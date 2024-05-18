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Заморожені російські активи повинні бути повністю конфісковані й передані Україні, - Яценюк

Російські заморожені активи мають бути повністю конфісковані й передані Україні. Що швидше Група семи вирішить, в який спосіб конфіскувати вже заморожені російські активи, то краще.

Про це заявив голова Київського безпекового форуму, прем’єр-міністр України 2014-2014 років Арсеній Яценюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Всі погрози, що якщо вільний світ законно конфіскує російські активи, то це якось може вразити долар чи євро, - не заслуговують на жодну увагу. Що може дійсно вразити долар і євро – це колапс української держави, колапс лідерських позицій США і ЄС", - підкреслив  Яценюк під час онлайн-дискусії КБФ.

Попри санкції від Групи семи, Росія витрачає на війну близько 120 мільярдів доларів на рік. "Ситуація дуже складна, і все залежить як від політичної волі, так і від того, чи ми досі вважаємо, що заснований на правилах світовий порядок досі дієвий і існуватиме в майбутньому", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перспективи конфіскації заморожених активів РФ. Як змусити Росію заплатити за злочини: Київський безпековий форум 17 травня проведе онлайн-дискусію

У той же час, Путін та президент Китаю видали спільну заяву з "жорсткою критикою навіть спроб конфіскації російських активів", наголосив Арсеній Яценюк: "На мою думку, це виклик для вільного світу, для США, Європейського союзу. І це власне спроба зупинити конфіскацію російських активів з боку країн Групи Семи".

"Якщо Росія і Китай можуть шантажувати весь вільний світ, то що ж це коїться у світі? Чи маємо ми інструменти впливу, щоб відповісти на це? Так, маємо. Це все питання політичної волі. Адже ми діємо в рамках правового поля", - додав він.

Голова КБФ підкреслив, що є правова основа для конфіскації російських активів, оскільки Росія вчинила акт агресії: "І це має корелювати з притягненням РФ до відповідальності".

Також читайте: Заморожені активи РФ Україна має отримати до проведення будь-яких перемовин з Росією, - експомічник держсекретаря США Рейдмейкер

Отже, що швидше Група семи вирішить, в який спосіб конфіскувати вже заморожені російські активи, то краще, підкреслив голова КБФ: "Ця війна надовго, це війна на виснаження. І Путін не показав ніякого бажання якихось переговорів, про які дехто розповідає. Його єдина ціль – це захопити Україну і підірвати світовий порядок та вільний світ, у тому числі євро і долар. Тож ми маємо перемогти".

Автор: 

Яценюк Арсеній (2570) Київський безпековий форум (160) заморожені активи (547)


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Топ коментарі
+22
Це ти з тої когорти шо постійно патякали про те як Яценюк нажився на так званій Стіні? Так йому ж не дали її добудувати, щоб: Поперше - патякати шо він там шось недобудував, подруге - любітєлі ***** та руззгава міра у верховній зраді готували Україну повномасштабного вторгнення, щоб зустріти кацапів з ************
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18.05.2024 10:15
+18
Ну приведи хоч пару прикладів. Хоча я й так бачу шо ти прокацаплене падло.
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18.05.2024 10:18
+14
Скільки він вкрав і чому ти не в прокуратурі , а тут брешеш ?
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18.05.2024 10:20
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Пізно вже робити проект стіна. Твій потяг вже тю-тю.
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18.05.2024 13:12 Відповісти
Тут є можливості і негативних коментарів про яценюка. Він заслужив і таких.
Останнім часом з'явились декілька відео інтерв'ю гордона з яценюком. Там гордон вщент видаляє негативні коментарі. Ні одного не залишає. Схоже хитрий сеня платить йому гроші за таких умов.
Маніпуляції свідомістю глядачів.
Від гордона я відписався й назавжди.
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18.05.2024 15:05 Відповісти
І ще. Цікаво спостерігати. З'являються там негативи, побудуть 5-10 хвилин і зникають.
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18.05.2024 15:34 Відповісти
Яценюк підлягає мобілізації?
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18.05.2024 15:26 Відповісти
Немає сенсу вступати в будь-які суперечки з малограмотним бидлом, яке за визначенням не здатне зрозуміти різницю між системою автоматизованої охорони кордону "Стіна" і лініями військових оборонних споруд.
Якщо ж розуміє, але однак верзе те, що верзе - то це однозначно кацапське біосміття.
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18.05.2024 17:02 Відповісти
А передавати вже в розпиляному вигляді або самі впораються?
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18.05.2024 23:12 Відповісти
Чому б не обмежувати кількість коментарів від одного коментатора. Ну ясно, що не одним, двома, пятьма. Але коли в одного коментатора 19 коментарів (притому на одній коментаторській вкладці), то не думаю, що це нормально.
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23.05.2024 11:51 Відповісти
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