Сирия и Украина будут развивать стратегическое партнерство на политическом и экономическом уровнях, - МИД страны
Сирия и Украина будут развивать стратегическое партнерство на политическом, экономическом и социальном уровнях.
Об этом заявил глава МИД Сирии Асаад Аль-Шайбани, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Между нами и Украиной будет стратегическое партнерство на политическом, экономическом и социальном уровнях, и у нас также есть научное партнерство, которое мы снова начнем с Украины", - сказал он.
Министр подчеркнул, что "сирийский народ и украинский народ имеют тот же опыт и те же страдания, которые мы пережили в течение 14 лет".
"И, конечно же, сегодня мы приветствуем официальную украинскую делегацию", - добавил Асаад Аль-Шайбани.
Как сообщалось, Сибига встретился с новым лидером Сирии в Дамаске. Также он отметил, что в Сирию прибудет первая партия украинской муки в рамках Grain from Ukraine.
Кроме того, Цензор.НЕТ информировал, что Сибига раскрыл детали визита в Дамаск и заявил, что Украина заинтересована в сотрудничестве с Сирией.
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Але у нас менталітет інший. Ми ж знаємо: хто засранцем був, той засранцем і лишається. Виправлять лише піздюлі, та й то ненадовго.
Амінь.