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Зеленский (19024) ПВО (2487) Ставка (110) война в Украине (1081)

Зеленский провел технологическую Ставку: Есть системные решения для защиты от российских ракет и бомб

Президент Владимир Зеленский во вторник, 31 декабря, после второго заседания технологической Ставки заявил, что уже есть некоторые системные решения для защиты Украины от российских ракет и бомб.

Об этом глава государства сообщил в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

"Завершаем год заседанием технологической Ставки. Это уже вторая встреча в таком формате. Чиновники, другие руководители государственных учреждений, военное командование плюс производители. Были руководители и генеральные конструкторы наших оборонных предприятий - и частных, и государственных", - рассказал он.

Зеленский напомнил, что первая технологическая Ставка была посвящена ПВО.

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Сейчас уже были отчеты по первым решениям. То, как можно увеличить способность нашей защиты неба. И то, как можно увеличить необходимые для этого производства в Украине. В дальнейшем усиливаем наши мобильные огневые группы. Уже есть некоторые системные решения для защиты от российских ракет и бомб. Сосредотачиваемся именно на внутренних промышленных возможностях", - подчеркнул президент.

Глава государства добавил, что главное сейчас - именно наше производство, наша внутренняя промышленная сила, которая дает большую силу обороне.

"И после войны это обеспечит нам рост украинского экспорта: украинское оружие, наш опыт защиты своего государства обязательно поможет партнерам", - резюмировал он.

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Зеленський 31 грудня провів засідання технологічної Ставки
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Топ комментарии
+18
Всіх Воїнів СОУ, бандерівців, порохоботів та інших порядних та розумних людей вітаю з наступаючим 2025 новим роком та бажаю всім Вам, шановні вціліти на війні та повернутись до родин з Перемогою, добробуту та здоровья всім вам бажаю від широго серця.
Також бажаю шоб у 2025 році сдохло Х..ло - Кабаев, його оточення та виводок, шоб сдохли всі відброси людства на кшталт росіян, північних корейців, аятол, орбанів, фіцо, вучичй, гутіерішей тощо. Бажаю шоб з лиця України зникла смердюча ЗЕленя пліснява з московськими попами (яких Вовчик забронював від мобілізації), шоб адепти секти святой сечи ЗЕленого коляру хочь трохи порозумнійшали. Бажаю шоб всі тролі, від заПодляцьких до парашних всирались на робочих містах крівавим проносом не менш 5 разів за зміну, шоб ті іудини гроши яки вони на цьому заробляють встали їм поперек горлянки та лигенів з нирками. Бажаю всім довбням - шариковим, яки взали оту кріваву 1000 від Вови з бюджету зіжрати її у новорічну нічь без солі та гірчичі но з дустом та ЗЕленим лайном.
ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!
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31.12.2024 18:17
+12
"...є системні рішення для захисту від російських ракет та бомб..."

Цей зелений клоун-паскуда таки недоумок. Це відомо. А Єрмачок швидко побіг доповідати рашистам - які конткретно ті рішення. Зеленський все одно вже все розляпав...
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31.12.2024 18:15
+9
Потужно.
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31.12.2024 18:16
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"...є системні рішення для захисту від російських ракет та бомб..."

Цей зелений клоун-паскуда таки недоумок. Це відомо. А Єрмачок швидко побіг доповідати рашистам - які конткретно ті рішення. Зеленський все одно вже все розляпав...
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31.12.2024 18:15 Ответить
Хренологичную! Всем поднесли турбококс!
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31.12.2024 18:15 Ответить
свіжайшої возгонки
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31.12.2024 18:26 Ответить
Потужно.
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31.12.2024 18:16 Ответить
Технологічно!

А потужно та незламно то вже минуле.
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31.12.2024 18:18 Ответить
Осоружно !
Вже...
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31.12.2024 18:20 Ответить
Всіх Воїнів СОУ, бандерівців, порохоботів та інших порядних та розумних людей вітаю з наступаючим 2025 новим роком та бажаю всім Вам, шановні вціліти на війні та повернутись до родин з Перемогою, добробуту та здоровья всім вам бажаю від широго серця.
Також бажаю шоб у 2025 році сдохло Х..ло - Кабаев, його оточення та виводок, шоб сдохли всі відброси людства на кшталт росіян, північних корейців, аятол, орбанів, фіцо, вучичй, гутіерішей тощо. Бажаю шоб з лиця України зникла смердюча ЗЕленя пліснява з московськими попами (яких Вовчик забронював від мобілізації), шоб адепти секти святой сечи ЗЕленого коляру хочь трохи порозумнійшали. Бажаю шоб всі тролі, від заПодляцьких до парашних всирались на робочих містах крівавим проносом не менш 5 разів за зміну, шоб ті іудини гроши яки вони на цьому заробляють встали їм поперек горлянки та лигенів з нирками. Бажаю всім довбням - шариковим, яки взали оту кріваву 1000 від Вови з бюджету зіжрати її у новорічну нічь без солі та гірчичі но з дустом та ЗЕленим лайном.
ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!
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31.12.2024 18:17 Ответить
Це не мрії, касаб, це побажання.
А шо, касаб, вчора тільки народився тут а вже всрався?
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31.12.2024 21:12 Ответить
"Зеленський провів технологічну Ставку" Джерело: https://censor.net/ua/n3527932

То воно ще й технолог?! Нова посада: "в.о.президента-технолога".
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31.12.2024 18:18 Ответить
Ви что, Бутусов ?
Ви не знаєте як вєлічать ЗЄлю ?

