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амнистия (455) армия РФ (18012) долг (1139)

Как Россия избежала новой мобилизации: схема набора солдат через амнистии и долги, - NYT

Як РФ вербує солдатів: амністія ув’язнених і списання боргів

Россия ввела законы, позволяющие бывшим заключенным, людям с большими долгами и даже нелегальным иммигрантам избегать наказания, если они добровольно вступят в армию.

Об этом говорится в материале The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, Кремль активно привлекает к войне в Украине бывших заключенных, людей с огромными долгами и нелегальных иммигрантов.

Новый закон, вступивший в силу 1 декабря, позволяет гражданам со значительными долгами (до 10 миллионов рублей, или почти 100 тысяч долларов) избавиться от своих обязательств, если они присоединятся к армии в качестве добровольцев. Аналогичные "льготы" получают заключенные, которым отменяют обвинения при условии подписания военного контракта.

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Одним из примеров является случай в Санкт-Петербурге, где двух мужчин, обвиняемых в контрабанде наркотиков на сумму 30 миллионов долларов, отправили на фронт после того, как они согласились стать солдатами. Эксперты отмечают, что такие действия подрывают доверие к системе правосудия и способствуют росту преступности.

"Они могут убить человека, ограбить банк или совершить любое другое преступление, а затем отправиться на фронт", - говорится в материале со ссылкой на комментарий военного аналитика Руслана Левиева.

Этот подход позволяет российской власти сохранять относительную стабильность в тылу, однако вызывает беспокойство относительно последствий для социальной структуры страны.

Напомним, недавно издание сообщало, что Украина ограничивает применение ракет ATACMS по территории РФ из-за того, что их запасы исчерпываются, а также вероятного изменения политики новоизбранного президента США Дональда Трампа относительно разрешения на удары вглубь России.

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Бабло є, гума не треба.
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30.12.2024 17:13 Ответить
Якась дурна стратегія набирати у військо охочих заробити або позбутись боргів, коли можна просто ловити на вулицях тих хто не "оновив дані" і не "пройшов ВЛК". А гроші можна спрямувати на більш нагальні потреби, наприклад підвищити зарплати суддям або закупити новий автопарк у національну поліцію.
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30.12.2024 17:21 Ответить
кацапи просто діти малі у порівнянні з Найвеличнішим
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30.12.2024 17:55 Ответить
В мережі пишуть, як працює машина добору контрактованого "м'яса" для участі у війні у складі найманої рашистської армії :

@ Феномен-2024 - это контрактная, то есть наемная армия, которую построил путин, и машина ее вербовки. Это бесперебойно работающая система, в которой большие и легкие деньги - ключевой, но далеко не единственный элемент: KPI на местах, сетки посредников и рекрутеров, разводки, лживые посулы и манипуляции, пропагандистское обслуживание, впаривающее глупым лохам уют студийного окопа и срежиссированное чувство локтя, разработанная система административного принуждения. Все продумано до мелочей, вплоть до входа и выхода с пункта отбора. Технологичный комбайн, перерабатывающий мужскую часть населения в безымянных штурмовиков. Абсолютно аморальная и по сути своей безусловно незаконная сделка, снимающая с государства ответственность за последствия: клиент добровольно подписал контракт, а потом снял деньги с карточки, пусть спрашивает с себя...
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30.12.2024 18:01 Ответить
для досягнення цілей всі засоби гарні. І це працює.
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30.12.2024 18:49 Ответить
а ещё они платят 15 - 30 тыщ долл за контракт. а тут "добровольцы-патриоты" вынуждены давать сравнимы суммы, чтоб откосить и сбежать за кордон.
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31.12.2024 02:29 Ответить
А у нас простіше цивільних наловити, назвати патріотами і відправити життям ризикувати за дві тисячі баксів на місяць, як дешевим найманцям з Африки.
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31.12.2024 20:01 Ответить
 
 