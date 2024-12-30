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В Украине упростили получение офицерских званий солдатами и сержантами с боевым опытом, - Зеленский

В Україні спростили отримання офіцерських звань солдатами та сержантами з бойовим досвідом

Власти упростили процедуру получения офицерских званий солдатами и сержантами, имеющим боевой опыт.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня есть решение, которое помогает нашей армии становиться более современной и реализовать опыт обороны сейчас, опыт этой войны. Мы упростили получение офицерских званий солдатами и сержантами с боевым опытом", - заявил он.

По словам главы государства, это "правильные социальные лифты для армии".

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Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может соглашаться на сокращение своей армии, даже в рамках мирных договоренностей.

В ноябре 2024 года Зеленский подписал закон, который позволяет иностранцам и лицам без гражданства служить по контракту на офицерских должностях в Вооруженных силах Украины.
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Топ комментарии
+13
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30.12.2024 23:14
+9
Не Маркус. А вся опа станет генералами!
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30.12.2024 22:51
+6
Кому треба в Трускавці пройдуть екстернат за три дні. Як слуги народа і наш потужний Лідор
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30.12.2024 23:07
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"Маркус" тепер зможе стати ...
Але не стане - попер проти течії....
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30.12.2024 22:49 Ответить
Орденоносний Квартал перший у черзі. Потіа забраньовані, від мобілізації, Вальодяю попи МП.
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31.12.2024 07:56 Ответить
Не Маркус. А вся опа станет генералами!
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30.12.2024 22:51 Ответить
..... не подумав - так от для чого вся ця катавасія....
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30.12.2024 22:53 Ответить
Заведуть туди своїх ручних зе-людей(
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30.12.2024 23:05 Ответить
Солдатів в офіцери - а офіцерів в генерали - чого тягнути
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30.12.2024 22:58 Ответить
а генералів - в президенти
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31.12.2024 00:14 Ответить
А взводами таки як ти будуть командовать при браке кадрів? Сумніваюсь шо тебе до ЗСУ і силоміць не затягнут.
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31.12.2024 07:58 Ответить
Пошуткував я
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31.12.2024 08:00 Ответить
Шуткувати треба над зеленью, а не над солдатами та ЗСУ.
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31.12.2024 08:11 Ответить
Я пошуткував з такого рішення - яволь!
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31.12.2024 08:16 Ответить
Рішення вірне і готувало його явно не зелена наволоч а військові.
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31.12.2024 08:18 Ответить
Всеодно має бути освіта. Можливо у скороченому вигляді.
Досвід у будь якій справі важливий але без освіти, особливо в наш технологічний час, не можливо стати грамотним керівником у будь якій справі.
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30.12.2024 23:03 Ответить
Кому треба в Трускавці пройдуть екстернат за три дні. Як слуги народа і наш потужний Лідор
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30.12.2024 23:07 Ответить
Може хочете сказати, що "піджак" з вулиці, який вчився десь там 10-20 років назад, по радянських книжках, в офіцерів які крім зелених купюр більше нічого не вимагали від курсантів,
та після коротких місячних курсів, буде кращим командиром в бойовому підрозділі чим сержант з бойовим досвідом?

Головне, щоб це не перетворили на абсурд і зараз всі по тилах не поставали офіцерами, після короткого командирування десь там на 3 лінію, а на реальній передовій звання було нереально отримати.
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30.12.2024 23:35 Ответить
Я написав лише те, що написав - освіта необхідна.
Я за своїм фахом теж починав з рядового складу (на морі) і гадав , що багато вмію та знаю, поки не пішов вчитись, навіть заочно…
А те, що й після отримання дипломів зустрічаються дятли, то це не новина…
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30.12.2024 23:39 Ответить
Освіта потрібна всім в тому числі і тим кого на вулиці зараз ловлять, війна технологічна. Просто з бойового сержанта простіше і швидше зробити офіцера, особливо якщо він в цивільному житті був якимось керівником.

