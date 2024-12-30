РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11332 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине Война
471 3
война (389) помощь (7420) Марченко Сергей (297) война в Украине (1081)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в 2024 году фандрейзинговая платформа United24 собрала более 13 миллиардов гривен

Скільки допомоги отримала Україна у 2024 році

Украина в 2024 году получила $41,7 миллиарда международной помощи.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В этом году мы уже привлекли $41,7 миллиарда в качестве помощи от партнеров. И это позволило полностью профинансировать пенсии, заработные платы в образовательной отрасли, медицинской отрасли. Вся система гуманитарно-социального направления профинансирована", - сказал глава Минфина.

Марченко отметил, что международная помощь остается важным инструментом для поддержания макрофинансовой стабильности Украины в условиях полномасштабной войны и позволяет государству выполнять все социальные обязательства перед гражданами.

Напомним, 30 декабря 2024 года президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине почти $2,5 млрд военной помощи.

Смотрите также: Украина получит более 1000 дронов разных типов от Латвии, - министр обороны Спрудс. ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мій сусід вчора отримав 41 тисячу допомоги від банку під заставу власного будинку. Каже що витратить на гуманітарно-соціальний напрямок. Що може піти не так?
показать весь комментарий
30.12.2024 14:46 Ответить
Точно Україна, а не товариши у владі
показать весь комментарий
30.12.2024 14:47 Ответить
По декларація чиновників це видно...
показать весь комментарий
30.12.2024 15:00 Ответить
 
 