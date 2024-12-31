Италия выделяет €13 миллионов Фонду энергетической поддержки Украины

Италия выделила 13 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики Украины по поручению министра иностранных дел Антонио Таяни.

Которые информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Италии.

В итальянском внешнеполитическом ведомстве отметили, что такое решение "является важным шагом в усилиях по восстановлению энергетических систем", которые были повреждены в результате российских атак.

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"Вклад Италии - один из крупнейших для одной страны - поможет стабилизировать электроснабжение миллионов украинцев, пострадавших от войны, в это трудное время", - отметили в МИД Италии.

Как добавили в министерстве, этим вкладом Италия подтверждает свою неизменную поддержку устойчивости энергетического сектора Украины, добавили в министерстве.

"Обязательства Италии сделать взнос в Фонд приходится на решающий момент, когда продолжаются атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Этот вклад также свидетельствует о способности Фонда быстро предоставить оборудование, в котором так нуждается страна", - говорится в заявлении.

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Фонд поддержки энергетики Украины был создан по совместной инициативе Минэнерго и Европейской комиссии весной 2022 года. Донорами Фонда выступают государственный и частный сектор из почти всех стран ЕС, Великобритании и США, международные и региональные организации.

Ранее Минэнерго сообщало, что общий объем обязательств доноров по грантовым взносам в Фонд поддержки энергетики Украины превысил 1 млрд евро.