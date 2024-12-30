В Украине упростили получение офицерских званий солдатами и сержантами с боевым опытом, - Зеленский

Власти упростили процедуру получения офицерских званий солдатами и сержантами, имеющим боевой опыт.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня есть решение, которое помогает нашей армии становиться более современной и реализовать опыт обороны сейчас, опыт этой войны. Мы упростили получение офицерских званий солдатами и сержантами с боевым опытом", - заявил он.

По словам главы государства, это "правильные социальные лифты для армии".

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Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может соглашаться на сокращение своей армии, даже в рамках мирных договоренностей.

В ноябре 2024 года Зеленский подписал закон, который позволяет иностранцам и лицам без гражданства служить по контракту на офицерских должностях в Вооруженных силах Украины.