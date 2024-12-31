Польша готова увеличить поставки Украине электроэнергии, если это поддержат Венгрия и Румыния, - спикер электросетей Вапинский
Польша сможет увеличить поставки Украине электроэнергии в случае, если Словакия выполнит свои угрозы о прекращении поставок. Однако Варшава может помочь Украине только по согласованию с партнерами - Венгрией и Румынией.
Об этом заявил представитель Польских электроэнергетических сетей Мацей Вапинский, пишет газета Rzeczpospolita, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Вапинского, доля Словакии в энергоснабжении Украины может перераспределиться между остальными государствами ЕС, которые поставляют электричество на восток - Венгрией, Румынией и Польшей.
В то же время, как отметил спикер, Варшава может помочь Украине только по согласованию с партнерами, поскольку одностороннее решение может создать угрозу безопасности рынка электроэнергии во всем регионе.
Как отмечает польский эксперт Марцин Якубик, Венгрия в 2024 году стала крупнейшим в ЕС экспортером электроэнергии в Украину - на долю Будапешта приходится от 35% до 45% общего объема электричества из Евросоюза.
Тогда, как доля Польши составляет от 15% до 25%, примерно такие же объемы поставляла Украине и Словакия.
Ранее агентство Bloomberg писало, что Польша готова увеличить экспорт электроэнергии в Украину, если премьер-министр Словакии Роберт Фицо выполнит свою угрозу прекратить резервные поставки электроэнергии в Украину.
Пожалуйста, подождите...
==============
ще з кацапами забули погодити постачання ел.енергії.