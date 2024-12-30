Зеленский о визите украинской делегации в Дамаск: Готовы развивать долгосрочные стратегические отношения с Сирией

По поручению президента Владимира Зеленского министр иностранных дел Украины Андрей Сибига вместе с министром аграрной политики и продовольствия Виталием Ковалем посетили Дамаск с визитом.

Об этом Зеленский сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, украинская делегация провела важные переговоры с сирийской администрацией, лидером Ахмедом Аш-Шараа и министрами.

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"Мы поддерживаем сирийский народ в его стремлении преодолеть десятилетия диктаторского правления и восстановить стабильность, безопасность и нормальную жизнь в Сирии. Как мы и обещали, первые 500 тонн украинской пшеничной муки должны прибыть уже завтра. А дальше будут новые поставки, а также углубление взаимовыгодного сотрудничества во многих сферах. Мы очень ценим шанс на восстановление нормальной и стабильной жизни в Сирии и готовы развивать долгосрочные, стратегические отношения", - отметил Зеленский.

Как сообщалось, Сибига встретился с новым лидером Сирии в Дамаске. Также он отметил, что в Сирию прибудет первая партия украинской муки в рамках Grain from Ukraine. Кроме того Цензор.НЕТ информировал, что Сибига раскрыл детали визита в Дамаск и заявил, что Украина заинтересована в сотрудничестве с Сирией.