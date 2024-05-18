Замороженные российские активы должны быть полностью конфискованы и переданы Украине, - Яценюк
Российские замороженные активы должны быть полностью конфискованы и переданы Украине. Чем быстрее Группа семи решит, каким образом конфисковать уже замороженные российские активы, тем лучше.
Об этом заявил председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины 2014-2014 годов Арсений Яценюк, информирует Цензор.НЕТ.
"Все угрозы, что если свободный мир законно конфискует российские активы, то это как-то может поразить доллар или евро, - не заслуживают никакого внимания. Что может действительно поразить доллар и евро - это коллапс украинского государства, коллапс лидерских позиций США и ЕС", - подчеркнул Яценюк во время онлайн-дискуссии КБФ.
Несмотря на санкции от Группы семи, Россия тратит на войну около 120 миллиардов долларов в год. "Ситуация очень сложная, и все зависит как от политической воли, так и от того, считаем ли мы до сих пор, что основанный на правилах мировой порядок до сих пор действенный и будет существовать в будущем", - подчеркнул он.
В то же время, Путин и президент Китая выдали совместное заявление с "жесткой критикой даже попыток конфискации российских активов", подчеркнул Арсений Яценюк: "По моему мнению, это вызов для свободного мира, для США, Европейского союза. И это собственно попытка остановить конфискацию российских активов со стороны стран Группы Семи".
"Если Россия и Китай могут шантажировать весь свободный мир, то что же это происходит в мире? Есть ли у нас инструменты влияния, чтобы ответить на это? Да, есть. Это все вопрос политической воли. Ведь мы действуем в рамках правового поля", - добавил он.
Председатель КБФ подчеркнул, что есть правовая основа для конфискации российских активов, поскольку Россия совершила акт агрессии: "И это должно коррелировать с привлечением РФ к ответственности".
Так что чем быстрее Группа семи решит, каким образом конфисковать уже замороженные российские активы, тем лучше, подчеркнул глава КБФ: "Эта война надолго, это война на истощение. И Путин не показал никакого желания каких-то переговоров, о которых некоторые рассказывают. Его единственная цель - это захватить Украину и подорвать мировой порядок и свободный мир, в том числе евро и доллар. Поэтому мы должны победить".
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Останнім часом з'явились декілька відео інтерв'ю гордона з яценюком. Там гордон вщент видаляє негативні коментарі. Ні одного не залишає. Схоже хитрий сеня платить йому гроші за таких умов.
Маніпуляції свідомістю глядачів.
Від гордона я відписався й назавжди.
Якщо ж розуміє, але однак верзе те, що верзе - то це однозначно кацапське біосміття.