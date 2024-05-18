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Замороженные российские активы должны быть полностью конфискованы и переданы Украине, - Яценюк

Российские замороженные активы должны быть полностью конфискованы и переданы Украине. Чем быстрее Группа семи решит, каким образом конфисковать уже замороженные российские активы, тем лучше.

Об этом заявил председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины 2014-2014 годов Арсений Яценюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Все угрозы, что если свободный мир законно конфискует российские активы, то это как-то может поразить доллар или евро, - не заслуживают никакого внимания. Что может действительно поразить доллар и евро - это коллапс украинского государства, коллапс лидерских позиций США и ЕС", - подчеркнул Яценюк во время онлайн-дискуссии КБФ.

Несмотря на санкции от Группы семи, Россия тратит на войну около 120 миллиардов долларов в год. "Ситуация очень сложная, и все зависит как от политической воли, так и от того, считаем ли мы до сих пор, что основанный на правилах мировой порядок до сих пор действенный и будет существовать в будущем", - подчеркнул он.

Также читайте: Перспективы конфискации замороженных активов РФ. Как заставить Россию заплатить за преступления: Киевский форум по безопасности 17 мая проведет онлайн-дискуссию

В то же время, Путин и президент Китая выдали совместное заявление с "жесткой критикой даже попыток конфискации российских активов", подчеркнул Арсений Яценюк: "По моему мнению, это вызов для свободного мира, для США, Европейского союза. И это собственно попытка остановить конфискацию российских активов со стороны стран Группы Семи".

"Если Россия и Китай могут шантажировать весь свободный мир, то что же это происходит в мире? Есть ли у нас инструменты влияния, чтобы ответить на это? Да, есть. Это все вопрос политической воли. Ведь мы действуем в рамках правового поля", - добавил он.

Председатель КБФ подчеркнул, что есть правовая основа для конфискации российских активов, поскольку Россия совершила акт агрессии: "И это должно коррелировать с привлечением РФ к ответственности".

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Так что чем быстрее Группа семи решит, каким образом конфисковать уже замороженные российские активы, тем лучше, подчеркнул глава КБФ: "Эта война надолго, это война на истощение. И Путин не показал никакого желания каких-то переговоров, о которых некоторые рассказывают. Его единственная цель - это захватить Украину и подорвать мировой порядок и свободный мир, в том числе евро и доллар. Поэтому мы должны победить".

Автор: 

Яценюк Арсений (8006) Киевский форум по безопасности (139) замороженные активы (279)


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Топ комментарии
+22
Це ти з тої когорти шо постійно патякали про те як Яценюк нажився на так званій Стіні? Так йому ж не дали її добудувати, щоб: Поперше - патякати шо він там шось недобудував, подруге - любітєлі ***** та руззгава міра у верховній зраді готували Україну повномасштабного вторгнення, щоб зустріти кацапів з ************
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18.05.2024 10:15
+18
Ну приведи хоч пару прикладів. Хоча я й так бачу шо ти прокацаплене падло.
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18.05.2024 10:18
+14
Скільки він вкрав і чому ти не в прокуратурі , а тут брешеш ?
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18.05.2024 10:20
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Пізно вже робити проект стіна. Твій потяг вже тю-тю.
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18.05.2024 13:12 Ответить
Тут є можливості і негативних коментарів про яценюка. Він заслужив і таких.
Останнім часом з'явились декілька відео інтерв'ю гордона з яценюком. Там гордон вщент видаляє негативні коментарі. Ні одного не залишає. Схоже хитрий сеня платить йому гроші за таких умов.
Маніпуляції свідомістю глядачів.
Від гордона я відписався й назавжди.
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18.05.2024 15:05 Ответить
І ще. Цікаво спостерігати. З'являються там негативи, побудуть 5-10 хвилин і зникають.
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18.05.2024 15:34 Ответить
Яценюк підлягає мобілізації?
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18.05.2024 15:26 Ответить
Немає сенсу вступати в будь-які суперечки з малограмотним бидлом, яке за визначенням не здатне зрозуміти різницю між системою автоматизованої охорони кордону "Стіна" і лініями військових оборонних споруд.
Якщо ж розуміє, але однак верзе те, що верзе - то це однозначно кацапське біосміття.
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18.05.2024 17:02 Ответить
А передавати вже в розпиляному вигляді або самі впораються?
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18.05.2024 23:12 Ответить
Чому б не обмежувати кількість коментарів від одного коментатора. Ну ясно, що не одним, двома, пятьма. Але коли в одного коментатора 19 коментарів (притому на одній коментаторській вкладці), то не думаю, що це нормально.
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23.05.2024 11:51 Ответить
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