А "піджака" без досвіду треба вчити наново і не місяць, як це робиться деколи а реально хоча б мінімум 3 місяці. Навіть тупий совок колись 6 місяців готував.
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30.12.2024 23:47 Ответить
А от солдат одразу в офіцери то це якось трохи перегнули.
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30.12.2024 23:48 Ответить
Знаю чувака без освіти, власник IT фірми, спеціаліст по комп. мережам, звязку, безпеці і т.д. який заткне всіх наших найвумніших офіцерів-звязківців-кібербезпековців-кампутєрщиків разом взятих змішає з гівном і доведе що вони ніхера не знають (в порівнянні з ним). Правда є нюанс. Це абсолютно вільна цивільна людина, яка зневажає будь які обмеження і в совкодрочерну армію з дибілоїдними статутами йому протипоказано. Бо наші "найталановитіші" ахвіцери там його самого змішають з гівном і швидко відправдлять здохнути в окопі. Саме тому в нас в нашій ******** армії нормальних спеціалістів кібербезпековців нема. Бо своїх "красноармєйці" виховати не здатні (совок на таке тупо не здатен), а гражданських не допускають, а якщо такі випадково попадаються, то їм не дають працювати, всяческі чмирять, завалюють совкодрочерной армєйськой хєрньой і виживають. А потім дивуються коли секретні документи опиняються в кацапських телеграм каналах.
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31.12.2024 00:24 Ответить
Виключення лише підтверджують правило… А цей приклад взагалі не виключення, якщо людина займалась самоосвітою. Але на таке здатні одиниці…
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31.12.2024 21:27 Ответить
Шостмй президент без освіти, а ти таки вимоги до взводного висуваєш.
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31.12.2024 08:00 Ответить
Не треба брехати, він з освітою.
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31.12.2024 09:32 Ответить
Та не вже!?
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31.12.2024 09:50 Ответить
З папіною…
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31.12.2024 21:23 Ответить
Теперішня влада майже всі - трускавецькі вчені…
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31.12.2024 21:24 Ответить
1. На офіцера йдуть не хто попало, а ті, хто має досвід командування або організаційних робіт. Як мінімум комвідділення. І потрібно це для того щоб маштабувати роботу цього самого відділення.
2. Перед врученням звання - офіцерська учебка.
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31.12.2024 09:28 Ответить
Учебка не завжди.
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31.12.2024 09:51 Ответить
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30.12.2024 23:14 Ответить
Україні НЕОБХІДНО офіцерів та генералів без бойового досвіду понижувати у званні та посадах.
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30.12.2024 23:29 Ответить
Про генералів вам самому не смішно... вони всі давно мають убд. А по інших офіцерах це популізм просто.
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30.12.2024 23:38 Ответить
Думаю навіть підполковника без убд не існує. Майор... ну, майори може й трапляються, але це треба дуже постаратися.
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31.12.2024 00:32 Ответить
А на підставі якого закону? Ви особисто будете в судах відповідачем? Іноді краще жувати, ніж говорити...
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31.12.2024 08:41 Ответить
Кто этим будет заниматься и сколько будет стоить взятка за получение офицерского звания?
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31.12.2024 00:01 Ответить
Взятка не катит и даже простого желания стать офицером мало. Начинать єтот путь нужно с малого - год полазить по посадках, покопать блиндажи, поучаствовать в отбитии штурмов или охоте на пидоров.
ПС. Если ві думаете, что тут все хотят стать офицерами то сильно ошибаетесь. У нас есть люди, которіе отказались от сержанта.
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31.12.2024 09:37 Ответить
Вы забыли что мы живём в Украине?Взятка не катит!Ага,конечно.Я наивный человек,но Вы меня переплюнули.
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31.12.2024 11:09 Ответить
Что бі ближе ознакомиться с ситуацией вам сначала нужно мобилизироваться)))
Так вот. Из моей учебной роті пору человек активно интересовались (и искали разніе варианті) что бі попасть в офицерскую учебку. Нифига у них не вішло.
С другой стороні я знаю пару офицеров которіе прошли путь "солдата". А еще мой товарищ сейчас учится на офицера. Он воюет с 22 года и біл комотделения. Так, что я знаю о чем говорю.
ПС. А еще тут встречаются лица, которіе в принципе не хотят идти на офицера или на сержанта.
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31.12.2024 18:56 Ответить
Ну що, повертаємось на 100 років назад, до Громадянської війни в колишній РІ? Де були такі ж "командіри", які "акадємієв нє кончалі"? Типу бандюка Котовського, шахтаря Ворошилова, селянських синів Будьонного, Тимошенко і Васілія Івановіча Чапаєва? Які військову науку опановували на картоплі, папіросах і чугункові? "Чудо на Віслі" 1920 і літо 1941 показали, чого вони варті, ці кавалеристи. Так далеко зайдемо...Мінімальна військова освіта повинна бути. А в наших реаліях полковниками стануть медійні "сержанти", які з телевізора не вилізають...
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31.12.2024 08:47 Ответить
Насильно надеюсь не будут давать звание? Только по желанию или через контракт
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02.01.2025 15:32 Ответить
 
 