Заморожені російські активи повинні бути повністю конфісковані й передані Україні, - Яценюк

Російські заморожені активи мають бути повністю конфісковані й передані Україні. Що швидше Група семи вирішить, в який спосіб конфіскувати вже заморожені російські активи, то краще.

Про це заявив голова Київського безпекового форуму, прем’єр-міністр України 2014-2014 років Арсеній Яценюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Всі погрози, що якщо вільний світ законно конфіскує російські активи, то це якось може вразити долар чи євро, - не заслуговують на жодну увагу. Що може дійсно вразити долар і євро – це колапс української держави, колапс лідерських позицій США і ЄС", - підкреслив Яценюк під час онлайн-дискусії КБФ.

Попри санкції від Групи семи, Росія витрачає на війну близько 120 мільярдів доларів на рік. "Ситуація дуже складна, і все залежить як від політичної волі, так і від того, чи ми досі вважаємо, що заснований на правилах світовий порядок досі дієвий і існуватиме в майбутньому", - наголосив він.

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У той же час, Путін та президент Китаю видали спільну заяву з "жорсткою критикою навіть спроб конфіскації російських активів", наголосив Арсеній Яценюк: "На мою думку, це виклик для вільного світу, для США, Європейського союзу. І це власне спроба зупинити конфіскацію російських активів з боку країн Групи Семи".

"Якщо Росія і Китай можуть шантажувати весь вільний світ, то що ж це коїться у світі? Чи маємо ми інструменти впливу, щоб відповісти на це? Так, маємо. Це все питання політичної волі. Адже ми діємо в рамках правового поля", - додав він.

Голова КБФ підкреслив, що є правова основа для конфіскації російських активів, оскільки Росія вчинила акт агресії: "І це має корелювати з притягненням РФ до відповідальності".

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Отже, що швидше Група семи вирішить, в який спосіб конфіскувати вже заморожені російські активи, то краще, підкреслив голова КБФ: "Ця війна надовго, це війна на виснаження. І Путін не показав ніякого бажання якихось переговорів, про які дехто розповідає. Його єдина ціль – це захопити Україну і підірвати світовий порядок та вільний світ, у тому числі євро і долар. Тож ми маємо перемогти".