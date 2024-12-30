Из более полутысячи прокуроров с инвалидностью уволили только 5, - Шабунин

Только 5 работников органов прокуратуры с инвалидностью уволили после проверок.

Об этом сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Из более чем полтысячи прокуроров-инвалидов уволили аж ... 5. ПЯТЬ уволенных прокуроров-инвалидов из ПЯТИ ТЫСЯЧ - очередной "феноменальный" результат эффективных менеджеров Зеленского/Ермака.

! Из 67 хмельницких прокуроров-инвалидов - Офис генпрокурора не смог проверить незаконность статуса НИ ОДНОГО!" - отметил он.

Он напомнил, что власть проводила заседание СНБО по этому поводу.

"В итоге: много пиара и шума - с нулевым результатом на табло. Способна ли победить Россию власть, которая НЕспособна уволить своих же обнаглевших прокуроров?

Кстати, эти ничтожные результаты служебной проверки Татаровское ОГП спрятало в уголовном деле Татаровского же ГБР, чтобы скрыть от общества", - подытожил он.

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Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ также опубликовал перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.

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