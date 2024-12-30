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Новости Война
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мародерство (457) СБУ (19459) Черниговщина (1481)

Суд заочно осудил российского военного за мародерство на Черниговщине, - СБУ

СБУ засудила російського військового за мародерство в Чернігівській області

Суд заочно приговорил российского военного к 12 годам лишения свободы за ограбление аграрного предприятия на Черниговщине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сергей Фаил Хуснутдинов, стрелок 74-й отдельной мотострелковой бригады 41-й общевойсковой армии вооруженных сил РФ, совместно с другими оккупантами в марте 2022 года захватил частное аграрное предприятие в селе Андреевка Черниговского района.

Злоумышленники украли оргтехнику, бытовую технику и офисную мебель. Служба безопасности задокументировала факты мародерства, и на основании собранных доказательств суд вынес заочный приговор: 12 лет заключения.

Хуснутдинов осужден за нарушение законов и обычаев войны по предыдущему сговору группой лиц (ст. 28, ст. 438 КК Украины). Расследование проводило Управление СБУ в Черниговской области при процессуальном руководстве Черниговской областной прокуратуры.

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А він хоч ще живий? Чи, може, вже десь гниє у землі?..
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30.12.2024 14:36 Ответить
Мабуть догниває десь в канаві біля Михайло-Коцюбинського, а тут таке...
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30.12.2024 14:43 Ответить
Один такий згнив за літо на лугу між Халявиним та Деснянкою... Сучий син! Знайшов місце - галявинку, де я раніше збирав дику полуницю...
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30.12.2024 14:55 Ответить
Кому ця ху...ня нужна. Вам що зайнятися нічим. Всі кто приймає участь в війні - мародери та злочинці.
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30.12.2024 14:52 Ответить
Потужно!
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30.12.2024 15:48 Ответить
 
 