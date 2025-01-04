Украина первой в Европе полностью избавилась от газовой зависимости от РФ. Сейчас это должен сделать ЕС, – Яценюк
Открыв в 2014 году реверсные поставки газа и выиграв иск против российского "Газпрома" Украина избавилась от газовой зависимости от РФ. Сейчас от нее сейчас должен избавиться ЕС.
Об этом заявил председатель КБФ, премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк в эфире "Радио Свобода" 3 января, информирует Цензор.НЕТ.
Яценюк напомнил, что на посту главы украинского правительства он вместе с премьером Словакии открыл реверсный поток газа для Украины в 2014 году.
"Это был один из элементов того, что мы избавились от российской газовой зависимости (от России, - Ред.)", - отметил он
Кроме того, как напомнил глава КБФ, в 2014 году он как премьер-министр поручил подать иск в суд на российский "Газпром".
"Даже наши европейские партнеры были частично скептичны по поводу этого иска. Только мы его выиграли. И Украина была первая на территории Европы, которая полностью избавилась от российского газового оружия", - добавляет он.
Сейчас от этого газового оружия уже избавляется Европа, подчеркнул он, отметив, что Россия на сейчас имеет долю газового рынка в Европе лишь 8% в противовес трети ранее.
В то же время, как подчеркнул Яценюк, Россия до сих пор поставляет нефть и даже увеличила объемы поставок сжиженного природного газа: "Почти 10 миллиардов долларов Россия все равно получает от реализации газа на территории Европейского Союза".
"Цель Европейского Союза - избавиться от российской газовой зависимости, - которая определена Еврокомиссией до 2027 года, должна быть реализована", - подчеркнул Яценюк.
Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что Украина должна остановить транспортировку российской нефти через нефтепровод "Дружба". РФ потеряет 7,5 млрд в год.
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Который построил Джек.
А это пшеница,
Которая в тёмном чулане хранится
В доме,
Который построил Джек. (с)
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Ну так, у кацапів не закуповуємо напряму, але купуємо в Європі, яка купує у кацапів
2014 року - 108 тис грн.
Залишив у держскарбниці
2016 року - 90 млрд грн.
За часів "бариги" відкрите декларування було законом, який не прийшовся до смаку мудрому наріТу.
🤣🤣🤣
Але *********** і зєбіли вважають паркан - як Китайська стіна!
Ну дебіли,що з них візьмеш,окрім вибору зє+ху!
Поясненя!
"Расєянін" - це діагноз.
Реверсне постачання газу його ніколи не існувало, це був той самий російський газ, тільки через прокладку.
Ах,да! Зє здал рашистам почти все!
особливо до розгону цих фуфлових мємов приклав руку всратий Квартал-95 і його керівник - зєльоноє гундосе чмо
Судя по комментариям 73% любителей молодых честных барбершоперов никуда не делись.
Не розумію, як вони пролізли ? (с. яценюк)