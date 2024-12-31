Россия способна продолжать войну против Украины в тех же объемах, что и сейчас, - Буданов
Россия имеет возможность продолжать вести войну против Украины в таких же объемах, как сейчас.
Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Отвечая на вопрос, насколько РФ способна продолжать войну в тех объемах, как сейчас, Буданов сказал: "К сожалению, способна. В тех объемах, что есть сейчас, она способна".
В то же время, по словам главы военной разведки, экономика РФ медленно регрессирует.
"Но как я и говорил ранее, в 2025 году мы точно будем наблюдать подход российской экономики и финансового сектора к опасной отметке, но это не разрушение РФ. Это надо четко понимать. Это тот предел, после которого им надо будет принимать серьезные системные решения на уровне государства", - заявил глава ГУР.
Он отметил, что до этого РФ будет держаться. "Да, они могут полностью перейти на военные рельсы, но хотят ли они этого - это большой вопрос", - добавил Буданов.
Пожалуйста, подождите...
вітрякамицистернами по нафтобазах.І все ніби ок. Рейтинг є. Палає у них і у мессенджерах.Нікому в голову не приходить,що нафтопереробних заводів десятки, а нафтобаз -сотні,їх можна атакувати "палячи" дрони безкінечно?
Як зʼясувалося, Олександр Гогілашвілі, Марія Левченко та її сестра у соцмережах дружать з Маріанною Будановою - дружиною головного військового розвідника Кирила Буданова. Сам Гогілашвілі викладав спільні фото з Будановим.
У 2021 році повідомлялося, що Олександр Гогілашвілі має паспорт громадянина російської федерації. Тож з огляду на російське громадянство Олександра Гогілашвілі, спільне проживання з ним керівника військової розвідки може становити загрозу для національної безпеки України.
До роботи в МВС Олександр Гогілашвілі певний час проживав у росії, був помічником депутата російської Держдуми Миколи Валуєва. Згодом Гогілашвілі переїхав до України та у публічному просторі виступав співзасновником та спікером «Міжнародної антинаркотичної асоціації». Цю організацію публічно підтримував і регулярно відвідував Володимир Зеленський.
Олександра Гогілашвілі було звільнено з МВС після того, як авто заступника міністра внутрішніх справ зупинили по дорозі в зону проведення ООС: Гогілашвілі нахабно поводився із поліцейськими, вживав обсценну лексику та погрожував працівникам Національної поліції.
Після зупинки Гогілашвілі почав погрожувати співробітникам правоохоронних органів, а також почав їх всіляко ображати та лізти у бійку.
На державну службу Гогілашвілі потрапив виключно тому, що його дружина Марія Левченко є багаторічною секретаркою Володимира Зеленського, й після обрання коміка «95 кварталу» президентом України вона отримала стіл поруч з президентським в одному й тому ж кабінеті на вулиці Банковій. Левченко, не маючи допуску до державної таємниці, постійно перебуває в кабінеті Зеленського, та на правах його особистого секретаря, бере участь у всіх нарадах за участю президента.
У своїй https://public.nazk.gov.ua/declaration/63861d6c-e237-4743-a7e3-b5d8c9cd6301?fbclid=IwAR11vTLS_ZWSAhBcUlkiVcB23dNzQL-NB3oKLRynBQQ27GBQuh8VCnMK_w0 декларації Гогілашвілі вказав, що є керівником відділу зв'язків із громадськістю Міжнародної антинаркотичної асоціації.
Відомо, що дану організацію вже тривалий час підтримує студія "Квартал 95" та президент Володимир Зеленський. (Якщо Володимир Зеленський не вживав наркотики, то навіщо він відвідував та активно підтримував "антинаркотичну асоціацію" Гогілашвілі).
Кирило Буданов керує Головним управлінням. Це управління є одним із найважливіших органів у боротьбі з російською агресією - саме підлеглі Буданова мають з'ясовувати плани ворога та перешкоджати їм. Тож його проживання в одному будинку з Олександром Гогілашвілі дуже насторожує.
Як насторожує і те, що під час війни Кирило Буданов займається піаром букмекерів із Parimatch.
У всьому світі розвідки працюють у повній тиші, намагаючись будь - що замаскувати будь - яку діяльність департаментів, управлінь, оперативних співробітників, включаючи й відсутність ТТХ обладнання, яке використовують у своїй діяльності.
В Україні все навпаки. Мало того, що за висловлюванням найвеличнішого лідора світу Володимира Оманського "прої..ли" наступ росіян у лютому 2022 року, про який американці та британці КРИЧАЛИ у вуха Зеленському, починаючи із серпня 2021 року, так і найпублічніший і найбалакучіший фантазер Буданов продовжує свої ІПСОшні брифінги й інтерв'ю, сподіваючись, що з того боку сидять такі ж ідіоти з 95 кварталу, як і у нас.
От один з останніх прикладів - ситуація, коли підлеглі Кирила Буданова засвітили на фото багатоцільовий гелікоптер UH-60 Black Hawk, який ГУР використовує у бойовій роботі.
Ми розуміємо бажання Буданова, за прикладом Яйцева з МО, кудись списувати мільярдні бюджети ГУРу, користуючись воєнним станом.
Але, чи повірять в його ахінею перевіряючі, які не читали Бредбері, Перро, братів Грімм, Андерсена, ми не певні.
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https://bastion.tv/8-grihiv-gogilashvili-pered-narodom-***************
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8 листопада 2024
Відразу після свого переобрання президентом Дональд Трамп заявив, що припинить війни у світі. Під час виборчої кампанії він не раз обіцяв, що зупинить війну в Україні за 24 години.
https://youtu.be/Net6IIltIFo
Мабуть ще чіткіше треба розуміти, що доки гладкий схудне - худий здохне. За влади зелених паскуд Україна значно раніше, ніж рашисти, прийде до "небезпечної позначки" - і рішення зелені недоноски мали би приймати вже вчора. Але товариш полковник з фсб Єрмаку не дозволяє. А Зеленський взагалі дірка від бубліка - говоряча гундоса голова, що затинаючись читає з суфлера....
Он еще и "экономист" оказывается...