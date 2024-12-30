Из более полутысячи прокуроров с инвалидностью уволили только 5, - Шабунин
Только 5 работников органов прокуратуры с инвалидностью уволили после проверок.
Об этом сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.
"Из более чем полтысячи прокуроров-инвалидов уволили аж ... 5. ПЯТЬ уволенных прокуроров-инвалидов из ПЯТИ ТЫСЯЧ - очередной "феноменальный" результат эффективных менеджеров Зеленского/Ермака.
! Из 67 хмельницких прокуроров-инвалидов - Офис генпрокурора не смог проверить незаконность статуса НИ ОДНОГО!" - отметил он.
Он напомнил, что власть проводила заседание СНБО по этому поводу.
"В итоге: много пиара и шума - с нулевым результатом на табло. Способна ли победить Россию власть, которая НЕспособна уволить своих же обнаглевших прокуроров?
Кстати, эти ничтожные результаты служебной проверки Татаровское ОГП спрятало в уголовном деле Татаровского же ГБР, чтобы скрыть от общества", - подытожил он.
Коррупция в МСЭК
Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными.
Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.
Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.
7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.
10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.
16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.
Цензор.НЕТ также опубликовал перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.
Пожалуйста, подождите...
от, шабуня пустодзвін.
ТРІШЕЧКІ ПОЧЕКАТИ,ПОКИ ВИРОСТЕ НОВЕ ПОКОЛІННЯ ВИХОВАНЕ ВЧИТЕЛЯМИ З ЗАРПЛАТОЮ 4000 ДОЛЯРІВ,А ТАМ ВЖЕ ЗА МІЛЬЯРДМІЛЬЙОНИМ ЛІСОМ І ОСЬ-ОСЬ!
Коден злочин в цивілізованій країні де діє законність має ПРІЗВИЩЕ ІМ'Я та ПО БАТЬКОВІ!
Все інше лайно на вентилятор, хайп, брехня, наклеп.... і саме в цьому дусі.
А ще, в цивілізованій країні тільки суд визначає людину винною у скоєні злочину,до цього ніхто не має права назвати людину винною.
А ще за наклеп виносяться дуже суворі вироки і шалені відшкодування моральої шкоди.
Саме тому Шабунін діє обережно, звинувачує всіх скопом, аби не отримати позов в суд за наклеп.
То хто інвалід насправді? Шабунін за родимки? Серьозно?
Насправді, той хто має беззаперечні докази липової інвалідності В БУДЬ КОГО має йти до суду, або до СБУ, ДБР, НАБУ, САП і це буде правильно.
І це робити потрібно.
Все інше брехня заради самопіару і хайпу. І це огидно до блювоти.
Як так?
А НАБУ, САП?
Можно і потрібно Шабуніну йти туди. Це ж теж його дітище і теж все погоджено, відіброна по стандартам і вимокпм саме ЦПК в першу чергу.
Це називається наклеп.
Як можна звинувчувати всіх склпом не маючі доказів?
Де докази, я вас питаю?!
А якщо завтра вас і всю вашу сім'ю, всіх де ви працюєте звинуватять, що саме ви є п'ята колона в цій країні яка працює на ху...ла, або що крадете в держави разом з Шабуніним гранти і купили інвалідність за родимки і мозолі на дупі?
Це буде норм?
Ну, хоч трошки думайте, що пишите.
Єдине важливе питання,а коментарі, яких тут десятки - ні до чого.
А про прокурорів (та інших) - забудьте. В них - все буде.
Цензор.Нет, коли чекати на розслідування чи в "темниках" ця тема під забороною?
1. Заярнюк Іван, Володимирович, 1983 року народження (Господарський суд Хмельницької обл., початок отримання пенсії по інвалідності - 2015 рік, 32 роки).
2. Польовий Олександр Леонідович, 1984 року народження (Хмельницький окружний адміністративний суд, початок отримання пенсії по інвалідності - 2016 рік, 32 роки).
3. Польова (Ясенова) Вікторія Євгенівна, 1984 року народження (Новоушицький районний суд Хмельницької обл., початок отримання пенсії по інвалідності - 2017 рік, 33 роки).
4. Матущак Вадім Вікторович, 1983 року народження (Хмельницький окружний адміністративний суд, початок отримання пенсії по інвалідності - 2016 рік, 33 роки).
5. Перепелици (Мошковська, Ковальчук) Аміна Митрофанівна, 1983 року народження (Хмельницький окружний адміністративний суд, відряджена до Київського окружного адміністративного суду, початок отримання пенсії по інвалідності - 2017 рік, 34 роки).
6. Борсук Валерій Олексійович, 1983 року народження (Чемеровецький районний суд Хмельницької обл., початок отримання пенсії по інвалідності - 2017 рік, 34 роки)ю
7. Цибульський Дмитро Васильович, 1987 року народження (Летичівський районний суд Хмельницької обл., початок отримання пенсії по інвалідності - 2022 рік, 35 років).
8. Шинкоренко Сергій Володимирович, 1982 року народження (Городоцький районний суд Хмельницької обл., початок отримання пенсії по інвалідності - 2017 рік, 35 років).
