Польша готова увеличить поставки Украине электроэнергии, если это поддержат Венгрия и Румыния, - спикер электросетей Вапинский

Польша сможет увеличить поставки Украине электроэнергии в случае, если Словакия выполнит свои угрозы о прекращении поставок. Однако Варшава может помочь Украине только по согласованию с партнерами - Венгрией и Румынией.

Об этом заявил представитель Польских электроэнергетических сетей Мацей Вапинский, пишет газета Rzeczpospolita, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Вапинского, доля Словакии в энергоснабжении Украины может перераспределиться между остальными государствами ЕС, которые поставляют электричество на восток - Венгрией, Румынией и Польшей.

В то же время, как отметил спикер, Варшава может помочь Украине только по согласованию с партнерами, поскольку одностороннее решение может создать угрозу безопасности рынка электроэнергии во всем регионе.

Как отмечает польский эксперт Марцин Якубик, Венгрия в 2024 году стала крупнейшим в ЕС экспортером электроэнергии в Украину - на долю Будапешта приходится от 35% до 45% общего объема электричества из Евросоюза.

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Тогда, как доля Польши составляет от 15% до 25%, примерно такие же объемы поставляла Украине и Словакия.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Польша готова увеличить экспорт электроэнергии в Украину, если премьер-министр Словакии Роберт Фицо выполнит свою угрозу прекратить резервные поставки электроэнергии в Украину.

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