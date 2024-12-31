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Россия способна продолжать войну против Украины в тех же объемах, что и сейчас, - Буданов

керівник ГУР МО Буданов

Россия имеет возможность продолжать вести войну против Украины в таких же объемах, как сейчас.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отвечая на вопрос, насколько РФ способна продолжать войну в тех объемах, как сейчас, Буданов сказал: "К сожалению, способна. В тех объемах, что есть сейчас, она способна".

В то же время, по словам главы военной разведки, экономика РФ медленно регрессирует.

"Но как я и говорил ранее, в 2025 году мы точно будем наблюдать подход российской экономики и финансового сектора к опасной отметке, но это не разрушение РФ. Это надо четко понимать. Это тот предел, после которого им надо будет принимать серьезные системные решения на уровне государства", - заявил глава ГУР.

Он отметил, что до этого РФ будет держаться. "Да, они могут полностью перейти на военные рельсы, но хотят ли они этого - это большой вопрос", - добавил Буданов.

Также читайте: За год Силы ПВО сбили более 1300 ракет и 11 200 ударных дронов врага, - Воздушные силы
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Топ комментарии
+23
Бач - докумекав - а вже мав бути в Криму
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31.12.2024 17:22
+14
Опа! А якже кава в Ялті?
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31.12.2024 17:22
+14
розвідником він буває, хіба що, по вихідних
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31.12.2024 17:30
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Бач - докумекав - а вже мав бути в Криму
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31.12.2024 17:22 Ответить
Так він і буває, бо розвідник.
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31.12.2024 17:23 Ответить
розвідником він буває, хіба що, по вихідних
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31.12.2024 17:30 Ответить
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31.12.2024 17:47 Ответить
Якщо мости, НПЗ, новоросійськ і москву не чіпати, то можна вічно воювати, навіть з допомогою НАТО.
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31.12.2024 17:31 Ответить
Буданов воює з вітряками цистернами по нафтобазах.І все ніби ок. Рейтинг є. Палає у них і у мессенджерах.Нікому в голову не приходить,що нафтопереробних заводів десятки, а нафтобаз -сотні,їх можна атакувати "палячи" дрони безкінечно?
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31.12.2024 18:01 Ответить
Опа! А якже кава в Ялті?
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31.12.2024 17:22 Ответить
Добре, що є коиу інфу підкидувати!
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31.12.2024 17:24 Ответить
Спокійно, ще є 6,5 годин, щоб встигнути випити її в грудні. Втім враховуючи кількість чиновників, суддів та депутатів що мають російський паспорт, то може малось на увазі, що вони її там вже регулярно п'ють? На зустрічах з кураторами з ФСБ.
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31.12.2024 17:26 Ответить
Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов проживав у приватному будинку під Києвом разом із помічницею Володимира Оманського Марією Левченко та її чоловіком, ексзаступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі, який ймовірно, є громадянином росії.

Як зʼясувалося, Олександр Гогілашвілі, Марія Левченко та її сестра у соцмережах дружать з Маріанною Будановою - дружиною головного військового розвідника Кирила Буданова. Сам Гогілашвілі викладав спільні фото з Будановим.

У 2021 році повідомлялося, що Олександр Гогілашвілі має паспорт громадянина російської федерації. Тож з огляду на російське громадянство Олександра Гогілашвілі, спільне проживання з ним керівника військової розвідки може становити загрозу для національної безпеки України.

До роботи в МВС Олександр Гогілашвілі певний час проживав у росії, був помічником депутата російської Держдуми Миколи Валуєва. Згодом Гогілашвілі переїхав до України та у публічному просторі виступав співзасновником та спікером «Міжнародної антинаркотичної асоціації». Цю організацію публічно підтримував і регулярно відвідував Володимир Зеленський.

Олександра Гогілашвілі було звільнено з МВС після того, як авто заступника міністра внутрішніх справ зупинили по дорозі в зону проведення ООС: Гогілашвілі нахабно поводився із поліцейськими, вживав обсценну лексику та погрожував працівникам Національної поліції.

Після зупинки Гогілашвілі почав погрожувати співробітникам правоохоронних органів, а також почав їх всіляко ображати та лізти у бійку.
На державну службу Гогілашвілі потрапив виключно тому, що його дружина Марія Левченко є багаторічною секретаркою Володимира Зеленського, й після обрання коміка «95 кварталу» президентом України вона отримала стіл поруч з президентським в одному й тому ж кабінеті на вулиці Банковій. Левченко, не маючи допуску до державної таємниці, постійно перебуває в кабінеті Зеленського, та на правах його особистого секретаря, бере участь у всіх нарадах за участю президента.

У своїй https://public.nazk.gov.ua/declaration/63861d6c-e237-4743-a7e3-b5d8c9cd6301?fbclid=IwAR11vTLS_ZWSAhBcUlkiVcB23dNzQL-NB3oKLRynBQQ27GBQuh8VCnMK_w0 декларації Гогілашвілі вказав, що є керівником відділу зв'язків із громадськістю Міжнародної антинаркотичної асоціації.

