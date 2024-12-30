В Украине упростили получение офицерских званий солдатами и сержантами с боевым опытом, - Зеленский
Власти упростили процедуру получения офицерских званий солдатами и сержантами, имеющим боевой опыт.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня есть решение, которое помогает нашей армии становиться более современной и реализовать опыт обороны сейчас, опыт этой войны. Мы упростили получение офицерских званий солдатами и сержантами с боевым опытом", - заявил он.
По словам главы государства, это "правильные социальные лифты для армии".
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может соглашаться на сокращение своей армии, даже в рамках мирных договоренностей.
В ноябре 2024 года Зеленский подписал закон, который позволяет иностранцам и лицам без гражданства служить по контракту на офицерских должностях в Вооруженных силах Украины.
Пожалуйста, подождите...
Але не стане - попер проти течії....
Досвід у будь якій справі важливий але без освіти, особливо в наш технологічний час, не можливо стати грамотним керівником у будь якій справі.
та після коротких місячних курсів, буде кращим командиром в бойовому підрозділі чим сержант з бойовим досвідом?
Головне, щоб це не перетворили на абсурд і зараз всі по тилах не поставали офіцерами, після короткого командирування десь там на 3 лінію, а на реальній передовій звання було нереально отримати.
Я за своїм фахом теж починав з рядового складу (на морі) і гадав , що багато вмію та знаю, поки не пішов вчитись, навіть заочно…
А те, що й після отримання дипломів зустрічаються дятли, то це не новина…
А "піджака" без досвіду треба вчити наново і не місяць, як це робиться деколи а реально хоча б мінімум 3 місяці. Навіть тупий совок колись 6 місяців готував.
2. Перед врученням звання - офіцерська учебка.
ПС. Если ві думаете, что тут все хотят стать офицерами то сильно ошибаетесь. У нас есть люди, которіе отказались от сержанта.
Так вот. Из моей учебной роті пору человек активно интересовались (и искали разніе варианті) что бі попасть в офицерскую учебку. Нифига у них не вішло.
С другой стороні я знаю пару офицеров которіе прошли путь "солдата". А еще мой товарищ сейчас учится на офицера. Он воюет с 22 года и біл комотделения. Так, что я знаю о чем говорю.
ПС. А еще тут встречаются лица, которіе в принципе не хотят идти на офицера или на сержанта.