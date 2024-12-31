Зеленский провел технологическую Ставку: Есть системные решения для защиты от российских ракет и бомб

Президент Владимир Зеленский во вторник, 31 декабря, после второго заседания технологической Ставки заявил, что уже есть некоторые системные решения для защиты Украины от российских ракет и бомб.

Об этом глава государства сообщил в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

"Завершаем год заседанием технологической Ставки. Это уже вторая встреча в таком формате. Чиновники, другие руководители государственных учреждений, военное командование плюс производители. Были руководители и генеральные конструкторы наших оборонных предприятий - и частных, и государственных", - рассказал он.

Зеленский напомнил, что первая технологическая Ставка была посвящена ПВО.

Также читайте: Зеленский подписал закон о праве на отсрочку для освобожденных из плена гражданских лиц

Сейчас уже были отчеты по первым решениям. То, как можно увеличить способность нашей защиты неба. И то, как можно увеличить необходимые для этого производства в Украине. В дальнейшем усиливаем наши мобильные огневые группы. Уже есть некоторые системные решения для защиты от российских ракет и бомб. Сосредотачиваемся именно на внутренних промышленных возможностях", - подчеркнул президент.

Глава государства добавил, что главное сейчас - именно наше производство, наша внутренняя промышленная сила, которая дает большую силу обороне.

"И после войны это обеспечит нам рост украинского экспорта: украинское оружие, наш опыт защиты своего государства обязательно поможет партнерам", - резюмировал он.

Смотрите также: Зеленский назначил Решетилову военным омбудсменом. ФОТО