Відомо, що дану організацію вже тривалий час підтримує студія "Квартал 95" та президент Володимир Зеленський. (Якщо Володимир Зеленський не вживав наркотики, то навіщо він відвідував та активно підтримував "антинаркотичну асоціацію" Гогілашвілі).


Кирило Буданов керує Головним управлінням. Це управління є одним із найважливіших органів у боротьбі з російською агресією - саме підлеглі Буданова мають з'ясовувати плани ворога та перешкоджати їм. Тож його проживання в одному будинку з Олександром Гогілашвілі дуже насторожує.

Як насторожує і те, що під час війни Кирило Буданов займається піаром букмекерів із Parimatch.

У всьому світі розвідки працюють у повній тиші, намагаючись будь - що замаскувати будь - яку діяльність департаментів, управлінь, оперативних співробітників, включаючи й відсутність ТТХ обладнання, яке використовують у своїй діяльності.

В Україні все навпаки. Мало того, що за висловлюванням найвеличнішого лідора світу Володимира Оманського "прої..ли" наступ росіян у лютому 2022 року, про який американці та британці КРИЧАЛИ у вуха Зеленському, починаючи із серпня 2021 року, так і найпублічніший і найбалакучіший фантазер Буданов продовжує свої ІПСОшні брифінги й інтерв'ю, сподіваючись, що з того боку сидять такі ж ідіоти з 95 кварталу, як і у нас.

От один з останніх прикладів - ситуація, коли підлеглі Кирила Буданова засвітили на фото багатоцільовий гелікоптер UH-60 Black Hawk, який ГУР використовує у бойовій роботі.
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31.12.2024 17:43 Ответить
Невибаглива українська публіка з-поміж поціновувачів членограїв із захопленням сприймає розповіді "бувалого" Буданова, як і його колеги Арестовича про неймовірні, просто фантастичні теорії завербованих Будановим, Гогілашвілі, Машою, Зіною, Глашою кремлівських небожителів, які, спокусившись на пряники від Буданова, вирішили працювати не на росію, а на ГУР Буданова.

Ми розуміємо бажання Буданова, за прикладом Яйцева з МО, кудись списувати мільярдні бюджети ГУРу, користуючись воєнним станом.

Але, чи повірять в його ахінею перевіряючі, які не читали Бредбері, Перро, братів Грімм, Андерсена, ми не певні.
https://bastion.tv/who-is-mr-gogilashvili_n44182

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https://bastion.tv/gogilashvili-yak-dzerkalo-zelenskogo_n44210

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https://bastion.tv/gogilashvili-yak-dzerkalo-zelenskogo_n44210 Гогілашвілі як дзеркало Зеленського

https://bastion.tv/nardep-friz-mariya-levchenko-pidsluhovuvala-u-kabineti-zelenskogo_n44636

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https://bastion.tv/nardep-friz-mariya-levchenko-pidsluhovuvala-u-kabineti-zelenskogo_n44636 Нардеп Фріз: Марія Левченко підслуховувала у кабінеті Зеленського?

https://bastion.tv/8-grihiv-gogilashvili-pered-narodom-***************

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https://bastion.tv/8-grihiv-gogilashvili-pered-narodom-*************** 8 гріхів Гогілашвілі перед народом України
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31.12.2024 17:46 Ответить
А там де закінчити війну за 24 години. Хто сказав?
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31.12.2024 18:19 Ответить
Знаю.

8 листопада 2024

Відразу після свого переобрання президентом Дональд Трамп заявив, що припинить війни у світі. Під час виборчої кампанії він не раз обіцяв, що зупинить війну в Україні за 24 години.
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31.12.2024 18:27 Ответить
Ну так якщо Трамп таке каже, то чому Буданов не може сказати... Від сказати та зробити дуже велика відстань.
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31.12.2024 20:30 Ответить
Ось єдиний хто говорить правду і тільки правду!!!!
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31.12.2024 20:44 Ответить
Нє, він теж трохи обкакався з прогнозом завершення гарячої фази війни в цьому році.
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31.12.2024 20:46 Ответить
Ахах! Після так званого "прогнозу" про закінчення війни 30.12.2024 року цьому пи*доболу ЮТУБ заблокував канал і злетіла його монетизація.
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31.12.2024 20:49 Ответить
Ну, якщо ви маєте на увазі QRкод який показували для донату на дрони то вона ніяк не могла злетіти так як Ютуб до цього немає ніякого відношення. Це просто посилання на банк та р/рахунок.
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31.12.2024 21:01 Ответить
Звиняйте добродію, за що купив - за те й продав і якщо це правда, що ту кремлівську гниду ютуб заблокував, то я неймовірно радий.
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31.12.2024 21:08 Ответить
А чого він кремлівський?
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31.12.2024 21:46 Ответить
Перевірив. Нічого не заблокували. ПиНдить і далі з супругой.
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31.12.2024 21:07 Ответить
Що Трамп, що буданов, що зє всі вони адепти цього бога - Бога Пи*добольства:
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31.12.2024 20:46 Ответить
Ну на життя ж треба чимось заробляти
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31.12.2024 20:47 Ответить
Нас наїпали
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31.12.2024 18:33 Ответить
Тут ще один "таварісч" теж само обіцяв, твердо обіцяв:
https://youtu.be/Net6IIltIFo
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31.12.2024 18:49 Ответить
кава була в суджы
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31.12.2024 20:00 Ответить
а би не більше
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31.12.2024 17:24 Ответить
А чому Провидець Очевидного не врахував, що Кацапія ще й набирає військову потужність?
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31.12.2024 17:26 Ответить
Хм.. "провидець" чи "**********"?
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31.12.2024 17:51 Ответить
ох...і люблю я наших киздаболів... пєрємога прям..прям вже, пєрємога
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31.12.2024 17:29 Ответить
"...економіка РФ повільно регресує ... ми точно спостерігатимемо підхід російської економіки й фінансового сектору до небезпечної позначки, але це не руйнування РФ ... Це треба чітко розуміти.."

