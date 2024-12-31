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Венгрия (1832) Польша (8140) Румыния (1041) поставки (207) Тарифы на электроэнергию (2139)

Польша готова увеличить поставки Украине электроэнергии, если это поддержат Венгрия и Румыния, - спикер электросетей Вапинский

Польща за згоди Румунії та Угорщини збільшить постачання електрики Києву

Польша сможет увеличить поставки Украине электроэнергии в случае, если Словакия выполнит свои угрозы о прекращении поставок. Однако Варшава может помочь Украине только по согласованию с партнерами - Венгрией и Румынией.

Об этом заявил представитель Польских электроэнергетических сетей Мацей Вапинский, пишет газета Rzeczpospolita, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Вапинского, доля Словакии в энергоснабжении Украины может перераспределиться между остальными государствами ЕС, которые поставляют электричество на восток - Венгрией, Румынией и Польшей.

В то же время, как отметил спикер, Варшава может помочь Украине только по согласованию с партнерами, поскольку одностороннее решение может создать угрозу безопасности рынка электроэнергии во всем регионе.

Как отмечает польский эксперт Марцин Якубик, Венгрия в 2024 году стала крупнейшим в ЕС экспортером электроэнергии в Украину - на долю Будапешта приходится от 35% до 45% общего объема электричества из Евросоюза.

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Тогда, как доля Польши составляет от 15% до 25%, примерно такие же объемы поставляла Украине и Словакия.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Польша готова увеличить экспорт электроэнергии в Украину, если премьер-министр Словакии Роберт Фицо выполнит свою угрозу прекратить резервные поставки электроэнергии в Украину.

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Топ комментарии
+15
Однак Варшава може допомогти Україні лише за погодженням з партнерами - Угорщиною та Румунією.
==============
ще з кацапами забули погодити постачання ел.енергії.
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31.12.2024 20:21
+4
Приїхали, *****!
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31.12.2024 20:35
+4
А можна без ,,якщо"?!!!
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31.12.2024 20:39
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Однак Варшава може допомогти Україні лише за погодженням з партнерами - Угорщиною та Румунією.
==============
ще з кацапами забули погодити постачання ел.енергії.
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31.12.2024 20:21 Ответить
Приїхали, *****!
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31.12.2024 20:35 Ответить
А можна без ,,якщо"?!!!
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31.12.2024 20:39 Ответить
Бл...
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31.12.2024 21:03 Ответить
Румыния - да, Венгрия -нет.
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31.12.2024 21:07 Ответить
Зрозуміло. Тобто не збільшать. А чого постидалися обумовити забороною УПА та Бандери? Ну щоб гарантовано, а то раптом Орбан погодиться.
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31.12.2024 23:21 Ответить
👍
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01.01.2025 03:31 Ответить
Угорщина як раз підтримає, напружиться і ще раз підтримає
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31.12.2024 23:50 Ответить
Тому її і приплели до теми
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01.01.2025 03:30 Ответить
За що Україні такі сусіди?
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01.01.2025 09:16 Ответить
Вітаю з Днем Народження Провідника нашого Степана Бандери!
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01.01.2025 09:42 Ответить
 
 