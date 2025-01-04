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Украина первой в Европе полностью избавилась от газовой зависимости от РФ. Сейчас это должен сделать ЕС, – Яценюк

Арсеній Яценюк

Открыв в 2014 году реверсные поставки газа и выиграв иск против российского "Газпрома" Украина избавилась от газовой зависимости от РФ. Сейчас от нее сейчас должен избавиться ЕС.

Об этом заявил председатель КБФ, премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк в эфире "Радио Свобода" 3 января, информирует Цензор.НЕТ.

Яценюк напомнил, что на посту главы украинского правительства он вместе с премьером Словакии открыл реверсный поток газа для Украины в 2014 году.

"Это был один из элементов того, что мы избавились от российской газовой зависимости (от России, - Ред.)", - отметил он

Кроме того, как напомнил глава КБФ, в 2014 году он как премьер-министр поручил подать иск в суд на российский "Газпром".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Страны ЕС до сих пор платят Путину миллиарды за газ и нефть, - Foreign Policy

"Даже наши европейские партнеры были частично скептичны по поводу этого иска. Только мы его выиграли. И Украина была первая на территории Европы, которая полностью избавилась от российского газового оружия", - добавляет он.

Сейчас от этого газового оружия уже избавляется Европа, подчеркнул он, отметив, что Россия на сейчас имеет долю газового рынка в Европе лишь 8% в противовес трети ранее.

В то же время, как подчеркнул Яценюк, Россия до сих пор поставляет нефть и даже увеличила объемы поставок сжиженного природного газа: "Почти 10 миллиардов долларов Россия все равно получает от реализации газа на территории Европейского Союза".

Также читайте: Замороженные российские активы должны быть полностью конфискованы и переданы Украине, - Яценюк

"Цель Европейского Союза - избавиться от российской газовой зависимости, - которая определена Еврокомиссией до 2027 года, должна быть реализована", - подчеркнул Яценюк.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что Украина должна остановить транспортировку российской нефти через нефтепровод "Дружба". РФ потеряет 7,5 млрд в год.

Автор: 

Газ (10230) нефть (1918) россия (95615) Яценюк Арсений (8006) Евросоюз (17135)


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Топ комментарии
+19
Не чіпайте Сєню.Він один з небагатьох що був на своєму місці і багато чого зробив корисного.
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04.01.2025 13:05
+13
Отримав держскарбницю
2014 року - 108 тис грн.

Залишив у держскарбниці
2016 року - 90 млрд грн.
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04.01.2025 13:43
+9
Чому не на фронті? Чи він на економічному воює?
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04.01.2025 13:01
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Правила форума Совет форумчан
Чому не на фронті? Чи він на економічному воює?
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04.01.2025 13:01 Ответить
50 років мужику. Пізно із зброєю в руках Неньку захищати.
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04.01.2025 13:03 Ответить
Кацапы сами признавали. За ним кровавый след с первой чеченской тянется. Чисто зверь. В горах говорят сильно лютовал.
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04.01.2025 14:33 Ответить
Вот дом,
Который построил Джек.

А это пшеница,
Которая в тёмном чулане хранится
В доме,
Который построил Джек. (с)
===========

Ну так, у кацапів не закуповуємо напряму, але купуємо в Європі, яка купує у кацапів
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04.01.2025 12:59 Ответить
Не чіпайте Сєню.Він один з небагатьох що був на своєму місці і багато чого зробив корисного.
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04.01.2025 13:05 Ответить
Отримав держскарбницю
2014 року - 108 тис грн.

Залишив у держскарбниці
2016 року - 90 млрд грн.
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04.01.2025 13:43 Ответить
Ви про що? Декларація про доходи? То вона у вільному доступі. Гляньте.
За часів "бариги" відкрите декларування було законом, який не прийшовся до смаку мудрому наріТу.
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04.01.2025 14:17 Ответить
це потрібно було робити ще в 92, а не соплі жувати
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04.01.2025 13:09 Ответить
так а фулі ти не зробив? чи кому "потрібно було робити"?
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04.01.2025 14:53 Ответить
а якого *** ти не зробив???
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04.01.2025 20:01 Ответить
Був би Яценюк і Порошенко(бо піздуватий кролик це ти) у 2019 ніякого подовженя контракту "ЮВТ 2009року" не булоб! Тим більш на умовах рашистів,який радо виклячив зє в ху у Париі!
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04.01.2025 14:27 Ответить
Арсеній нарешті добудував "східний вал" і відклавши сокиру вирішив "толкнуть рєчь"
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04.01.2025 13:28 Ответить
зараз комбатом батальону "Мальдіви"
🤣🤣🤣
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04.01.2025 14:53 Ответить
"Газовий реверс" від Яценюка - це коли словацька фірма купляла на кордоні України з росією російський же газ і відразу перепродувала його Україні з націнкою, внаслідок чого ціна газу для населення з 72 копійок виросла до 6.88 грн?
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04.01.2025 13:32 Ответить
Пуленепробиваемый Сеня нашёлся
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04.01.2025 13:38 Ответить
Це я хотів написати
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04.01.2025 13:45 Ответить
А які неоцінні поради він може дати у сфері будівництва парканів. Європа, записуй!
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04.01.2025 13:42 Ответить
Не тільки в Європі будують такі паркани!
Але *********** і зєбіли вважають паркан - як Китайська стіна!
Ну дебіли,що з них візьмеш,окрім вибору зє+ху!
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04.01.2025 14:32 Ответить
Ти ********** чи расєянін?
Поясненя!
"Расєянін" - це діагноз.
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04.01.2025 18:38 Ответить
о прихильники вави зе та йго пофі повилазили як там пофесАнльно звездіти як вав зе та 95й анал не табу- доказано масляковим молодшим
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04.01.2025 14:07 Ответить
дарма що непоказний,- ординці від нього шиплять, що упирі на сонечку... )
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04.01.2025 14:08 Ответить
Добре що один чоловік, виніс тоді цього корупціонера з трибуни, нажаль уже загинув.

