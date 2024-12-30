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Зеленский (19024) Сирия (3118) Сибига (213)

Зеленский о визите украинской делегации в Дамаск: Готовы развивать долгосрочные стратегические отношения с Сирией

Сибіга в Сирії

По поручению президента Владимира Зеленского министр иностранных дел Украины Андрей Сибига вместе с министром аграрной политики и продовольствия Виталием Ковалем посетили Дамаск с визитом.

Об этом Зеленский сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, украинская делегация провела важные переговоры с сирийской администрацией, лидером Ахмедом Аш-Шараа и министрами.

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"Мы поддерживаем сирийский народ в его стремлении преодолеть десятилетия диктаторского правления и восстановить стабильность, безопасность и нормальную жизнь в Сирии. Как мы и обещали, первые 500 тонн украинской пшеничной муки должны прибыть уже завтра. А дальше будут новые поставки, а также углубление взаимовыгодного сотрудничества во многих сферах. Мы очень ценим шанс на восстановление нормальной и стабильной жизни в Сирии и готовы развивать долгосрочные, стратегические отношения", - отметил Зеленский.

Как сообщалось, Сибига встретился с новым лидером Сирии в Дамаске. Также он отметил, что в Сирию прибудет первая партия украинской муки в рамках Grain from Ukraine. Кроме того Цензор.НЕТ информировал, что Сибига раскрыл детали визита в Дамаск и заявил, что Украина заинтересована в сотрудничестве с Сирией.
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Топ комментарии
+6
учитывая об обьявленном сирией продолжением сотрудничества с рашей и ираном...
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30.12.2024 14:41
+5
Стратег!!!! Самі голі-босі ледве дихаємо але сирія-да!!
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30.12.2024 14:16
+4
Та в сраку свої Сирію засунь, гундоса ти блювотина! В тебе Україна на грані знищення, а ти, падло недієздатне, х*йнею страждаїш!
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30.12.2024 14:38
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Стратег!!!! Самі голі-босі ледве дихаємо але сирія-да!!
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30.12.2024 14:16 Ответить
Сірія багата нафтою країна, хто перший зараз туда заскочить, буде мати багато проектів і доступ до нормальних цін на нафту. Друге якщо там закріпиться мир, це буде проміжний хаб по газу від саудитів та Катару
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30.12.2024 14:28 Ответить
Самому не смішно?
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30.12.2024 15:13 Ответить
А що смішного, багато чого можемо їм продавати в обмін на нафту, так само є компанії які конкурентноспоможні в будівцтві та відновленні інфраструктури.
Не все там турки будуть робити, так само американці самі не будуть там, а залучати підрядчиків
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30.12.2024 15:24 Ответить
не так просто заскочити туди аферистам ,звідки викинули рашистських аферистів
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30.12.2024 15:14 Ответить
Сирийская нефть сейчас под курдами (США). Нынешнее временное "правительство" её не контролирует.
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30.12.2024 15:20 Ответить
Можна посилання на вашу карту а то щось по тій що я маю там ще досить значні ресурси під "урядом" який ніби є просаудівським але в реальності також (США)
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30.12.2024 15:29 Ответить
https://www.wsj.com/world/middle-east/syria-looks-to-pick-up-the-pieces-of-its-shattered-economy-40a5cab9?mod=hp_lead_pos8
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30.12.2024 15:37 Ответить
Молодці ! Правильно,мудро і вчасно ! Треба по сирійському TV організувати і показати, порівняти злочини, катування, бомбардування житлових кварталів, знущання, і знищення полонених, хімічні атаки, які проводила рф в Україні і у Сирії...! Газ і нафта через Сирію, Туреччину піде в Європу, рф втратить свій вплив як у цьому регіоні так і в Африці!!
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30.12.2024 17:40 Ответить
нет, там мало нефти, до войны они покрывали свои потребности и немного экспортировали, сейчас даже внутренний спрос не могут удовлетворить. Газопровод из Катара это байка, по нынешним временам дешевле сжиженный газ по морю доставлять, чем Катар успешно и занимается. Сирия хронически бедная страна, там практически ни чего нету.
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31.12.2024 14:17 Ответить
ОПа сподівається на сірійських миротворців на нашій ЛБЗ?
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30.12.2024 14:17 Ответить
Не миротворців, а гастарбайтерів...
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30.12.2024 14:25 Ответить
в ЄС це вже було. Нас ******* мультікультуралізмом не вийде.
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30.12.2024 14:28 Ответить
Все вірно робить Зеленьський. Уявіть собі щоб наш посол полетів до Сирії за часів Асада Баширова. Уявили?
Так ось, ворог нашого ворога, наш друг. Не думаю, що сирійці пробачать москалям те як їх ось позавчора бомбили ВКС федерації. ТОпу треба їм постійно нагадувати які всі без виключення росіяни підораси і підорёнки, щоб не забували
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30.12.2024 14:24 Ответить
учитывая об обьявленном сирией продолжением сотрудничества с рашей и ираном...
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30.12.2024 14:41 Ответить
Не поширюйте неправдиву інформацію
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30.12.2024 23:46 Ответить
Вы абсолютно не понимаете их менталитет...
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30.12.2024 15:22 Ответить
Наша стратегія - підкинути ім зерна?
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30.12.2024 14:29 Ответить
Все правильно, торгівлю потрібно розвивати і користати з інших країн. До цього ми лише дивилися як це робдять інші.
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30.12.2024 14:38 Ответить
Поки що зе користується тільки з України
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30.12.2024 15:14 Ответить
Та в сраку свої Сирію засунь, гундоса ти блювотина! В тебе Україна на грані знищення, а ти, падло недієздатне, х*йнею страждаїш!
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30.12.2024 14:38 Ответить
Вот такий він дивний світю Ще нещодавно він джехадіст від аль-каїди та трохи згодом представник ігіл,а тут вже приймає Сибігу і в цілому рукопожатий
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30.12.2024 14:41 Ответить
Навіга потрібна ця Сирія!? З Європою розвивай стратегічні відносини!
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30.12.2024 14:46 Ответить
ДОВБОЙОБ
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30.12.2024 14:53 Ответить
Antonio