Мабуть ще чіткіше треба розуміти, що доки гладкий схудне - худий здохне. За влади зелених паскуд Україна значно раніше, ніж рашисти, прийде до "небезпечної позначки" - і рішення зелені недоноски мали би приймати вже вчора. Але товариш полковник з фсб Єрмаку не дозволяє. А Зеленський взагалі дірка від бубліка - говоряча гундоса голова, що затинаючись читає з суфлера....
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31.12.2024 17:33 Ответить
Украина сдохла в 22 году. Сейчас она воюет на европейские и американские деньги. Которые реально еще даже не начинали в отличии от России.
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31.12.2024 17:33 Ответить
у 2025 році ми точно спостерігатимемо підхід російської економіки й фінансового сектору до небезпечної позначки

Он еще и "экономист" оказывается...
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31.12.2024 17:34 Ответить
Если посмотреть на реальность, то можно увидеть что возможности России значительно сократились за этот год и будут продолжать сокращаться. Единственная причина отчего мы не видим этого на фронте - у нас начали назначать всюду жополизов и идиотов вместо хищников, которые хотят победить Россию. Украине не хватает генералов и офицеров с инстинктом убийцы.
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31.12.2024 17:35 Ответить
Украине прямо сейчас нужны хищники, а не миротворцы. Но вместо этого мы имеем импотентную потужность и прочую чушь. Это имитация. Армии нужен электрошок.
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31.12.2024 18:07 Ответить
Хижаків в Україні зараз вже багато. Вся енергія та сили зуйла і його жидобільшовицької кодли спрямована на їх стримання. Сподіваюсь що в Новому році греблю прорве...
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31.12.2024 18:17 Ответить
Так ты читаешь Вашингтон Пост?
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31.12.2024 17:39 Ответить
Буданов просто читал Сунь-Цзы. Когда ты слабый притворяйся сильным, когда ты сильный слабым. Только он так говорит про Россию.
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31.12.2024 17:46 Ответить
Я не люблю Буданова и считаю что челу просто нравиться власть и внимание.
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31.12.2024 17:57 Ответить
Мужуки сумливаюца, шо оно это читало.
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31.12.2024 18:01 Ответить
хто цей дибіл, секретар хйла?
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31.12.2024 17:41 Ответить
та невже???
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31.12.2024 17:42 Ответить
Стояв капіталізм на краю прірви і дивився що там комунізм робить..., підорафія ще довго агонізувати буде як не крути. Перемагати її усім світом треба, і красти перестати треба, і зебілів від влади гнати треба, бо ми донатимо, люди гинуть, а вони кишені набивають!
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31.12.2024 17:48 Ответить
********* міг вже давно палати. Там мали траплятися одна техногенна катастрофа за іншою. Там все гниле! Але ж Буданов няньчить кота і пестить накачані силіконом губи та цицьки дружини. Кацапу все *****, та й "каву в Ялті" він мабуть таки попив з куратором...
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31.12.2024 17:55 Ответить
бАданов знову вангує.... на кавовій гущі!
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31.12.2024 17:57 Ответить
Та ні, для цього недоумкуватого самопіарщика кавова гуща занадто точний інструмент!
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31.12.2024 18:52 Ответить
Після твоєї "кави в Криму", офіцер би застрелився. А ти - ******, як ні в чому не бувало, ******.
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31.12.2024 18:12 Ответить
Балабол. Цінність цієї інформації така сама як і про каву в Ялті.
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31.12.2024 18:15 Ответить
Буданов ! Сучий син!!! казати треба правду !русня здатна вести війну ,тому шо китай веде війну проти України ,разом з кремлем !
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31.12.2024 18:23 Ответить
О, облився кавою, добре що вже холодна...
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31.12.2024 18:44 Ответить
це є очевидна брехня
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31.12.2024 18:59 Ответить
Якщо уренгойські нафтопромисли запалають - вести війну в тих же обсягах стане неможливим.
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31.12.2024 19:39 Ответить
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31.12.2024 21:00 Ответить
Цікаво це воно знову ********, чи може нарешті правду каже?
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01.01.2025 11:14 Ответить
 
 