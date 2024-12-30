Президент Владимир Зеленский сообщил, что в 2024 году фандрейзинговая платформа United24 собрала более 13 миллиардов гривен

Украина в 2024 году получила $41,7 миллиарда международной помощи.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В этом году мы уже привлекли $41,7 миллиарда в качестве помощи от партнеров. И это позволило полностью профинансировать пенсии, заработные платы в образовательной отрасли, медицинской отрасли. Вся система гуманитарно-социального направления профинансирована", - сказал глава Минфина.

Марченко отметил, что международная помощь остается важным инструментом для поддержания макрофинансовой стабильности Украины в условиях полномасштабной войны и позволяет государству выполнять все социальные обязательства перед гражданами.

Напомним, 30 декабря 2024 года президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине почти $2,5 млрд военной помощи.

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