9. Гнап (Кушнір) Діана Сергіївна, 1980 року народження (Хмельницький окружний адміністративний суд, початок отримання пенсії по інвалідності - 2015 рік, 35 років).
10. Васильса Сергій Борисович, 1986 року народження (Красилівський районний суд Хмельницької обл., початок отримання пенсії по інвалідності - 2022 рік, 36 років).
11. Заверуха Сергій Володимирович, 1979 року народження (Господарський суд Хмельницької обл., початок отримання пенсії по інвалідності - 2018 рік, 37 років).
12. Сарбей Олександр Федорович, 1983 року народження (Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької обл., початок отримання пенсії по інвалідності - 2021 рік, 38 років).
13. Яроцький Андрій Миколайович, 1979 року народження (Господарський суд Хмельницької обл., початок отримання пенсії по інвалідності - 2017 рік, 38 років).
14. Козак (Яцишена) Оксана Володимирівна, 1976 року народження (Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької обл., початок отримання пенсії по інвалідності - 2016 рік, 40 років).
15. Бурлак Галина Іванівна, 1975 року народження (Теофіпольський районний суд Хмельницької обл., початок отримання пенсії по інвалідності - 2015 рік, 40 років).
16. Данькова (Кузьбіда, Вознюк) Світлана Олександрівна, 1980 року народження (Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької обл., початок отримання пенсії по інвалідності - 2021 рік, 41 рік).
17. Стефаниши Сергій Леонідович, 1976 року народження (Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької обл., початок отримання пенсії по інвалідності - 2019 рік).
18. Сосна Олексій Миколайович, 1978 року народження (Дунаєвецький районний суд Хмельницької обл., початок отримання пенсії по інвалідності - 2020 рік, 42 роки).
19. Вітюк (Заречка) Інна Богданівна, 1976 року народження (Хмельницький апеляційний суд, початок отримання пенсії по інвалідності - 2018 рік, 42 роки).
20. Вибодовський Олександр Дмитрович, 1975 року народження (Господарський суд Хмельницької обл., початок отримання пенсії по інвалідності - 2017 рік, 42 роки).
21. Трембач Олександр Леонідович, 1973 року народження (Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької обл., початок отримання пенсії по інвалідності - 2015 рік, 42 роки).
22. Грох Лариса Михайлівна, 1972 року народження (Хмельницький апеляційний суд, початок отримання пенсії по інвалідності - 2015 рік, 43 роки).
23. Мазурок Оксана Володимирівна, 1972 року народження (Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької обл., початок отримання пенсії по інвалідності - 2015 рік, 43 роки).
24. Палінчак Олександр Миколайович, 1970 року народження (Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької обл., початок отримання пенсії по інвалідності - 2015 рік, 45 років).
25. Костенко Андрій Миколайович, 1967 року народження (Хмельницький апеляційний суд, початок отримання пенсії по інвалідності - 2015 рік, 48 років).
26. Слободян Валерій Степанович, 1967 року народження (Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької обл., початок отримання пенсії по інвалідності - 2015 рік, 48 років).
27. Гладюк Юрій Васильович, 1969 року народження (Господарський суд Хмельницької обл., початок отримання пенсії по інвалідності - 2018 рік).
28. Танасок Олена Євгенівна, 1969 року народження (Господарський суд Хмельницької обл., початок отримання пенсії по інвалідності - 3018 рік, 49 років).
29. Воєвідко Ярослав Іванович, 1966 року народження (Кам'янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької обл., початок отримання пенсії по інвалідності - 49 років).
30. Ковальчук Олена Костянтинівна, 1967 року народження (Хмельницький окружний адміністративний суд, початок отримання пенсії по інвалідності - 2017 рік, 50 років).
31. Крамар Сергій Іванович, 1966 року народження (Господарський суд Хмельницької обл., початок отримання пенсії по інвалідності - 50 років).
32. Савчук Роман Іванович, 1968 року народження (Кам'янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької обл., початок отримання пенсії по інвалідності - 2019 рік, 51 рік).
33. Боголюбова (Чорна, Локатиш) Лариса Михайлівна, 1965 року народження (Красилівський районний суд Хмельницької обл., початок отримання пенсії по інвалідності - 2017 рік, 52 роки).
34. Грамчук Ігор Васильович, 1965 року народження (Господарський суд Хмельницької обл., початок отримання пенсії по інвалідності - 2018 рік, 53 роки).
35. Барчук Володимир Миколайович, 1964 року народження (Хмельницький апеляційний суд, початок отримання пенсії по інвалідності - 2017 рік, 53 роки).
36. Лазаренко Анатолій Володимирович, 1963 року народження (Летичівський районний суд Хмельницької обл., початок отримання пенсії по інвалідності - 2015 рік, 52 роки).
37. Купельський Анатолій Вадимович, 1963 року народження (Хмельницький апеляційний суд, початок отримання пенсії по інвалідності - 2015 рік, 52 роки).
38. Продан Борис Григорович, 1962 року народження (Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької обл., початок отримання пенсії по інвалідності - 2015 рік, 53 роки).
Не прошло и 33 года....
Что, уря кончилось?
Что выбирали, придется давать до последней крошки!