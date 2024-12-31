Россия готовила атаки на АЭС и гражданскую инфраструктуру Японии и Южной Кореи, - Financial Times

Издание Financial Times получило доступ к секретным российским документам 2013-2014 годов, в которых говорится о том, что российские военные готовили детальные планы для потенциальных атак на Японию и Южную Корею.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.

Документы взяты из хранилища из 29 секретных российских военных файлов, в основном посвященных подготовке офицеров к потенциальному конфликту на восточной границе страны в 2008-2014 годах.

"Планы ударов, изложенные в утечке российских военных документов, охватывают 160 объектов, таких как дороги, мосты и заводы, которые были выбраны в качестве целей, чтобы остановить "перегруппировку войск в районах оперативного назначения".

Также читайте: В НАТО заявили об увеличении количества гибридных атак со стороны РФ: можем насчитать десятки

Документы свидетельствуют о серьезном беспокойстве Москвы относительно уязвимости своих восточных границ в случае конфликта с НАТО.

Издание отмечает, что документы, которые преимущественно посвящены подготовке офицеров к потенциальному конфликту на восточной границе страны в 2008-14 годах, до сих пор считаются актуальными для российской стратегии.

Документы содержат, пишет издание, ранее неизвестные подробности о принципах применения ядерного оружия и очерчивают сценарии военного моделирования китайского вторжения и нанесения ударов вглубь Европы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тотальное нападение России на страны Балтии пока полностью исключено, - командующий армией Латвии Калниньш

В статье отмечается, что Азия стала центральным регионом в стратегии правителя России Владимира Путина по полномасштабному вторжению в Украину и, шире, противостоянию с НАТО.

Список целей для Японии и Южной Кореи содержит как военные, так и гражданские объекты. Первые 82 цели имеют военный характер, такие как командные штабы и авиабазы, тогда как гражданские цели охватывают энергетическую инфраструктуру, в частности атомные станции и нефтеперерабатывающие заводы. Например, в Японии в списке есть тоннель Канмон, а в Южной Корее - мосты и промышленные предприятия.

Энергетическая инфраструктура в списке также является приоритетной: список включает 13 электростанций, таких как ядерные комплексы в Токае, а также нефтеперерабатывающие заводы.

В Южной Корее главными гражданскими целями являются мосты, но список также включает промышленные объекты, такие как металлургический завод в Пхохане и химические заводы в Пусане.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европа не готова противостоять России без США, - The Independent

"Планы России свидетельствуют об уверенности в своих ракетных системах, которая, как выяснилось, была преувеличенной", - пишет Financial Times.