Верховний (головнокомандувач, технолог, трєпло.... - потрібне підкреслити)
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31.12.2024 18:25 Ответить
Чого дивуватися, вони як отримують посаду, зразу становляться крутіше любого проФФесора, розбираються у сьому, найкраще любого спеца. Колись знав депутата, який маючи середню освіту, казав доктору наук, що він ні в чому не розбирається, а він як депутат......
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31.12.2024 18:32 Ответить
Мені здається, панове, що це була кінокомеді Величний самміт технологій

ЗЄльона тарахтєлка!
на яких бакланів розраховане це трубодурство та фанфаронство ?
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31.12.2024 18:19 Ответить
Та на таких самих, як і Зеленьський. Він там що, сильно розбирався і написаному в телесуфльорі?
Напишуть- " вирішено питання захисту від бомб"- прочитає. Наступого разу напишуть " ще не вирішено питання захисту від бомб"- також прочитає. Розбиратися, хто там кому Рабінович, не Вовина робота, йому телесуфльор читати.
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31.12.2024 19:37 Ответить
ЗЕе....ли, поясніть, він технолог чи юрист за ліповим дипломом?
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31.12.2024 18:20 Ответить
Надалі посилюємо наші мобільні вогневі групи. Вже є деякі системні рішення для захисту від російських ракет і бомб.

МВГ будут "сбивать" бомбы?
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31.12.2024 18:20 Ответить
Угу, мобільні групи з кулеметами "Максим", які розробив британський зброяр Гайрем Стівенс Максим у 1883 році.
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31.12.2024 18:36 Ответить
На що поставив? Червоне, чорне, зеро?
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31.12.2024 18:21 Ответить
Вже є системні рішення для захисту від російських ракет та бомб, особливо стратегічних, таких об'єктів як мій дім, домішок моїх поплічників, а також управлінських зданий. Тільки так можна зрозуміти, бо рішення можливо прийняти, тільки коли ППО в наявності в необхідної кількості
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31.12.2024 18:25 Ответить
ракету Р-73 "SeeDragon" для Магура модернізували шо вона не реагує на теплові пастки і б'є точно в ціль
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31.12.2024 18:26 Ответить
рити глибшi бомбосховища, чи що?
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31.12.2024 18:28 Ответить
Нє, нахамити союзникам, що ті до цих пір не вивезли всі бомби із роісії
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31.12.2024 19:41 Ответить
Вже є системні рішення для захисту від російських ракет та бомб
В якій області чи місті? Урядовий квартал може красти безпечно?
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31.12.2024 18:31 Ответить
"технологічно" - потрібно записати цей новий рішучопотужний термін.
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31.12.2024 18:45 Ответить
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31.12.2024 18:46 Ответить
А що Умєров робить в Україні? Він вже вивіз всіх своїх 40 рідних і близьких у Флориду
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31.12.2024 19:26 Ответить
Пізно всрався. В Україні так кажуть.
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31.12.2024 18:50 Ответить
У коментатора як не план так ставка то відосік що попало
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31.12.2024 19:17 Ответить
"Ставка больше чем жизнь " (х/ф)
Ставка більше ніж життя.....
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31.12.2024 19:22 Ответить
Асфальтом по ракетам, асфальтом!
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31.12.2024 19:24 Ответить
Ну, можна ще лабутенами.
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31.12.2024 19:52 Ответить
Жонофобам по голові
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31.12.2024 20:29 Ответить
У вави рішеня є, бункер глибокий, не дістануть теоретично, а практично він під захистом ху..ла, береже він його, як зіницю ока
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31.12.2024 20:10 Ответить
Потужна Ставка Незламної Стійкості,
не менше.
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31.12.2024 20:20 Ответить
https://x.com/oUqXP4RXQRmPtlw
Сіндзе,або Або



https://x.com/oUqXP4RXQRmPtlw

@oUqXP4RXQRmPtlw


Времівський напрямок, В.Новосілка. Військовослужбовці ЗСУ надіслали кадри,що засвідчують черговий випадок масового постачання до української армії неякісних мін.Міни,які не вибухають. Міни, що не долітають до ворожих позицій.Тепер от міни,що просто не входять до ствола. Що далі?

https://x.com/i/status/1874035219864707517
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31.12.2024 20:30 Ответить
Що далі? Зєлю геть і вибори(офлайн)
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31.12.2024 21:24 Ответить
Цікаво.
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01.01.2025 04:46 Ответить
Експорт зброї - це дуже небезпечне явище, адже так навіть наші вороги можуть купити нашу ж зброю через підставних прокладок-посередників. Але не тільки вони, але і всякі інші злочинці.

І якщо наша зброя опинилася би в руках злочинців, то це зробило би нас співучасниками їхніх злочинів. А це нам ТОЧНО не потрібно.

Хіба що точно перевіреним надійним нашим союзникам і однодумцям, які точно мають такі ж цінності і світогляд, як і ми, можна продавати зброю.
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01.01.2025 04:54 Ответить
 
 