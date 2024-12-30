РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11616 посетителей онлайн
Новости
4 193 22
хакер (1171) 1+1 (167) телевидение (891) марафон (116) фейк (669) баллистические ракеты (324)

В сети распространилось фейковое сообщение о хакерской атаке на телемарафон: предупреждали об ударе "Орешником"

В социальной сети распространились сообщения о якобы хакерской атаке РФ на "Единый телемарафон", где якобы предупреждают об угрозе нового удара "Орешником" по Украине. Эта информация -- вражеский вброс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу телеканала "1+1 media".

Телеканал отметил, что в сети распространяется информация о том, что украинские телеканалы подверглись очередной хакерской атаке со стороны РФ и контент на ТВ был подменен сообщением о якобы угрозе удара "Орешником" по территории Украины.

"Обращаем ваше внимание, что сейчас информация о взломе эфирного вещания не подтверждена - телеканалы функционируют должным образом. Никаких жалоб от провайдеров или зрителей не получено. Похоже на то, что враг распространил ложную информацию по интернету с целью дестабилизировать и запугать украинцев", - говорится в сообщении.

Читайте также: Малюська о хакерской атаке РФ: Большинство взломанных реестров и так были в свободном доступе. Впрочем, один был закрыт

Загроза удару Орешником: у мережі поширився новий фейк РФ

Перед тем социальными сетями разошелся снимок телеэкрана, на котором под плашкой "Единые новости" и "1+1 марафон" был текст: "В течение нескольких часов враг собирается нанести удар баллистическими ракетами средней дальности "Орешник" по городам Украины".

Загроза удару Орешником: у мережі поширився новий фейк РФ

Читайте также: 116 ОМБр предупредила о фейковом видео с обращением якобы военных бригады
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+13
Г+Г взагалі фейкові новини
показать весь комментарий
30.12.2024 23:29
+11
Епічна робота українських журналюг. Оперативно рознести кацапське лайно, в вигляді спростування , на максимальну аудиторію про яку кацапи і не мріяли...
показать весь комментарий
30.12.2024 23:28
+8
Ну чого? Тільки кацапи могли переплутати слова прослідкуйте та прослідуйте. Уважно подивіться фото.
показать весь комментарий
30.12.2024 23:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Епічна робота українських журналюг. Оперативно рознести кацапське лайно, в вигляді спростування , на максимальну аудиторію про яку кацапи і не мріяли...
показать весь комментарий
30.12.2024 23:28 Ответить
Ну чого? Тільки кацапи могли переплутати слова прослідкуйте та прослідуйте. Уважно подивіться фото.
показать весь комментарий
30.12.2024 23:38 Ответить
зато обнажили феноменальную эффективность телемарафона: его по факту вообще нихто не смотрит!
показать весь комментарий
31.12.2024 02:25 Ответить
Г+Г взагалі фейкові новини
показать весь комментарий
30.12.2024 23:29 Ответить
не дивлюсь, напевно там мосійчучка поєдналась з свинорилим поворозом.
показать весь комментарий
30.12.2024 23:52 Ответить
Ця тварина викликає не меншу відразу ніж кацапстькі пропагандони.Щоб добровільно дивитись мосейчучку потрібно бути біосміттям з діда-прадіда.
показать весь комментарий
31.12.2024 00:24 Ответить
Єрмачмо з Ішаком рулять!!
показать весь комментарий
30.12.2024 23:35 Ответить
Пофіг, єдиний лохотрон не дивлюсь, він для лохів гідранта нелоха.
показать весь комментарий
30.12.2024 23:47 Ответить
Увєсь марахвон - арєшнєг!
показать весь комментарий
30.12.2024 23:49 Ответить
не арєшніком, а кокошніком..
показать весь комментарий
31.12.2024 00:05 Ответить
Кацапи, звичайно тупі, але по своїм агентам спеціально не вдарять. Яка атака?
показать весь комментарий
31.12.2024 00:05 Ответить
а насправді - було? Хто дивиться телемарафет? Підтвердіть, чи спростуйте, пліз
показать весь комментарий
31.12.2024 00:15 Ответить
Ну хоча б визначили аудиторію марафону. Десь близько 0 глядачів. Ніхто не зреагував
показать весь комментарий
31.12.2024 00:15 Ответить
хоч якось хочуть привернути увагу глядачів. Нах..тєлємарафон не дивиться ніхто.
в слідуючий раз напишуть ,що то яндрова зброя
показать весь комментарий
31.12.2024 01:51 Ответить
Ну не "орешник", но баллистикой били... В 3 часа подскочил от взрывов.
показать весь комментарий
31.12.2024 06:17 Ответить
Свинособаки по своим подельникам не бьют. Самые безопасные места в Украине- студии говноквартала и говномарафета.
показать весь комментарий
31.12.2024 08:03 Ответить
Вдарили фейком по фейкових новинах .
показать весь комментарий
31.12.2024 08:11 Ответить
Це лайно комусь ще потрібне крім 73%)))
показать весь комментарий
31.12.2024 08:35 Ответить
Вже менше. З моїх знайомих антібариг вже всі перевзулися, потилиці чухають. Дебіли, ***...
показать весь комментарий
31.12.2024 09:08 Ответить
Скажіть будь ласка Шановне Панство, а що це за передача телемарафон? Щось я вперше про таку передачу чую.
показать весь комментарий
31.12.2024 09:42 Ответить
 
 