В сети распространилось фейковое сообщение о хакерской атаке на телемарафон: предупреждали об ударе "Орешником"

В социальной сети распространились сообщения о якобы хакерской атаке РФ на "Единый телемарафон", где якобы предупреждают об угрозе нового удара "Орешником" по Украине. Эта информация -- вражеский вброс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу телеканала "1+1 media".

Телеканал отметил, что в сети распространяется информация о том, что украинские телеканалы подверглись очередной хакерской атаке со стороны РФ и контент на ТВ был подменен сообщением о якобы угрозе удара "Орешником" по территории Украины.

"Обращаем ваше внимание, что сейчас информация о взломе эфирного вещания не подтверждена - телеканалы функционируют должным образом. Никаких жалоб от провайдеров или зрителей не получено. Похоже на то, что враг распространил ложную информацию по интернету с целью дестабилизировать и запугать украинцев", - говорится в сообщении.

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Перед тем социальными сетями разошелся снимок телеэкрана, на котором под плашкой "Единые новости" и "1+1 марафон" был текст: "В течение нескольких часов враг собирается нанести удар баллистическими ракетами средней дальности "Орешник" по городам Украины".

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