Зеленский о визите украинской делегации в Дамаск: Готовы развивать долгосрочные стратегические отношения с Сирией
По поручению президента Владимира Зеленского министр иностранных дел Украины Андрей Сибига вместе с министром аграрной политики и продовольствия Виталием Ковалем посетили Дамаск с визитом.
Об этом Зеленский сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, украинская делегация провела важные переговоры с сирийской администрацией, лидером Ахмедом Аш-Шараа и министрами.
"Мы поддерживаем сирийский народ в его стремлении преодолеть десятилетия диктаторского правления и восстановить стабильность, безопасность и нормальную жизнь в Сирии. Как мы и обещали, первые 500 тонн украинской пшеничной муки должны прибыть уже завтра. А дальше будут новые поставки, а также углубление взаимовыгодного сотрудничества во многих сферах. Мы очень ценим шанс на восстановление нормальной и стабильной жизни в Сирии и готовы развивать долгосрочные, стратегические отношения", - отметил Зеленский.
Как сообщалось, Сибига встретился с новым лидером Сирии в Дамаске. Также он отметил, что в Сирию прибудет первая партия украинской муки в рамках Grain from Ukraine. Кроме того Цензор.НЕТ информировал, что Сибига раскрыл детали визита в Дамаск и заявил, что Украина заинтересована в сотрудничестве с Сирией.
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Не все там турки будуть робити, так само американці самі не будуть там, а залучати підрядчиків
Так ось, ворог нашого ворога, наш друг. Не думаю, що сирійці пробачать москалям те як їх ось позавчора бомбили ВКС федерації. ТОпу треба їм постійно нагадувати які всі без виключення росіяни підораси і підорёнки, щоб не забували
Треба взнати хто сирійцям підказав що можна йти в контрнаступ без повідомлення противника про це.