Треба взнати хто сирійцям підказав що можна йти в контрнаступ без повідомлення противника про це.
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30.12.2024 14:58 Ответить
Чим би дитя не тішилося, лиш би к військовим не лізло. Погано, що економіку України руйнує, дарує те що самому не належить
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30.12.2024 14:59 Ответить
Ще тиждень тому провідник сирійських повстанців носив піксел. А зараз на зустріч одягнув костюм. У людини клепка варить, що доречно, а що ні. Може і до Зеленського дійде, що накінець треба знімати засмальцьовану фліску.
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30.12.2024 15:28 Ответить
Вова, які довгострокові перспективи можуть з тобою бути? Твій статус без п'яти хвилин розшукуваний воєнний злочинець і зрадник.
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30.12.2024 15:29 Ответить
Насправді диванні війська не тільки в політиці, економіці, військовій справі найкращі експерди, а і в дипломатії теж специ.
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30.12.2024 17:55 Ответить
В цьому випадку гундосий все правильно зробив. Бенефіти набагато перевищують ризики. Головне щоб не всрався передчасно як в Курську
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30.12.2024 18:28 Ответить
Молодець Україно! Встановлюючі відносини з Сирією, Україна виступає як субʼєкт на міжнародній арені. Росія зазнала стратегічної поразкі в Сирії і це зашкодить стратегічним цілям кремля спрямовувати свою силу в Середземному та Червоному морях та загрожувати південному флангу НАТО з боку Африки та Середземномор'я. Втрачаючи Сирію, росія зіткнеться з проблемами логістики, які підірвуть її операції в Африці. До речі, росія пропонувала своє зерно як гуманітарну допомогу Сирії, але лідер сирійских сил Hayat Tahrir al Sham (HTS) відмовився.
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30.12.2024 23:18 Ответить
Переговори росії з тимчасовим урядом Сирії щодо збереження своїх війскових баз навіть на авіабазі Хмеймім і в порту Тартус поки що не мали успіху. Лідер сирійских сил Ахмед ал Шара заявив, що тільки сирійский народ через референдум буде вирішувати чи давати дозвіл на присутність будь яких іноземних війскових баз.
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31.12.2024 00:55 Ответить
 
 