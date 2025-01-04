Украина первой в Европе полностью избавилась от газовой зависимости от РФ. Сейчас это должен сделать ЕС, – Яценюк

Открыв в 2014 году реверсные поставки газа и выиграв иск против российского "Газпрома" Украина избавилась от газовой зависимости от РФ. Сейчас от нее сейчас должен избавиться ЕС.

Об этом заявил председатель КБФ, премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк в эфире "Радио Свобода" 3 января, информирует Цензор.НЕТ.

Яценюк напомнил, что на посту главы украинского правительства он вместе с премьером Словакии открыл реверсный поток газа для Украины в 2014 году.

"Это был один из элементов того, что мы избавились от российской газовой зависимости (от России, - Ред.)", - отметил он

Кроме того, как напомнил глава КБФ, в 2014 году он как премьер-министр поручил подать иск в суд на российский "Газпром".

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"Даже наши европейские партнеры были частично скептичны по поводу этого иска. Только мы его выиграли. И Украина была первая на территории Европы, которая полностью избавилась от российского газового оружия", - добавляет он.

Сейчас от этого газового оружия уже избавляется Европа, подчеркнул он, отметив, что Россия на сейчас имеет долю газового рынка в Европе лишь 8% в противовес трети ранее.

В то же время, как подчеркнул Яценюк, Россия до сих пор поставляет нефть и даже увеличила объемы поставок сжиженного природного газа: "Почти 10 миллиардов долларов Россия все равно получает от реализации газа на территории Европейского Союза".

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"Цель Европейского Союза - избавиться от российской газовой зависимости, - которая определена Еврокомиссией до 2027 года, должна быть реализована", - подчеркнул Яценюк.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что Украина должна остановить транспортировку российской нефти через нефтепровод "Дружба". РФ потеряет 7,5 млрд в год.