Россия готовила атаки на АЭС и гражданскую инфраструктуру Японии и Южной Кореи, - Financial Times
Издание Financial Times получило доступ к секретным российским документам 2013-2014 годов, в которых говорится о том, что российские военные готовили детальные планы для потенциальных атак на Японию и Южную Корею.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.
Документы взяты из хранилища из 29 секретных российских военных файлов, в основном посвященных подготовке офицеров к потенциальному конфликту на восточной границе страны в 2008-2014 годах.
"Планы ударов, изложенные в утечке российских военных документов, охватывают 160 объектов, таких как дороги, мосты и заводы, которые были выбраны в качестве целей, чтобы остановить "перегруппировку войск в районах оперативного назначения".
Документы свидетельствуют о серьезном беспокойстве Москвы относительно уязвимости своих восточных границ в случае конфликта с НАТО.
Издание отмечает, что документы, которые преимущественно посвящены подготовке офицеров к потенциальному конфликту на восточной границе страны в 2008-14 годах, до сих пор считаются актуальными для российской стратегии.
Документы содержат, пишет издание, ранее неизвестные подробности о принципах применения ядерного оружия и очерчивают сценарии военного моделирования китайского вторжения и нанесения ударов вглубь Европы.
В статье отмечается, что Азия стала центральным регионом в стратегии правителя России Владимира Путина по полномасштабному вторжению в Украину и, шире, противостоянию с НАТО.
Список целей для Японии и Южной Кореи содержит как военные, так и гражданские объекты. Первые 82 цели имеют военный характер, такие как командные штабы и авиабазы, тогда как гражданские цели охватывают энергетическую инфраструктуру, в частности атомные станции и нефтеперерабатывающие заводы. Например, в Японии в списке есть тоннель Канмон, а в Южной Корее - мосты и промышленные предприятия.
Энергетическая инфраструктура в списке также является приоритетной: список включает 13 электростанций, таких как ядерные комплексы в Токае, а также нефтеперерабатывающие заводы.
В Южной Корее главными гражданскими целями являются мосты, но список также включает промышленные объекты, такие как металлургический завод в Пхохане и химические заводы в Пусане.
"Планы России свидетельствуют об уверенности в своих ракетных системах, которая, как выяснилось, была преувеличенной", - пишет Financial Times.
Пожалуйста, подождите...
Все лише з "агресивним" Заходом норовлять побитись.
Про агресивний Схід, натомість, й думати не хочеться. Бо страшно.
Зате багато хто вірить що проти всієї сосії має віддуватись виключно одна Україна.
на він і генштаб, щоб готувати різні сценарії військових дій
у півд.корейському та японському генштабах в сейфах теж лежать відповідні конверти
найбільш цікавим є визначення потенційного противника і союзника.
Ось тут Півд.Кореї та Японії треба робити відповідні висновки
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кацапські пі@ари наразі розробляють та оновлюють плани свої атак та військової окупації Південної Кореї та Японії
шо, @уйло та його пі@ари дарма уклали військовий союз із пончиком?
невже рокет-мен пончик дарма пі@арів називає "братнім народом"?
Японія та Південна Корея - якщо не допоможете знищити кацапських пі@арів в Україні вже - ви наступні цілі нападу
Але це іпсо, бо не може ж бути такої ескалації. Всім треба миритися, міру мір.
Інша справа, що нормальні країни готують ці плани для оборони, а московія - для нападу.
У всякому випадку ліпше мати такі плани, а не готуватись до шашликів, майовок, і зручному автобусному сполученню з окупованими територіями!
А те, що ці плани стали відомі - неймовірний провал спецслужб!
ЗЄ
а ще розмінований Чонгар і т.д.
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