Зеленский провел технологическую Ставку: Есть системные решения для защиты от российских ракет и бомб
Президент Владимир Зеленский во вторник, 31 декабря, после второго заседания технологической Ставки заявил, что уже есть некоторые системные решения для защиты Украины от российских ракет и бомб.
Об этом глава государства сообщил в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
"Завершаем год заседанием технологической Ставки. Это уже вторая встреча в таком формате. Чиновники, другие руководители государственных учреждений, военное командование плюс производители. Были руководители и генеральные конструкторы наших оборонных предприятий - и частных, и государственных", - рассказал он.
Зеленский напомнил, что первая технологическая Ставка была посвящена ПВО.
Сейчас уже были отчеты по первым решениям. То, как можно увеличить способность нашей защиты неба. И то, как можно увеличить необходимые для этого производства в Украине. В дальнейшем усиливаем наши мобильные огневые группы. Уже есть некоторые системные решения для защиты от российских ракет и бомб. Сосредотачиваемся именно на внутренних промышленных возможностях", - подчеркнул президент.
Глава государства добавил, что главное сейчас - именно наше производство, наша внутренняя промышленная сила, которая дает большую силу обороне.
"И после войны это обеспечит нам рост украинского экспорта: украинское оружие, наш опыт защиты своего государства обязательно поможет партнерам", - резюмировал он.
Пожалуйста, подождите...
Цей зелений клоун-паскуда таки недоумок. Це відомо. А Єрмачок швидко побіг доповідати рашистам - які конткретно ті рішення. Зеленський все одно вже все розляпав...
А потужно та незламно то вже минуле.
Вже...
Також бажаю шоб у 2025 році сдохло Х..ло - Кабаев, його оточення та виводок, шоб сдохли всі відброси людства на кшталт росіян, північних корейців, аятол, орбанів, фіцо, вучичй, гутіерішей тощо. Бажаю шоб з лиця України зникла смердюча ЗЕленя пліснява з московськими попами (яких Вовчик забронював від мобілізації), шоб адепти секти святой сечи ЗЕленого коляру хочь трохи порозумнійшали. Бажаю шоб всі тролі, від заПодляцьких до парашних всирались на робочих містах крівавим проносом не менш 5 разів за зміну, шоб ті іудини гроши яки вони на цьому заробляють встали їм поперек горлянки та лигенів з нирками. Бажаю всім довбням - шариковим, яки взали оту кріваву 1000 від Вови з бюджету зіжрати її у новорічну нічь без солі та гірчичі но з дустом та ЗЕленим лайном.
ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!
А шо, касаб, вчора тільки народився тут а вже всрався?
То воно ще й технолог?! Нова посада: "в.о.президента-технолога".
Ви не знаєте як вєлічать ЗЄлю ?
Верховний (головнокомандувач, технолог, трєпло.... - потрібне підкреслити)
кінокомедіВеличний самміт технологій
ЗЄльона тарахтєлка!
на яких бакланів розраховане це трубодурство та фанфаронство ?
Напишуть- " вирішено питання захисту від бомб"- прочитає. Наступого разу напишуть " ще не вирішено питання захисту від бомб"- також прочитає. Розбиратися, хто там кому Рабінович, не Вовина робота, йому телесуфльор читати.
МВГ будут "сбивать" бомбы?
В якій області чи місті? Урядовий квартал може красти безпечно?
"Ставка больше чем жизнь "(х/ф)
Ставка більше ніж життя.....
не менше.
Сіндзе,або Або
https://x.com/oUqXP4RXQRmPtlw
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Времівський напрямок, В.Новосілка. Військовослужбовці ЗСУ надіслали кадри,що засвідчують черговий випадок масового постачання до української армії неякісних мін.Міни,які не вибухають. Міни, що не долітають до ворожих позицій.Тепер от міни,що просто не входять до ствола. Що далі?
https://x.com/i/status/1874035219864707517
І якщо наша зброя опинилася би в руках злочинців, то це зробило би нас співучасниками їхніх злочинів. А це нам ТОЧНО не потрібно.
Хіба що точно перевіреним надійним нашим союзникам і однодумцям, які точно мають такі ж цінності і світогляд, як і ми, можна продавати зброю.