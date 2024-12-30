Россия ввела законы, позволяющие бывшим заключенным, людям с большими долгами и даже нелегальным иммигрантам избегать наказания, если они добровольно вступят в армию.

Об этом говорится в материале The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, Кремль активно привлекает к войне в Украине бывших заключенных, людей с огромными долгами и нелегальных иммигрантов.

Новый закон, вступивший в силу 1 декабря, позволяет гражданам со значительными долгами (до 10 миллионов рублей, или почти 100 тысяч долларов) избавиться от своих обязательств, если они присоединятся к армии в качестве добровольцев. Аналогичные "льготы" получают заключенные, которым отменяют обвинения при условии подписания военного контракта.

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Одним из примеров является случай в Санкт-Петербурге, где двух мужчин, обвиняемых в контрабанде наркотиков на сумму 30 миллионов долларов, отправили на фронт после того, как они согласились стать солдатами. Эксперты отмечают, что такие действия подрывают доверие к системе правосудия и способствуют росту преступности.

"Они могут убить человека, ограбить банк или совершить любое другое преступление, а затем отправиться на фронт", - говорится в материале со ссылкой на комментарий военного аналитика Руслана Левиева.

Этот подход позволяет российской власти сохранять относительную стабильность в тылу, однако вызывает беспокойство относительно последствий для социальной структуры страны.

Напомним, недавно издание сообщало, что Украина ограничивает применение ракет ATACMS по территории РФ из-за того, что их запасы исчерпываются, а также вероятного изменения политики новоизбранного президента США Дональда Трампа относительно разрешения на удары вглубь России.

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