Реверсне постачання газу його ніколи не існувало, це був той самий російський газ, тільки через прокладку.
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04.01.2025 14:18 Ответить
...і який кацапи не взмозі були перекрити, довбоклюй ти імені покійного Барни!
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04.01.2025 14:56 Ответить
Ну да. Европейцы не такие дураки как мы. Теперь он просто будет по другому называться в контрактах и через Турцию качаться. В итоге раха как продавала так и продает, турки будут иметь свой бакшиш с транзита, а европейцы через посредников уменьшат возможность рахи играть ценой, потому что проходя через газовый турецкий хаб, аз будет уже ничейный, просто товаром. Мы тоже его будем покупать, но уже через европу, по космическим ценам с кучей посредников. В итоге все в плюсах. Одни мы как обычно незламні та незалежні. С пустой трубой и без бабла.
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04.01.2025 14:22 Ответить
А нахера покупать,кога своего валом?!
Ах,да! Зє здал рашистам почти все!
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04.01.2025 14:34 Ответить
Ты бы почитал мощность турецкого газопровода чтоб Европу через него снабжать
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04.01.2025 14:57 Ответить
Сумно і прикро читати коментарі...бо у 2014-2015 роках газовий зашморг з України знімав саме Яценюк з урядовою командою...і розривав усі газові домовленності, теж він.... І за його діями нарещті стало проглядатися, що хтось почав відстоювати інтереси Україти, дав отпор москві у її тупому газовому рекеті. В мене до нього тільки безмежна шана....
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04.01.2025 14:52 Ответить
знайомтесь: це ваш нарід-довбойоб пише коменти! особливо донбасянам і їм подібним югавасоткам дуже подобалося оце "кролік", "кулявлоб", і далі по списку!
особливо до розгону цих фуфлових мємов приклав руку всратий Квартал-95 і його керівник - зєльоноє гундосе чмо
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04.01.2025 15:00 Ответить
І чому ми не добуваємо електрику *********** паличками з вовняних зє і його слуг,як бажав сам зє?!
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04.01.2025 18:36 Ответить
Катерина Демчук звідки вас виписали, разом з поліграфом ?
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05.01.2025 09:02 Ответить
Якби ми тоді не злізли з газової голки росіі, уявляйте, що б було у 2022?!
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04.01.2025 14:59 Ответить
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04.01.2025 15:12 Ответить
Куля в Лоб красунчик і розумашка.
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04.01.2025 15:22 Ответить
Підтримую, підараси він, і а штатах підарас.....
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05.01.2025 09:07 Ответить
Нда...
Судя по комментариям 73% любителей молодых честных барбершоперов никуда не делись.
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04.01.2025 15:49 Ответить
сеня,вибори не на часі.... почекай перемоги тихенько
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04.01.2025 15:53 Ответить

Не розумію, як вони пролізли ? (с. яценюк)
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04.01.2025 16:02 Ответить
Хотілося б бачити ,у команді 🤡 ,хочь приблизно схожего на Сеню ... всім слугам до Сені, як до гори рачки !!!
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04.01.2025 16:16 Ответить
поезжате в Монако и все
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04.01.2025 23:43 Ответить
...ось пробіг.Десь я цього хлопця бачив...а, він у висоту добре стрибає,шай..... бу гоняє,чемпійон з важкої атлетики.Дуже клас.....нний ...і на веліку їздить.
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04.01.2025 17:30 Ответить
Точно, Молчанов зуб давал что Сеня украл миллиард долларов наличкой!
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04.01.2025 18:09 Ответить
І де цей зуб?!
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04.01.2025 18:39 Ответить
США готують нові пакети військової допомоги Україні. Про це на брифінгу 3 січня сказав координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, його цитує https://www.holosameryky.com/a/nova-dopomoha/7923413.html "Голос Америки"
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05.01.2025 08:47 Ответить
 
 