53 роки).
36. Лазаренко Анатолій Володимирович, 1963 року народження (Летичівський районний суд Хмельницької обл., початок отримання пенсії по інвалідності - 2015 рік, 52 роки).
37. Купельський Анатолій Вадимович, 1963 року народження (Хмельницький апеляційний суд, початок отримання пенсії по інвалідності - 2015 рік, 52 роки).
38. Продан Борис Григорович, 1962 року народження (Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької обл., початок отримання пенсії по інвалідності - 2015 рік, 53 роки).
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31.12.2024 15:00 Ответить
Зелене ОЗУ готується до виборів і їм плювати на прокурорів і інших корупціонерів, адже це їхні підтримувані.
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31.12.2024 15:13 Ответить
Були сумніви, запам'ятайте в цій країні закон діє лише для звичайних людей. Для всіх у кого є гроші і влада закон нічого не вартий, ніякого покарання вони не несуть, так було від початку незалежності і так буде далі.
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31.12.2024 20:03 Ответить
То нехай ці підари інваліди прокурори йдуть і воюють
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31.12.2024 21:13 Ответить
Неужели начинаем прозревать?
Не прошло и 33 года....
Что, уря кончилось?
Что выбирали, придется давать до последней крошки!
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31.12.2024 21:15 Ответить
тому і треба зброя в кожен дім..
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31.12.2024 21:22 Ответить
 
 