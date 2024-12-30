Сирия и Украина будут развивать стратегическое партнерство на политическом и экономическом уровнях, - МИД страны

Сирия и Украина будут развивать стратегическое партнерство на политическом, экономическом и социальном уровнях.

Об этом заявил глава МИД Сирии Асаад Аль-Шайбани, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Между нами и Украиной будет стратегическое партнерство на политическом, экономическом и социальном уровнях, и у нас также есть научное партнерство, которое мы снова начнем с Украины", - сказал он.

Министр подчеркнул, что "сирийский народ и украинский народ имеют тот же опыт и те же страдания, которые мы пережили в течение 14 лет".

"И, конечно же, сегодня мы приветствуем официальную украинскую делегацию", - добавил Асаад Аль-Шайбани.

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Как сообщалось, Сибига встретился с новым лидером Сирии в Дамаске. Также он отметил, что в Сирию прибудет первая партия украинской муки в рамках Grain from Ukraine.

Кроме того, Цензор.НЕТ информировал, что Сибига раскрыл детали визита в Дамаск и заявил, что Украина заинтересована в сотрудничестве с Сирией.