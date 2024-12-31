Россия способна продолжать войну против Украины в тех же объемах, что и сейчас, - Буданов

Россия имеет возможность продолжать вести войну против Украины в таких же объемах, как сейчас.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отвечая на вопрос, насколько РФ способна продолжать войну в тех объемах, как сейчас, Буданов сказал: "К сожалению, способна. В тех объемах, что есть сейчас, она способна".

В то же время, по словам главы военной разведки, экономика РФ медленно регрессирует.

"Но как я и говорил ранее, в 2025 году мы точно будем наблюдать подход российской экономики и финансового сектора к опасной отметке, но это не разрушение РФ. Это надо четко понимать. Это тот предел, после которого им надо будет принимать серьезные системные решения на уровне государства", - заявил глава ГУР.

Он отметил, что до этого РФ будет держаться. "Да, они могут полностью перейти на военные рельсы, но хотят ли они этого - это большой вопрос", - добавил Буданов.

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