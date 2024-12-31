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нападение (2137) россия (92999) Южная Корея (310) Япония (1288)

Россия готовила атаки на АЭС и гражданскую инфраструктуру Японии и Южной Кореи, - Financial Times

Росія готувала напади на Японію та Південну Корею

Издание Financial Times получило доступ к секретным российским документам 2013-2014 годов, в которых говорится о том, что российские военные готовили детальные планы для потенциальных атак на Японию и Южную Корею.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.

Документы взяты из хранилища из 29 секретных российских военных файлов, в основном посвященных подготовке офицеров к потенциальному конфликту на восточной границе страны в 2008-2014 годах.

"Планы ударов, изложенные в утечке российских военных документов, охватывают 160 объектов, таких как дороги, мосты и заводы, которые были выбраны в качестве целей, чтобы остановить "перегруппировку войск в районах оперативного назначения".

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Документы свидетельствуют о серьезном беспокойстве Москвы относительно уязвимости своих восточных границ в случае конфликта с НАТО.

Издание отмечает, что документы, которые преимущественно посвящены подготовке офицеров к потенциальному конфликту на восточной границе страны в 2008-14 годах, до сих пор считаются актуальными для российской стратегии.

Документы содержат, пишет издание, ранее неизвестные подробности о принципах применения ядерного оружия и очерчивают сценарии военного моделирования китайского вторжения и нанесения ударов вглубь Европы.

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В статье отмечается, что Азия стала центральным регионом в стратегии правителя России Владимира Путина по полномасштабному вторжению в Украину и, шире, противостоянию с НАТО.

Список целей для Японии и Южной Кореи содержит как военные, так и гражданские объекты. Первые 82 цели имеют военный характер, такие как командные штабы и авиабазы, тогда как гражданские цели охватывают энергетическую инфраструктуру, в частности атомные станции и нефтеперерабатывающие заводы. Например, в Японии в списке есть тоннель Канмон, а в Южной Корее - мосты и промышленные предприятия.

Энергетическая инфраструктура в списке также является приоритетной: список включает 13 электростанций, таких как ядерные комплексы в Токае, а также нефтеперерабатывающие заводы.

В Южной Корее главными гражданскими целями являются мосты, но список также включает промышленные объекты, такие как металлургический завод в Пхохане и химические заводы в Пусане.

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"Планы России свидетельствуют об уверенности в своих ракетных системах, которая, как выяснилось, была преувеличенной", - пишет Financial Times.
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Топ комментарии
+15
Інформація насамперед для тих хто вірить у маячню, начебто сосія - мирна країна. Це гнійник покидьків, у яких вбивати, грабувати, знущатись в крові.
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31.12.2024 14:21
+10
На Китай вони вже давно бояться "**********" - щоб не дать йому приводу "дать їм в гризло"...
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31.12.2024 14:22
+3
чого ж готували?
кацапські пі@ари наразі розробляють та оновлюють плани свої атак та військової окупації Південної Кореї та Японії
шо, @уйло та його пі@ари дарма уклали військовий союз із пончиком?
невже рокет-мен пончик дарма пі@арів називає "братнім народом"?
Японія та Південна Корея - якщо не допоможете знищити кацапських пі@арів в Україні вже - ви наступні цілі нападу
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31.12.2024 14:38
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Правила форума Совет форумчан
На території Китаю не готувались нічого атакувати?
Все лише з "агресивним" Заходом норовлять побитись.
Про агресивний Схід, натомість, й думати не хочеться. Бо страшно.
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31.12.2024 14:19 Ответить
На Китай вони вже давно бояться "**********" - щоб не дать йому приводу "дать їм в гризло"...
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31.12.2024 14:22 Ответить
Чого б це вассал атакував свого значно більш могутнього сюзерена?
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31.12.2024 15:53 Ответить
Інформація насамперед для тих хто вірить у маячню, начебто сосія - мирна країна. Це гнійник покидьків, у яких вбивати, грабувати, знущатись в крові.
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31.12.2024 14:21 Ответить
В те що сосія мирна країна майже ніхто не вірить.
Зате багато хто вірить що проти всієї сосії має віддуватись виключно одна Україна.
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31.12.2024 14:41 Ответить
"Інформація насамперед для тих хто вірить у маячню, начебто" Рашка не наважиться атакувати українськи АЕС!
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31.12.2024 16:07 Ответить
Насправді тут немає чогось такого... дивного. Загалом військові завжди готують такі плани, від війни з сусідами, до вторгнення іншопланетян. Інша справа, що в нормальних людей це скоріше розумова розминка для штабістів, а не справжня підготовка для геноциду, як в рабсеян.
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31.12.2024 14:28 Ответить
абсолютно вірно !
на він і генштаб, щоб готувати різні сценарії військових дій
у півд.корейському та японському генштабах в сейфах теж лежать відповідні конверти

найбільш цікавим є визначення потенційного противника і союзника.
Ось тут Півд.Кореї та Японії треба робити відповідні висновки

.
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31.12.2024 14:50 Ответить
Якби мордор почав агрессію на далекому сході, то }{уйло вже б давав китайцям землі в аренду на 100 років, під пітером і калінінградом! 😁
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31.12.2024 14:29 Ответить
чого ж готували?
кацапські пі@ари наразі розробляють та оновлюють плани свої атак та військової окупації Південної Кореї та Японії
шо, @уйло та його пі@ари дарма уклали військовий союз із пончиком?
невже рокет-мен пончик дарма пі@арів називає "братнім народом"?
Японія та Південна Корея - якщо не допоможете знищити кацапських пі@арів в Україні вже - ви наступні цілі нападу
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31.12.2024 14:38 Ответить
Ця сарана нікому не дасть спокою...
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31.12.2024 15:13 Ответить
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31.12.2024 15:18 Ответить
Щойно трампон стане президентом китайці дадуть відмашку і до кореї прийде пушний зверьок - спочатку рузьге ракети, а прямо за ними - голодні молодші брати.

Але це іпсо, бо не може ж бути такої ескалації. Всім треба миритися, міру мір.
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31.12.2024 15:33 Ответить
Нормальний геополітичний дерібан, між китаєм та русньою ...китай веде разом з кремлем війну в Україні , дає зброю та північних корейців ...а русня готує потужні терористичні акти , шоб китай міг під хаос, експансірувати ближні землі ,які їх цікавлять ...але хліб України в преорітеті для всіх ...
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31.12.2024 15:45 Ответить
Друзі - я Вам так скажу - це нормальна практика любої нормальної країни - планування можливих у майбутньому способів впливу на ймовірного противника, у випадку його нападу на себе.
Інша справа, що нормальні країни готують ці плани для оборони, а московія - для нападу.
У всякому випадку ліпше мати такі плани, а не готуватись до шашликів, майовок, і зручному автобусному сполученню з окупованими територіями!
А те, що ці плани стали відомі - неймовірний провал спецслужб!
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31.12.2024 15:59 Ответить
мда, коли Залужний відкрив 24.02.24 свого сейфа, то там був лише рецепт маринування шашликів від верховного
ЗЄ

а ще розмінований Чонгар і т.д.

.
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31.12.2024 17:32 Ответить
 
 