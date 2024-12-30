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Сирия (3118) Украина (44294) Сибига (213)

Сирия и Украина будут развивать стратегическое партнерство на политическом и экономическом уровнях, - МИД страны

Україна та Сирія прагнуть налагодити стратегічне партнерство

Сирия и Украина будут развивать стратегическое партнерство на политическом, экономическом и социальном уровнях.

Об этом заявил глава МИД Сирии Асаад Аль-Шайбани, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Между нами и Украиной будет стратегическое партнерство на политическом, экономическом и социальном уровнях, и у нас также есть научное партнерство, которое мы снова начнем с Украины", - сказал он.

Министр подчеркнул, что "сирийский народ и украинский народ имеют тот же опыт и те же страдания, которые мы пережили в течение 14 лет".

"И, конечно же, сегодня мы приветствуем официальную украинскую делегацию", - добавил Асаад Аль-Шайбани.

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Как сообщалось, Сибига встретился с новым лидером Сирии в Дамаске. Также он отметил, что в Сирию прибудет первая партия украинской муки в рамках Grain from Ukraine.

Кроме того, Цензор.НЕТ информировал, что Сибига раскрыл детали визита в Дамаск и заявил, что Украина заинтересована в сотрудничестве с Сирией.
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Топ комментарии
+5
Настав час безпекової угоди?...
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30.12.2024 16:42
+5
Залиште оце одоробло в Сирії
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30.12.2024 17:03
+4
Ну я розумію - Захід, вони й чорту пробачать, якщо той раптом поведе себе тіпа нормально.
Але у нас менталітет інший. Ми ж знаємо: хто засранцем був, той засранцем і лишається. Виправлять лише піздюлі, та й то ненадовго.
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30.12.2024 16:45
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Настав час безпекової угоди?...
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30.12.2024 16:42 Ответить
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30.12.2024 17:18 Ответить
Молодці ! Правильно,мудро і вчасно ! Треба по сирійському TV організувати і показати, порівняти злочини, катування, бомбардування житлових кварталів,знущання, і знищення полонених, хімічні атаки, які проводила рф в Україні і у Сирії...!
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30.12.2024 17:36 Ответить
Більше угод богу угод!
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30.12.2024 18:40 Ответить
Ну я розумію - Захід, вони й чорту пробачать, якщо той раптом поведе себе тіпа нормально.
Але у нас менталітет інший. Ми ж знаємо: хто засранцем був, той засранцем і лишається. Виправлять лише піздюлі, та й то ненадовго.
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30.12.2024 16:45 Ответить
Хороший хід. Треба скрізь де були свсобаки заповнювати вакуум Україною.
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30.12.2024 16:52 Ответить
в цьому місці Ізраіль повинен напружитись.
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30.12.2024 16:53 Ответить
така у вас, неворогів, важка доля, і до кінця свого жалюгідного життя ви все більше будете стикатись з нелюдями, бо для вас їх буде ставати все більше і більше. І вони будуть вас судити протягом вашого життя на Землі. А потім вас просто спалять, або зжеруть черви. У народі про таких кажуть - прожив як під пеньком висрався.
Амінь.
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30.12.2024 17:56 Ответить
Найгун Надвід, це твій третій за останній тиждень акаунт?роботу нелегальну вже знайшов собі? Спробуй звернутись за роботою до московської церкви, вони ухилянтів привічають.
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30.12.2024 18:20 Ответить
талант. Розписувати кацапську ццеркву точно візмуть. Там 14 років до шестидесяти і просидиш. Кацапські попи тобі нададуть статус блаженного.
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30.12.2024 18:29 Ответить
******, чого ж ти такий убогий юродивий, що навіть свого комента написати не можеш, а копіпастиш чужий?
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30.12.2024 18:42 Ответить
ги-ги-ги
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30.12.2024 19:51 Ответить
зараз прямо видно дурнувату посмішку, і як у тебе з кутка рота тече слина.
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30.12.2024 20:19 Ответить
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30.12.2024 20:41 Ответить
України і Сирія - сестри на віки?
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30.12.2024 16:58 Ответить
адіннарот
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30.12.2024 17:19 Ответить
Морожєнку хочєшь?

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30.12.2024 16:59 Ответить
Залиште оце одоробло в Сирії
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30.12.2024 17:03 Ответить
Алла я в Бар
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30.12.2024 17:08 Ответить
❗️З полону поврнулися 189 українців додому. Це військові - захисники «Азовсталі» та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного, із різних напрямків фронту - Зеленський
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30.12.2024 17:16 Ответить
Я так розумію ми їх снабжаєм, а вони дякують. Якщо ми такі заможні, то навіщо у ЄС гроші клянчем
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30.12.2024 17:20 Ответить
а шоб було
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30.12.2024 17:24 Ответить
Що Сирії постачати
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30.12.2024 17:56 Ответить
А що з дикунами розвивати ? Годувати їх безкоштовно ?
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30.12.2024 18:18 Ответить
сирійці і з росією також будуть розвивати відносини, так що таке собі досягнення
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30.12.2024 18:21 Ответить
Хороша ідея - Балто-Середземноморський союз, але в цьому "ланцюгу" не вистачає Білорусі... Цікаво, що Сибіга, як колишній посол в Туреччині, зумів знайти мову і з їх протеже - принаймні, складається таке враження, бо якби це заявили не сирійці, а наші, віри було б менше.
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30.12.2024 18:55 Ответить
 
 