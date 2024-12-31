Противоречит правилам Евросоюза, - Галущенко считает, что Словакия не пойдет на прекращение экспорта электроэнергии в Украину

Министр энергетики Герман Галущенко скептически оценивает угрозы премьер-министра Словакии Роберта Фицо прекратить поставки электроэнергии в Украину из-за отказа продлить соглашение о транзите газа с Россией.

Об этом он сказал в интервью Politico, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не думаю, что они это сделали бы", - сказал министр.

Он отметил, что такой шаг будет "абсолютно противоречить" правилам Европейского Союза.

Также Галущенко отметил, что прекращение продажи электроэнергии Украине нанесет Словакии еще больший финансовый удар.

"Мы не говорим о какой-то бесплатной электроэнергии или поставках - мы говорим об электроэнергии, за которую мы платим... Словакия может терять сотни миллионов долларов в год", - сказал глава Минэнерго.

По словам Галущенко, Украина может заменить потерянную электроэнергию импортом из Румынии и Польши.

Ранее сообщалось, что Польша готова увеличить экспорт электроэнергии в Украину, если премьер-министр Словакии Роберт Фицо выполнит свою угрозу прекратить резервные поставки электроэнергии в Украину.

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Что предшествовало?

Президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря объявил, что Украина не продолжит транзит российского газа, хотя отметил, что может рассмотреть возможность транспортировки газа из других источников, при условии, что Россия не получит средства до завершения войны. Зеленский также отметил готовность к переговорам с участием ЕС и государств-членов относительно новых поставок.

Ранее венгерская компания MOL Group договорилась о транспортировке российской нефти через Беларусь и Украину в Словакию и Венгрию. В то же время, Словакия заявила о намерении продолжить переговоры с ЕС, Украиной и другими странами для обеспечения поставок газа, если контракт с Россией, включающий транзит через Украину, не будет продлен.

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