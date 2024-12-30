Суд заочно осудил российского военного за мародерство на Черниговщине, - СБУ

Суд заочно приговорил российского военного к 12 годам лишения свободы за ограбление аграрного предприятия на Черниговщине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сергей Фаил Хуснутдинов, стрелок 74-й отдельной мотострелковой бригады 41-й общевойсковой армии вооруженных сил РФ, совместно с другими оккупантами в марте 2022 года захватил частное аграрное предприятие в селе Андреевка Черниговского района.

Злоумышленники украли оргтехнику, бытовую технику и офисную мебель. Служба безопасности задокументировала факты мародерства, и на основании собранных доказательств суд вынес заочный приговор: 12 лет заключения.

Хуснутдинов осужден за нарушение законов и обычаев войны по предыдущему сговору группой лиц (ст. 28, ст. 438 КК Украины). Расследование проводило Управление СБУ в Черниговской области при процессуальном руководстве Черниговской областной прокуратуры.

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